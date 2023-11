Bizarre „Kreatur“ mit langen, rudernden Armen auf Google Street View entdeckt

Diese ungewöhnlich aussehende Gestalt mit seltsamen, verlängerten Armen wurde kürzlich am Straßenrand im US-Bundesstaat Utah gesichtet.

Angesichts der Tatsache, dass Google mit seinem Street View-Dienst versucht hat, beide Seiten jeder Straße in den meisten Industrieländern zu fotografieren, ist es nicht verwunderlich, dass die mit Kameras ausgestatteten Autos des Suchriesen im Laufe der Jahre einige seltsame Dinge aufgefallen sind.

Dieses neueste Beispiel hält den Preis jedoch für das vielleicht bizarrste Ding überhaupt.

Diese seltsam aussehende Gestalt wurde neben einer Straße in der Nähe des Bears Ears Visitor Center in der Stadt Buff in Utah fotografiert und scheint riesige, unverhältnismäßig große Arme zu haben, die hinter ihr in der Luft herumfuchteln, während sie entlanggeht, wie ein verrückter echter Mensch.

Bilder der Szene verbreiteten sich schnell viral und ließen viele Benutzer völlig ratlos zurück.

War es eine Art Streich? Könnte das Bild irgendwie gestreckt und verzerrt sein?

Es stellt sich heraus, dass die Antwort verblüffend einfach ist.

Berichten zufolge handelt es sich tatsächlich um eine einzigartige Vogelscheuchenart, die Vögel besonders effektiv von den örtlichen Feldern fernhalten soll.

Dem Bild nach zu urteilen, wäre es nicht verwunderlich, wenn diese bizarr aussehende Schaufensterpuppe auch unerwünschte menschliche Besucher recht effektiv von den Feldern fernhalten könnte …