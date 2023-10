Orkan-Warnung für Europa! Windspitzen bis 190 km/h drohen diese Woche (Video)

Der noch namenlose Orkan entwickelt sich an Allerheiligen westlich von Frankreich auf dem offenen Atlantik. Am Mittwochabend erreichen dann die Mittelwinde bis zu 150 km/h und die Windspitzen 190 km/h. Das ist ein starker Orkan, der da vom Atlantik auf die Küsten zukommt.

Orkan entwickelt sich vor Europa

So einen starken Orkan haben wir lange nicht gesehen. Zum Vergleich: Orkan SABINE im Februar 2020 löste Orkanböen mit 174 km/h auf dem Feldberg aus. Allerdings war das auf fast 1500 Metern Höhe und nicht wie diesmal im Tiefland. Orkan FRIEDERIKE aus dem Jahr 2018 ist von den Windgeschwindigkeiten vergleichbar.

Orkan FRIEDERIKE brachte damals 203 km/h auf den Brocken. Das ist zwar auch ein hoher Berg, aber FRIEDERIKE war insgesamt stärker als KYRILL 2007.

Da braut sich also ganz schön was zusammen. Die Frage ist nur, ob Deutschland überhaupt getroffen wird. Die Wettermodelle wiegen uns bislang in Sicherheit. Doch ist es eine trügerische Sicherheit?

Kein Unwetter zu Halloween und Allerheiligen

An Halloween und auch zu Allerheiligen droht uns kein Unwetter. Am Dienstag ziehen Schauer über die Mitte und den Süden Deutschlands. Am Mittwoch dreht der Wind nochmal auf Südwest bis Süd und warme Luft kommt zu uns.

Das ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Besonders an den Alpen setzt wieder Föhn ein und die Werte springen über die 20-Grad-Marke, bei viel Sonnenschein.

Aber dann wird es zunehmend windig.

Dynamische Wetterentwicklung diese Woche

Im Moment sieht es so aus, als ob wir in Deutschland den Orkan kaum zu spüren bekämen. Denn der Orkan zieht aus der Biskaya in die Bretagne und der Kern landet am Donnerstag direkt über England. Von dort aus verlagert sich der Sturm in abgeschwächter Form in die Nordsee und löst sich bis Samstag auf.

In Deutschland bekommen wir vor allem im Westen einzelne Sturmböen in der zweiten Wochenhälfte ab und ein Regenband zieht einmal von Ost nach West.

Und das ist auch plausibel, wenn man sich die Wettermodelle genauer ansieht. Denn der Jetstream verlagert sich weiter nach Süden und lässt den Orkan sozusagen links liegen. Dem Sturm fehlt dann der Antrieb und er verliert schnell an Kraft.

Zugbahn des Orkans kann sich noch ändern

Doch jetzt kommt das große ABER. Denn immer, wenn es zu sehr schnellen Wetterentwicklungen kommt, sind die Wettermodelle anfällig. Das hat man erst kürzlich bei Hurrikan OTIS in Mexiko gesehen, der noch Stunden vor dem Auftreffen auf Land als relativ harmloser Tropensturm eingestuft war.

Und auch Europa hat mit Orkan LOTHAR ein sehr prominentes Beispiel für eine Fehlvorhersage bei extrem schnellen Entwicklungen.

Und so können wir heute noch nicht sicher sein, wie dieser Orkan wirklich ziehen wird. Kleinste Abweichungen in der Lage oder Stärke des Sturms oder auch des Jetstreams können dazu führen, dass die Sturmbahn sich komplett ändert.

Deshalb müssen wir in den kommenden Tagen weiter wachsam auf die Wetterentwicklungen schauen. Bei einem so starken Orkan bleibt immer ein Restrisiko.

Video: