Die 5. Aufstiegswelle des Erwachens findet JETZT statt und ist im Gange. Sie begann und wurde vor etwa 10 Tagen aktiviert und befindet sich größtenteils in der deutlich niedrigeren Zeitlinie und dem damit verbundenen energetischen Thema.

Die meisten, die sich in der höheren Zeitlinie aufhalten, bekommen davon nichts mit, während viele in der höheren Zeitlinie von den niederen Energien und denjenigen, die sich noch in ihrem ungeborenen Zustand befinden, nämlich Familie und Freunde, die noch nicht erwacht sind, getrennt wurden.

Diese 5. Welle ist wieder einmal überwiegend weiblich bevölkert, mit dem üblichen Verhältnis von 75 Prozent weiblich/25 Prozent männlich.

Typischerweise findet seit 2012 alle drei Jahre eine neue Welle von Erwachenden statt, die die lineare Zeit mitzählt.

Der gesamte Aufstieg ist so gestaltet und geregelt, um einen sanfteren Übergang in die aufgestiegene 5. Welt und den Zustand des Seins zu ermöglichen.

Es ist wichtig und wird empfohlen, sich nicht direkt auf diejenigen einzulassen oder zu versuchen, ihnen zu helfen, die diese Phase des Erwachens der 5. Welle durchlaufen, es sei denn, sie wenden sich um Hilfe an Euch.

Wenn ihr uneingeladen von ihrer Seele hineingeht, um zu helfen, würdet ihr ihre notwendige Unterwerfung unter die intensiven Erfahrungen, die für ihren Aufstieg erforderlich sind, verlängern, indem ihr einen oberflächlichen schwebenden Raum schafft, der ihnen nicht erlaubt, den wichtigen Ort der Hingabe zu betreten, der für die Verkörperung wesentlich ist.

Ihr würdet nicht nur ihre notwendigen Erfahrungen hinauszögern, sondern auch eure Schwingung herabsetzen, obwohl dies auf der höheren Zeitlinie, die den Aufstieg vorantreibt, eigentlich göttlich erforderlich ist.

Das Mitgefühl, das mit diesem Szenario einhergeht, kommt von einem Ort der weisen Liebe, der den höchsten energetischen Raum für sie bereithält, in den sie eintreten können, wenn sie bereit sind und ihren Reinigungsprozess ausreichend abgeschlossen haben.

Während diese 5. Welle des Erwachens aus vielen tief verwundeten Femininen besteht, die göttlich für die Zukunft vorgesehen sind, und während die Femininen mächtige Mitschöpferinnen sind, die typischerweise im Aggressionsmodus diese Angstenergie nach außen in die Energetik der Schöpfung, dieser Empathen auf der höheren Zeitlinie, zum Ausdruck bringen werden erkennen, dass diese energetische Mischung und dieses Thema nicht ihr eigenes ist, und sie werden damit fortfahren, alle energetischen Taschen und Fäden umzuwandeln, die als Ergebnis dieser großen verletzten Freisetzung entstehen werden.

Das Männliche ist in dieser Hinsicht des Ausdrucks typischerweise anders und behält es normalerweise für sich, um damit umzugehen, um auf göttliche Weise sicherzustellen, dass die Gewalt BEI DIESEM NEGATIVEN AUSFLUG begrenzt wird.

Diese 5. Welle sollte größtenteils bis zum 14. März soweit erwacht sein, dass sie sich spürbar im Gesamtbewusstsein des Planeten widerspiegeln wird.

Durch die Aufrechterhaltung der höheren Schwingung durch diejenigen auf der höheren Zeitlinie ist die Energie reif, göttlich tiefe und wundersame Momente zu unterstützen, in denen die 5. Welle der Aufsteiger in ihrem individuellen Fortschritt herausragende Leistungen erbringen können.

Während die 5. Welle erwacht, fahren die vorherigen erwachten Wellen fort, die Dinge voranzutreiben und die neue Realität schrittweise zu erschaffen, während sie ebenfalls in ihrem Bewusstsein und ihrem Wissen voranschreiten, und dieser Fortschritt wird auf die Realität übertragen.