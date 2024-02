„Ich dachte, mein Bett hebt ab“ – Österreich-Erdbeben in vier Nachbarländern zu spüren

Um kurz vor 3 Uhr erschütterte ein Erdbeben am 1. Februar den Osten Österreichs. Südwestlich der niederösterreichischen Gloggnitz, ab der Grenze zum Bundesland Steiermark, lag dem Erdbebendienst GeoSphere zufolge das Epizentrum des Erdbebens.

Das Beben mit einer Magnitude von 4,4 sei im Bereich des Epizentrums deutlich spürbar gewesen, schreibt Seismologin Anna Smith.

Und nicht nur dort, wie Berichte aus zahlreichen Gegenden Österreichs und aus Nachbarländern zeigen.

Stärkstes Erdbeben seit 2021 erschüttert Osten Österreichs – „Ich dachte, mein Bett hebt ab“

Im Januar wurde bereits das westliche Bundesland Tirol von einer Serie von Erdbeben getroffen. Das jüngste Erdbeben im Osten des Landes war jedoch das heftigste in Österreich seit fast drei Jahren.

Im Frühjahr 2021 bebte ebenfalls in Niederösterreich die Erde mit derselben Magnitude (4,4). Infolge des Erdbebens am Monatswechsel sind offenbar zahlreiche Menschen aus dem Schlaf gerissen worden, wie Kommentare in den sozialen Netzwerken bezeugen.

„In Sankt Pölten es hat mich aufgeweckt, als wäre ein Zug auf dem Dach vorbeigefahren, alles klapperte“, heißt es in einem Kommentar einer Facebook-Nutzerin aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Ein User aus der Steiermark, in rund 13 Kilometer Entfernung zum Epizentrum, hat das Beben ebenfalls deutlich gespürt: „Ich dachte ein Traum und mein Bett in Mürzzuschlag hebt ab.“

Zahlreiche Personen berichteten von wackelnden Möbeln und klirrendem Geschirr. Bei Erdbeben dieser Stärke sind sogar Beschädigungen an Gebäuden nicht auszuschließen.

„Wir haben es live mitbekommen! Schäden am und im Haus“, meldet ein Mann aus Ternitz auf Facebook. Die Ortschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Epizentrum im Südwesten Niederösterreichs.

Erdbeben nicht nur in Niederösterreich wahrnehmbar – Auch Wien, Graz und Nachbarländer betroffen

Das Beben soll aber nicht nur in Niederösterreich wahrnehmbar gewesen sein. Auch darüber hinaus liegen zahllose Meldungen vor. Aus der österreichischen Hauptstadt sowie der steirischen Landeshauptstadt Graz liegen Berichte von Personen vor, die wohl aus dem Schlaf gerüttelt wurden.

Auf derstandard.at berichtet eine Leserin von spürbaren Erschütterungen auch in der westlichen Steiermark. Weitere Meldungen kommen auch aus Linz und dem Burgenland.

Selbstverständlich macht ein derart deutliches Erdbeben auch vor Landesgrenzen nicht Halt. Das kroatische Nachrichtenportal dnvenik.hr berichtet, das Erdbeben sei im Norden Kroatiens und Slowenien spürbar gewesen. Laut heute.at könnte das Erdbeben auch in Teilen Ungarns und der Slowakei wahrnehmbar gewesen sein.

Aus Deutschland liegen bis dato keine Wahrnehmungsmeldungen vor. Die Beben in Tirol im Januar wurden zum Teil auch in Bayern wahrgenommen.