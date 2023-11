Antarktis: Gibt es eine verborgene Welt um uns herum?

Netzfund:

Stellen Sie sich vor, dass derselbe salzige Ozean nicht nur von mehreren anderen Inseln in unserem Distrikt namens Bharata-Varsa (Die verbotene Geschichte: Die 9 Welten der Erde) mit uns geteilt wird, sondern auch von anderen Menschen, die weiter entfernt direkt auf unserer riesigen Zentralinsel Jambudvip leben.

Theoretisch besteht die reale Möglichkeit, bis zum Festland von Jambudvíp zu segeln.

Wenn Sie ganz, ganz hoch fliegen würden, würden Sie die riesige kreisförmige Insel Jambudvip selbst sehen, und wenn Sie noch weiter aus dem Weltraum schauen würden, würden Sie riesige Landstriche sehen, die andere konzentrische Inseln rund um die zentrale Insel Jambudvip bilden.

Sie würden den Mount Meru und die Welten dahinter wahrscheinlich nicht sehen, weil er so hoch und breit ist und eine so glänzende Oberfläche hat, dass sich alles wie in einem Spiegel darin spiegelt.

Gemäß den Puranas von Mārkeṇḍeya und Viṣṇu und anderen Purāṇas, hat unser Bezirk Bharata-varṣa eine Gesamtfläche von 72.000 Meilen und ist in neun Regionen unterteilt, von denen die Fläche unserer Erdkontinente 8.000 Meilen misst.

Das bedeutet dass es östlich und westlich der Erdkontinente weitere Landmassen gibt, die zu unserem Bharata-Varsa gehören. Es gibt weitere Bezirke von Jambudvíp im „Nördlichen“ der Kontinente der Erde.

Wenn wir theoretisch über unseren gemeinsamen Salzozean nach Jambudvīpa schwimmen und weiter nach Norden (geradeaus) fahren würden, würden wir schließlich den Berg Meru erreichen.

Laut Śrīmad-Bhāgavatam sind wir tatsächlich Teil von Jambūdvīpa, aber nur durch Wasser getrennt. Nun haben wir jedoch keinen Zugang mehr zu diesem Gebiet (der Zugang wird höchstwahrscheinlich durch die vom Militär bewachte antarktische Eisbarriere verhindert).

Vor etwa 5.000 Jahren traten wir in die Kali-Yuga-Zeit (das Zeitalter des Streits und der Heuchelei) ein und unser besonderer Ort in Bhārata-varṣa wurde vom Festland von Jambudvīpu isoliert.

In verschiedenen Purāṇas wird erwähnt, dass die Yugas (vier wiederkehrende Zeitzyklen, die Veränderungen im Geist, im Verhalten und in der Umgebung der Menschen bewirken) nur unser Viertel Bharata-varsa und nicht die anderen Viertel/Varsas von Jambudvīpu betreffen.

Aus diesem Grund befinden wir uns in einer Art Quarantäne, und die Bildung des Polarkreises könnte Teil der physischen Barriere sein, die uns daran hindert, Jambudvīp zu betreten.

Tatsächlich sind wir nicht weit von unseren Nachbarn in Bharata-varsa und unseren aufgeklärteren Nachbarn in Jambudvīpa entfernt.

In Wirklichkeit sind wir nur ein paar tausend Meilen entfernt. Wir sind vom selben Ozean aus Salzwasser umgeben.

Denk darüber nach. Der Salzwasserozean, der Jambudvīp umgibt, ist derselbe Salzwasserozean, der auch unsere eigenen Kontinente umgibt.

Das liegt daran, dass wir eigentlich ein Teil von Jambūdvīpa sind, aber nur durch einen Ozean getrennt.

Der Salzwasserozean wird im Śrīmad-Bhāgavatam als so breit beschrieben wie die Insel Jambūdvīp selbst, d. h. mit einem Durchmesser von 800.000 Meilen. Der Salzwasserozean umgibt Jambūdvīp vollständig in einem großen Kreis. Wenn wir von unserer Erde aus nach Norden gehen, erreichen wir Jambūdvīpa in relativ kurzer Entfernung.

Wenn wir jedoch „nach Süden“ gehen würden, müssten wir weitere 800.000 Meilen über den Salzwasserozean zurücklegen, bis wir Plakṣadvīpa erreichen, eine weitere Insel in Form eines Großkreises, der Jambūdvīp auf der Ebene unseres kosmischen Bhū-maṇḍala umgibt.

Im Mahābhārata wird erwähnt, dass in diesem riesigen Salzwasserozean auch verschiedene Königreiche verstreut sind. Aber es gibt sieben grundlegende kreisförmige Inseln und ihre Ozeane.

Diese sieben Ringe aus verschiedenen Inseln und Ozeanen erstrecken sich über Millionen von Kilometern entlang des Bhu-maṇḍala. Auf jeden Fall waren wir irgendwie vom Land Jambudvīpu getrennt.

Die Möglichkeit einer Wiederentdeckung besteht und erfordert nicht den Transport von Raumschiffen. Wir brauchen keine Raketen, um andere Regionen von Jambūdvīpu zu finden, denn laut Śrīmad-Bhāgavatam befinden wir uns überhaupt nicht auf einem rotierenden, kugelförmigen Planeten.

Wir stehen fest auf dem überfluteten Teil der flachen, 800.000 Meilen großen kreisförmigen Insel Jambūdvīpu und sind buchstäblich nur ein paar tausend Meilen entfernt – auf demselben Abschnitt des Salzwasserozeans.

Eine Beschreibung der Geographie und des spirituellen Lebens der in diesen Regionen lebenden Menschen findet sich im fünften Gesang des Śrīmad-Bhāgavatam und anderen vedischen Texten.

In diesem Artikel werden wir die Konzeption der flachen Erde im Ramayana diskutieren. Mit der Verwendung des Begriffs „flache Erde“ beziehen wir uns speziell auf das Bhu-Mandala (Erdkreis), das in den kosmologischen Abschnitten der vedischen Puranas (Geschichten) beschrieben wird.

Den Puranas zufolge befinden sich die Kontinente und Ozeane unserer bekannten Erde in dem als Bharata-Varsha bekannten Gebiet, das am südlichen Ende von Jambudvipa liegt. Jambudvipa ist eine 800.000 Meilen große kreisförmige Insel und die erste von sieben Dvipas (Inseln) von kosmischer Größe, die sich in Form konzentrischer Kreise über über 200 Millionen Meilen der Oberfläche des Bhu-Mandala erstrecken.

Daher wird Bharata-Varsha nicht als ein im Weltraum schwebender Planet beschrieben, sondern als kleiner Teil einer kolossalen Erdebene.

