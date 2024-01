Meteorit stürzt nahe Berlin auf die Erde (Video)

Ein Meteorit schlug in der Nähe von Berlin ein. Auch in Leipzig war das Schauspiel am Himmel zu sehen. Was genau passiert ist.

Ein Meteorit ist nahe Berlin in der Nacht zu Sonntag auf die Erde gestürzt. Wie Wissenschaftler auf X berichten, war er im Osten Deutschlands zu sehen. Der Meteorit verglühte auf dem Weg zum Erdboden. In Berlin und Leipzig konnte man das Schauspiel am Nachthimmel beobachten.

Laut Berechnungen der Nasa sollte er bei Nennhausen westlich von Berlin einschlagen, wie t-online und die Bild berichten. Bislang ist aber unklar, ob es überhaupt Trümmer des Meteoriten gibt.

Es wird damit gerechnet, dass sich noch am Sonntag Suchtrupps ins Havelland aufmachen, um Bruchstücke des Himmelskörpers aufzuspüren.

Der Wissenschaftler Michael Aye verbreitet ein Video über X, auf dem der Leuchtball am Himmel über Berlin zu sehen ist.

„Dank meiner Kollegen bei Allplanets wusste ich, wann und wo ich schauen muss, wenn ein Meteorit über Berlin runterkommt “, schrieb er auf der Plattform X. Er konnte aber keinen Knall ausmachen, der sonst mit eintretenden Himmelskörpern zu hören ist.

Die Nasa nannte den außerirdischen Himmelskörper laut den Medienberichten einen „sehr kleinen Asteroiden“, der auf die Erde traf.

Er war offenbar erst vor Kurzem entdeckt worden, Experten vermuten, dass er weniger als einen Meter groß war.