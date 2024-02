Mysteriöses Phänomen der elektronischen Stimme

Während es für viele Aufzeichnungen elektronischer Stimmphänomene konventionelle Erklärungen gibt oder sie als auditive Pareidolie abgetan werden können, lässt sich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass einige der überzeugenderen Beispiele paranormaler Natur sind.

Electronic Voice Phenomenon (oder EVP) ist die Bezeichnung für paranormale Audioaufnahmen, von denen oft gesagt wird, dass sie hörbare Stimmen verstorbener Personen enthalten.

Beispiele für EVP enthalten typischerweise viel Rauschen und Umgebungsgeräusche, wobei die eigentliche „Stimme“ oft schwer zu erkennen ist.

Dennoch sind viele Ermittler weiterhin davon überzeugt, dass solche Aufnahmen tatsächlich paranormal sind.

Geschichte

Seit dem Aufkommen der Spiritualistenbewegung wurden Anstrengungen unternommen, nicht nur die Geister der Toten zu fotografieren, sondern auch ihre Stimmen aufzuzeichnen.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, haben viele Erfinder sogar versucht, eine technologische Lösung für die Kommunikation mit den Toten zu entwickeln und dabei die Notwendigkeit von Medien, Séancen und Ouija-Brettern zu umgehen, indem sie ein Gerät zusammengestellt haben, das als eine Art Telefon fungieren könnte – ein Zwei-Wege-Telefon Kommunikator, um mit der anderen Seite zu sprechen.

Berichten zufolge hatte sich der berühmte Erfinder Thomas Edison mit der Idee beschäftigt, ein „Geistertelefon“ zu bauen, nachdem er Scientific American einmal in einem Interview gesagt hatte, dass empfindliche Aufnahmegeräte eine bessere Chance hätten, mit Geistern zu kommunizieren, als die von Medien verwendeten Methoden.

Es wurde sogar behauptet, dass er mit einem Ingenieur, mit dem er zusammenarbeitete – William Walter Dinwiddie – einen Pakt geschlossen hatte, der vorsah, dass der erste von ihnen, der starb, versuchen würde, den anderen von jenseits des Grabes zu kontaktieren.

Traurigerweise wurde jedoch trotz Gerüchten und Hörensagen, die sich seit Jahrzehnten halten, kein Beweis dafür gefunden, dass Edison jemals tatsächlich ein solches Gerät entworfen oder gebaut hat.

Konstantins Raudive

Einer der frühesten und bekanntesten Forscher, der sich auf die Aufzeichnung von Proben elektronischer Stimmphänomene konzentrierte, war Konstantins Raudive, ein lettischer Schriftsteller und Parapsychologe, der von der Idee fasziniert war, dass die Stimmen der Toten in Audioaufnahmen zu hören seien.

In den 1960er und frühen 70er Jahren nahm er über 100.000 Tonbänder auf und arbeitete mit einem Team von bis zu 400 Personen zusammen, die alle an seiner Forschung beteiligt waren.

Tonbandgeräte würden „unter strengen Laborbedingungen“ mit deaktiviertem Mikrofon laufen gelassen, in der Hoffnung, Stimmen von der anderen Seite aufzunehmen.

Raudive behauptete zusammen mit vielen seiner Forscherkollegen, dass sie in den Aufnahmen Stimmen hören könnten.

In seinem 1971 erschienenen Buch „Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead“ beschrieb er, dass einige der Aufnahmen Sätze enthielten, die aus Wörtern bestanden, die in bis zu sechs verschiedenen Sprachen gesprochen wurden. In anderen Fällen sprachen die Stimmen in „einem bestimmten Rhythmus“ oder in „telegrammartigen Phrasen und Sätzen“.

Spiricom

Zwischen 1979 und 1982 entwickelten zwei Männer – William O’Neil und George Meek – etwas, von dem sie behaupteten, dass es ein tatsächlich funktionierendes Kommunikationsgerät für Geister sei, das als Spiricom bekannt sei.

Laut O’Neil wurden ihm die technischen Daten des Geräts auf übersinnliche Weise von dem sechs Jahre zuvor verstorbenen Wissenschaftler George Mueller mitgeteilt.

Das fragwürdige Gerät bestand aus 13 Tongeneratoren, die den Frequenzbereich einer erwachsenen Männerstimme nachahmen sollten, und war angeblich in der Lage, ein wechselseitiges Gespräch mit Geistern zu führen.

O’Neil war so zuversichtlich, dass es funktionierte, dass er die Pläne sogar anderen Forschern zugänglich machte, doch niemand sonst war jemals in der Lage, seine Ergebnisse zu reproduzieren. Meek vermutete, dass dies daran lag, dass O’Neil selbst über psychische Kräfte verfügte, die für die erfolgreiche Bedienung des Geräts erforderlich waren.

Franks Box

Ein weiteres Beispiel für ein Kommunikationsgerät für Geister war die „Geisterbox“ oder „Franks Box“, die 2002 von Frank Sumption entwickelt wurde, einem EVP-Enthusiasten, der auch behauptete, die Entwürfe von einem Geist erhalten zu haben.

Das umstrittene Gerät, bei dem es sich im Wesentlichen um ein Radio handelte, das so modifiziert wurde, dass es ohne Unterbrechung über das AM-Band hin und her lief, wenn es einen Sender fand, erzeugte kurze Schnipsel weißen Rauschens, die laut Sumption die Stimmen der Toten enthielten.

Solche Geräte werden manchmal noch heute bei paranormalen Untersuchungen eingesetzt, obwohl Kritiker seit langem argumentieren, dass die erstellten Aufzeichnungen völlig subjektiv und als Beweis für die Kommunikation mit Geistern völlig unzulässig seien.

Sumption selbst starb 2014 an einem Herzinfarkt.

EVP in modernen Ermittlungen

Heutzutage sind Audioaufzeichnungen ein häufiger Bestandteil vieler paranormaler Ermittlungen. Ein digitales Diktiergerät oder ein anderes Gerät wird normalerweise für die Aufnahme in einem Raum aufgestellt und dort stundenlang stehen gelassen, oft wenn niemand sonst anwesend ist, so dass es nur die statischen Hintergrundgeräusche aufnimmt.

Eine alternative Form dieses Experiments besteht darin, aktiv Fragen zu stellen oder potenzielle Geister in einem Raum anzurufen, um zu sehen, ob eine Antwort angenommen wird.

Anschließend wird die Audioaufnahme auf einen Computer übertragen und auf Anzeichen ungewöhnlicher Stimmen analysiert.

Während Software hilfreich sein kann, kann das Abhören großer Mengen weißen Rauschens ein mühsamer Prozess sein. Wenn eine potenzielle Stimme gehört wird, wird der Zeitstempel notiert und der Clip isoliert.

Es ist auch üblich, dass potenzielle EVP-Samples anderen gezeigt werden, um zu sehen, ob sie dasselbe hören.

Das größte Problem bei EVP ist jedoch die subjektive Natur. Die meisten Proben sind unklar und undeutlich und andere sind sich möglicherweise nicht einig darüber, ob dort überhaupt eine Stimme vorhanden ist.

Manchmal kann dieselbe Stichprobe mehrere Interpretationen von mehreren verschiedenen Personen liefern.

Dennoch bleibt die Gefangennahme von EVPs ein fester Bestandteil paranormaler Untersuchungen.