Wie lange würde es dauern, bis Zombies eine Stadt übernehmen?

Zombies gibt es überall in der Populärkultur, von Horrorfilmen und Fernsehsendungen bis hin zu Videospielen und Comics. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was passieren würde, wenn es in Ihrer Stadt zu einem echten Zombie-Ausbruch kommen würde?

Genau das hat ein Forscherteam der Aalto-Universität in Finnland getan. Sie verwendeten ein mathematisches Modell, um zu simulieren, wie sich ein Zombie-Virus in Helsinki, der Hauptstadt des Landes, ausbreiten würde und wie verschiedene Interventionen das Ergebnis beeinflussen könnten.

Ihr Modell war einzigartig, da es die Bewegungen und Interaktionen einzelner Menschen und Zombies innerhalb und außerhalb der Stadt berücksichtigte.

Sie betrachteten auch verschiedene Szenarien, etwa wie schnell die Zombies waren, wie lange es dauerte, bis sich Menschen nach einem Biss in Zombies verwandelten, und wie effektiv die Behörden den Ausbruch eindämmten.

Die Ergebnisse waren nicht sehr beruhigend. Ihrer Simulation zufolge würde bereits eine einzige Zombie-Infektion in Helsinki (673.011 Einwohner) dazu führen, dass die ganze Stadt in nur sieben Stunden von Zombies überrannt wird.

Und es würde nur wenige Tage dauern, bis sich die Zombies im ganzen Land ausgebreitet hätten.

„Die Geschwindigkeit der Epidemie hat mich überrascht“, sagte Professorin Pauliina Ilmonen, die Hauptautorin der Studie.

„Es brachte mich dazu, über ethische Fragen nachzudenken, etwa über die Rechte des Einzelnen gegenüber den Rechten einer Bevölkerung.“

Die Studie war nicht nur eine unterhaltsame Übung für Zombie-Fans, sondern auch ein nützliches Werkzeug, um die Dynamik echter Epidemien zu verstehen.

Die Forscher sagten, dass ihr Modell dabei helfen könnte, die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen wie Abriegelungen, Quarantänen, Impfungen und soziale Distanzierung auf die Ausbreitung von Infektionskrankheiten abzuschätzen.

„Die Zombie-Pest-Simulation bietet eine Möglichkeit, die Auswirkungen verschiedener Interventionen zu untersuchen und sie im Kontext von Krankheiten mit unterschiedlichen Merkmalen zu betrachten, beispielsweise wie schnell sie sich ausbreiten oder wie schwerwiegend sie sind“, schreiben die Forscher.

„Es ermöglicht uns auch zu untersuchen, wie sich Fehlinformationen auf den Ausgang einer Epidemie auswirken könnten, indem sie beispielsweise dazu führen, dass einige Menschen die Warnungen ignorieren oder die Existenz von Zombies leugnen“, schrieben sie.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht .