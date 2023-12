Seltene „Regenbogenwolken“ erscheinen über der Arktis

Am Polarkreis und in den umliegenden Gebieten sind in den letzten drei Tagen ungewöhnliche „Regenbogenwolken“ am Himmel aufgetaucht.

Die schillernden Formationen, die als polare Stratosphärenwolken bekannt sind, sind auf die eisigen Temperaturen in der oberen Atmosphäre zurückzuführen.

Der Fotograf Ramune Sapailaite hat mehrere surreale Bilder des seltenen Phänomens am Himmel über Gran, Norwegen, aufgenommen.

Weitere Details finden Sie unter Live Science .

Es gab spektakuläre Farben. Den ganzen Tag waren Wolken am Himmel, aber die Show begann kurz vor Sonnenuntergang. Die Fotos wurden mit dem Handy aufgenommen. Gran, Norwegen.