UFOs sind dasselbe wie Engel aus der Bibel

Tage nachdem die US-Abgeordnete Anna Paulina Luna öffentlich erklärt hatte, dass der Ursprung von UFOs interdimensional sei, gab ein anderes Mitglied des Repräsentantenhauses eine ähnliche Erklärung ab.

Der US-Kongressabgeordnete Eric Burlison erklärte außerdem, dass UFOs dasselbe seien wie Engel.

In diesem Fall ist es Eric Burlison, Vertreter des 7. Kongressbezirks von Missouri, der seinen Gesprächspartner sprachlos zurückließ, als er für That UFO Podcast über die neuesten Enthüllungen und gesetzgeberischen Bemühungen, mehr Transparenz in der Frage der nicht identifizierten anomalen Phänomene (UAPs) zu erfahren, interviewt wurde .

In David Gruschs Bericht können Sie lesen, dass eine der Theorien über das, was wir finden, darin besteht, dass es sich um extradimensionale oder interdimensionale Wesen handelt.

„Das heißt, wenn wir in einer dreidimensionalen Umgebung leben, werden wir von etwas aus einer höheren Dimension besucht“, sagte Burlison.

Und es ist nicht so, dass sie unbedingt in unsere Welt reisen. Wenn sie aus einer anderen Dimension stammen, gibt es einen Unterschied in Zeit und Raum, und die Entfernung wird an diesem Punkt irrelevant.

„Deshalb halte ich die Wahrscheinlichkeit für gering, dass es sich um Wesen einer außerirdischen Rasse von einem anderen Planeten handelt, der Lichtjahre entfernt ist“, fügte er hinzu. „Es wäre ein langer Weg, hierher zu kommen und dann ihre Schiffe zum Absturz zu bringen.“

„Die extradimensionale Theorie hingegen ist für mich wahrscheinlicher und faszinierender. Aber ich muss noch mehr sehen, um zu glauben, dass es richtig ist“, fuhr er fort.

Um für den interdimensionalen oder extradimensionalen Ursprung von UFOs zu argumentieren, griff Burlinson anschließend auf die Hypothese der antiken Astronauten und ihren biblischen Aspekt zurück.

„In vielen verschiedenen alten Schriften, einschließlich der Bibel, werden Gottes Boten oder Engel auf diese Weise beschrieben. Überall, wo das Wort „Engel“ verwendet wird, sind damit für mich außerdimensionale Wesen gemeint“, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Burlison wie seine Kollegin Luna ebenfalls an der geheimen UAP-Besprechung teilnahm, die am 12. Januar stattfand.

Ähnlichkeiten zwischen der Darstellung von Engeln in der Bibel und UFOs

Sowohl Engel als auch UFOs werden am häufigsten als flugfähig dargestellt. Bibelstellen beziehen sich oft ausdrücklich auf die Flügel eines Engels (Offenbarung 8,13), die es ihm ermöglichen, schnell zwischen Himmel und Erde zu reisen.

In ähnlicher Weise demonstrieren UFOs eine fortschrittliche Technologie für die Luftmobilität, die alle bekannten künstlichen Flugzeuge übertrifft.

Auch künstlerische Darstellungen verbinden die beiden – sie schweben mühelos an Ort und Stelle, obwohl es an sichtbaren Stütz- und Antriebsmöglichkeiten mangelt.

Dieses Kunststück, das in künstlerischen Darstellungen zu sehen ist, spiegelt viele aktuelle Behauptungen über UFO-Sichtungen aus nächster Nähe wider.

Der Blick von oben spielt auch eine herausragende Rolle für Gottes mit Augen bedeckte Engel (Offenbarung 4,6) und UFOs mit an der Unterseite angebrachten Lichtern, die ihre stille, umfassende Überwachung der Landschaft anzeigen.

Wie Engel, die von oben Wache halten, scheinen UFOs die Aktivitäten der Menschheit unten zu beobachten.

Daher kann man spekulieren, ob unsere Interpretation von Engeln aus primitiven Einblicken in fortschrittliche Flugtechnologie entstand, die später in Form von UFOs umfassender verwirklicht wurde. Oder vielleicht stellen UFOs moderne Manifestationen von Engeln dar, die sich im Laufe der Geschichte selektiv offenbarten.

In jedem Fall inspirieren die zeitlosen Eigenschaften der geflügelten Boten des Himmels weiterhin technologische Innovationen, die die Menschheit nur schwer verstehen kann.

Doch ihre göttlichen Ursprünge und Ziele gehen wahrscheinlich weit über das hinaus, was unsere Wissenschaft derzeit vorstellen kann.