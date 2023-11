Das seltene Auftreten von Nordlichtern im Westen könnte mit der Warnung von Fatima vor der göttlichen Züchtigung zusammenhängen

„Wenn du eine Nacht siehst, die von einem unbekannten Licht erleuchtet wird, wisse, dass dies das große Zeichen ist, das Gott dir gegeben hat, dass er im Begriff ist, die Welt für ihre Sünden zu bestrafen, durch Krieg, Hungersnot und Verfolgungen gegen die Kirche und und den „Heiligen Vater“, warnte Unsere Liebe Frau von Fatima.

Die Nordlichter (Aurora Borealis) sind bis nach Italien in einer seltenen Erscheinung aufgetaucht, die an die „von einem unbekannten Licht erleuchtete Nacht“ erinnert, die in der Botschaft von Fatima erwähnt wird.

Am 5. November erschienen Nordlichter in verschiedenen Farben am Himmel über ganz Europa und Nordamerika. In derselben Nacht wurden auch die Südlichter (Aurora Australis) in Australien gesehen.

Normalerweise sind die Nordlichter nur in bestimmten Gebieten in der Nähe des Nordpols der Erde sichtbar, beispielsweise in Grönland, Island, Norwegen, Alaska oder Sibirien. Aber Anfang November wurden die Nordlichter sogar in Apulien in Süditalien gesehen.

Die wissenschaftliche Erklärung für das Auftreten der Aurora Borealis an ungewöhnlichen Orten ist die erhöhte geomagnetische Aktivität der Sonne. Es könnte aber auch eine spirituelle Erklärung für die Botschaft Unserer Lieben Frau von Fatima geben.

Am 13. Juli 1917 erschien die Jungfrau Maria den drei Hirtenkindern in Fatima, Portugal, um ihnen das sogenannte „zweite Geheimnis von Fatima“ zu erzählen.

„Wenn getan wird, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und es wird Frieden sein“, begann die Botschaft Unserer Lieben Frau.

„Der Krieg wird enden; Aber wenn die Menschen nicht aufhören, Gott zu beleidigen, wird es während der Herrschaft von Pius XI. noch schlimmer kommen. Wenn Sie eine Nacht sehen, die von einem unbekannten Licht erleuchtet wird, wissen Sie, dass dies das große Zeichen ist, das Gott Ihnen gegeben hat, dass Er im Begriff ist, die Welt für ihre Sünden zu bestrafen, durch Krieg, Hungersnot und Verfolgungen gegen die Kirche und den Heiligen Vater .“

In der Nacht des 25. Januar 1938 färbte sich der Himmel „blutrot“, als die Nordlichter in ganz Europa, Nordamerika und sogar in Teilen Nordafrikas auftauchten. Zwei Monate später marschierten Hitlers Truppen in Österreich ein und markierten damit den Beginn der Ereignisse, die zum Blutbad des Zweiten Weltkriegs führen sollten.

Während sich die geopolitischen Spannungen auf der ganzen Welt verschärfen, stellte Professor Roberto de Mattei den Zusammenhang zwischen der „von einem unbekannten Licht erleuchteten Nacht“ im Jahr 1938 und dem ähnlichen Ereignis vom Sonntag Anfang November her:

Am 5. November erleuchtete ein unerwartetes Polarlicht den Himmel über Europa und Italien, wo es von den Alpen bis Apulien zu sehen war. Astronomen haben wissenschaftliche Erklärungen für das optische Phänomen geliefert, aber jemand, der über einen übernatürlichen Geist verfügt, blickt nachdenklich zum Himmel und fragt sich, ob dieses Ereignis nicht möglicherweise mit den Polarlichtern von 1938 und 1939 zusammenhängt, die laut Schwester Lucia von Fatima angekündigt wurden. EIN apokalyptisches Zeichen? Eine Aurora Borealis kann auch ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung sein, das uns einlädt, die Dinge der Erde mit den Augen des Himmels zu beurteilen und uns daran erinnert, dass alle Ursachen und alle Auswirkungen dessen, was in der Welt geschieht, ihr erstes Prinzip und ihr letztes Ende in Gott haben, dem einzigen, der den Menschen guten Willens, die seine Ehre suchen, Frieden auf Erden schenken kann.

Laut Unserer Lieben Frau von Fatima ist das Heilmittel für die Züchtigung der Menschheit die „Weihe Russlands an Mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen“.

Der katholische Anwalt und Fatima-Experte Christopher Ferrara argumentierte, dass der jüngste Versuch von Papst Franziskus, Russland am 25. März 2022 zu weihen, erfolglos war, weil Russland nicht wie versprochen konvertiert wurde und es keinen Frieden auf der Welt, sondern vielmehr eine Aufstockung des Militärs und Konflikte gibt.