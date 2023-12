Schädel eines kolossalen prähistorischen „Seeungeheuers“ gefunden (Video)

Der beeindruckende, zwei Meter lange Schädel gehörte einem besonders wilden Meeresbewohner.

Wenn es um prähistorische Monster geht, denken die meisten Menschen eher an Tyrannosaurus Rex oder einen der anderen großen Raubdinosaurier, die vor Millionen von Jahren auf der Erde umherstreiften.

Die prähistorischen Ozeane waren jedoch die Heimat ihrer eigenen Menagerie gigantischer fleischfressender Bestien.

Einer davon war der Pliosaurier – ein gigantisches Meeresreptil, das vor etwa 150 Millionen Jahren lebte.

Mit einer Länge von bis zu 15 Metern ernährten sich diese riesigen Kreaturen von verschiedenen Fischarten sowie von Haien, Ichthyosauriern und allen Dinosauriern, die das Pech hatten, sich ihnen zu nähern.

Jetzt ist es Paläontologen gelungen, einen zwei Meter langen Pliosaurierschädel aus den Klippen der Juraküste von Dorset in England zu bergen.

Das bemerkenswert gut erhaltene Exemplar wird Gegenstand einer neuen Dokumentation von Sir David Attenborough sein, die am Neujahrstag auf der BBC ausgestrahlt wird.

„Es ist eines der besten Fossilien, an denen ich je gearbeitet habe“, sagte der Paläontologe Steve Etches.

„Was es einzigartig macht, ist seine Vollständigkeit. Weltweit wurden kaum Exemplare mit diesem Detaillierungsgrad gefunden.“

Besonders hervorzuheben sind die Zähne der Kreatur – alle 130.

Rasiermesserscharf und mit feinen Rillen versehen, die dazu bestimmt sind, Fleisch zu durchtrennen, hätten sie dafür gesorgt, dass alles, was das Pech hatte, in den Mund eines dieser kolossalen Raubtiere geraten zu sein, schnell zu Ende ging.

„Das Tier wäre so riesig gewesen, dass es meiner Meinung nach in der Lage gewesen wäre, effektiv alles zu jagen, was das Pech hatte, sich in seinem Raum aufzuhalten“, sagte Dr. Andre Rowe von der Universität Bristol.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass das so etwas wie ein Unterwasser-T. Rex war.“

Video: