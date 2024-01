Die Silur-Hypothese: Hinweise auf eine frühere Hochkultur

Hast du schon mal von der Silurian Hypothese gehört? Es ist eine Thematik, die behauptet, dass, weil die Erde ein extrem alter Planet ist, alte Zivilisationen möglicherweise vor dem modernen Menschen hätten existieren können und dass wir aufgrund mehrerer geologischer Veränderungen im Laufe der Zeit keine Möglichkeit hätten, ihre Existenz zu beweisen.

Die Silur-Hypothese ist ein Gedankenexperiment, das die Fähigkeit der modernen Wissenschaft bewertet, Hinweise auf eine frühere Hochkultur vor vielleicht mehreren Millionen Jahren zu finden.

Die wahrscheinlichsten Hinweise auf eine solche Zivilisation könnten Kohlenstoff , radioaktive Elemente oder Temperaturschwankungen sein. Der Name „Silurian“ leitet sich von der gleichnamigen intelligenten Spezies aus der BBC- Science-Fiction -Serie Doctor Who ab, die in der Serie eine fortgeschrittene Zivilisation vor der Menschheit begründete .

Die Astrophysiker Adam Frank und Gavin Schmidt stellten in einer Arbeit aus dem Jahr 2018 die „Silur-Hypothese“ vor und untersuchten die Möglichkeit, in den geologischen Aufzeichnungen eine fortgeschrittene Zivilisation vor dem Menschen zu entdecken.

Sie argumentierten, dass es seit der Karbonzeit (vor etwa 350 Millionen Jahren) ausreichend fossilen Kohlenstoff gab, um eine industrielle Zivilisation anzutreiben.

Aufgrund der Seltenheit von Versteinerungen und der freigelegten Erdoberfläche ist es jedoch unwahrscheinlich, direkte Beweise wie etwa technische Artefakte zu finden.

Stattdessen könnten Forscher indirekte Beweise finden, etwa Klimaveränderungen, Anomalien im Sediment oder Spuren von Atommüll. Die Hypothese spekuliert auch, dass Artefakte vergangener Zivilisationen auf dem Mond und dem Mars gefunden werden könnten, wo Erosion und tektonische Aktivität weniger wahrscheinlich Beweise auslöschen.

Das Konzept vormenschlicher Zivilisationen wurde in der Populärkultur untersucht, darunter Romane, Fernsehsendungen und Kurzgeschichten.

Erläuterung

Die Idee wurde 2018 in einem Artikel von Adam Frank, einem Astrophysiker an der Universität Rochester, und Gavin Schmidt, Direktor des Goddard Institute for Space Studies, vorgestellt.

Frank und Schmidt stellten sich eine fortgeschrittene Zivilisation vor den Menschen vor und überlegten, ob es „möglich wäre, eine industrielle Zivilisation in den geologischen Aufzeichnungen zu erkennen“.

Sie argumentieren, dass bereits im Karbon (vor etwa 350 Millionen Jahren) „genug fossiler Kohlenstoff vorhanden war, um eine industrielle Zivilisation zu betreiben, die mit unserer vergleichbar war“.

Sie schrieben jedoch auch: „Obwohl wir stark daran zweifeln, dass vor unserer eigenen eine frühere industrielle Zivilisation existierte, wirft die formale Fragestellung, die explizit artikuliert, wie Beweise für eine solche Zivilisation aussehen könnten, eigene nützliche Fragen auf, die sich sowohl auf die Astrobiologie als auch auf die Astrobiologie beziehen.“

Der Begriff „Silurian-Hypothese“ wurde von der fiktiven Spezies namens Silurianer aus der britischen Fernsehserie Doctor Who inspiriert .

Laut Frank und Schmidt ist die Wahrscheinlichkeit gering, direkte Beweise für eine solche Zivilisation zu finden, etwa technische Artefakte, da Fossilien relativ selten sind und nur ein kleiner Teil der freigelegten Erdoberfläche aus der Zeit vor dem Quartär (vor etwa 2,5 Millionen Jahren) stammt.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass heutige Menschen nach einer langen Zeitspanne mit größerer Wahrscheinlichkeit indirekte Beweise wie schnelle Änderungen der Temperatur oder des Klimas finden würden (wie sie während des Paläozän-Eozän-Wärmemaximums vor etwa 55 Millionen Jahren auftraten); Hinweise auf die Erschließung geothermischer Energiequellen; oder Anomalien in Sedimenten wie deren chemische Zusammensetzung ( z . B. Hinweise auf künstliche Düngemittel ) oder Isotopenverhältnisse ( z. B. gibt es außerhalb einer Supernova kein natürlich vorkommendes Plutonium-244, sodass Hinweise auf dieses Isotop auf eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation hinweisen könnten).

Zu den Objekten, die auf mögliche Beweise vergangener Zivilisationen hinweisen könnten, gehören Kunststoffe und Atommüllrückstände, die tief unter der Erde oder auf dem Meeresboden vergraben sind.

Frank und Schmidt spekulieren, dass eine solche Zivilisation in den Weltraum gegangen sein und Artefakte auf anderen Himmelskörpern wie dem Mond und dem Mars hinterlassen haben könnte.

Hinweise auf Artefakte auf diesen beiden Welten wären leichter zu finden als auf der Erde, wo Erosion und tektonische Aktivität einen Großteil davon auslöschen würden.

Frank wandte sich zunächst an Schmidt, um zu besprechen, wie man mithilfe der Untersuchung von Eiskernen und Baumringen außerirdische Zivilisationen anhand ihrer möglichen Auswirkungen auf das Klima erkennen kann.

Sie erkannten beide, dass die Hypothese erweitert und auf die Erde und die Menschheit angewendet werden könnte, da der Mensch seit 300.000 Jahren in seiner jetzigen Form existiert und erst seit einigen Jahrhunderten über hochentwickelte Technologie verfügt.

In der Populärkultur

Frank und Schmidt zitieren Inherit the Stars, einen Roman von JP Hogan aus dem Jahr 1977, der eine ähnliche Hypothese enthält, sagen aber auch, sie seien überrascht gewesen, wie selten das Konzept in der Science-Fiction untersucht wurde.

Die Silurianer in Doctor Who sind eine Rasse reptilienartiger Humanoiden aus der Vergangenheit der Erde.

In Isaac Asimovs „Big Game“ (geschrieben 1941 und veröffentlicht 1974) und „Day of the Hunters“ (1950) wurde das Aussterben der Dinosaurier durch eine intelligente Rasse humanoider Dinosaurier verursacht.

In Asimovs No Connection (1948) versucht ein nichtmenschlicher Wissenschaftler einer zukünftigen Zivilisation, die Existenz einer alten Primatenzivilisation auf der Erde zu beweisen.

Andre Nortons „ The Time Traders“ (1958) und spätere Bücher der Reihe diskutierten die Idee, dass die meisten physischen Beweise alter Hochkulturen auf der Erde in nur Jahrtausenden durch Gletscher, Vulkanausbrüche und natürlichen Verfall beseitigt werden könnten.

In der Star Trek Voyager- Folge „ Distant Origin “ trifft die Crew auf die Voth, eine raumfahrende Rasse, die sich auf der Erde aus Dinosauriern entwickelt zu haben scheint.

Als Chakotay diese Theorie mit einem Voth-Wissenschaftler bespricht, vermutet er, dass sich ihre Vorfahren auf einem isolierten Kontinent entwickelten, der durch eine Katastrophe zerstört wurde und dessen Spuren unter Ozeanen oder kilometerlangen Felsen begraben waren.

Die Idee vormenschlicher Zivilisationen wird in der Novelle „The Shadow out of Time“ von HP Lovecraft und seinem Kurzroman „ At the Mountains of Madness“ untersucht .

In Larry Nivens Kurzgeschichte „The Green Marauder“ erzählt ein über 700 Millionen Jahre alter Außerirdischer (aufgrund relativistischer Reisen) einem Menschen von seinem letzten Besuch auf der Erde und dem hoffnungslosen Flehen der anaeroben Zivilisation der Erde um Hilfe gegen die wachsende Umweltbedrohung durch Chlorophyll.

