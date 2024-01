X5 Flare! Der größte Sonnensturm des Sonnenzyklus 25 (Video)

KABOOM! Wir haben eine X5-Fackel.

Wir dachten, dass die neue Sonnenregion für Aufregung sorgen würde, und das war tatsächlich der Fall.

Die neue Region, AR3536, am östlichen Rand (Rand) löste am 31. Dezember 2023 um 21:55 UTC eine X5-Fackel aus.

Dies ist ein passender Abschluss des Jahres 2023.

KABOOM! X4+ Biggest flare of the cycke is under way!! New region we have been waiting on AR3536 😱🤩🥳 Happy New Years! 🥳🎉 pic.twitter.com/TlHoRKwJGK

— Dr. C. Alex Young (@TheSunToday) December 31, 2023