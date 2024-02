Reinkarnation in 6 Welten nach dem Tod: Basierend auf Materialien aus antiken Quellen

Ist es möglich, das Bewusstsein nach dem Tod auf andere Medien in anderen Welten zu übertragen oder es aus der Gefangenschaft der Gehirnneuronen zu befreien und mit dem einheitlichen Informationsfeld des Universums zu verschmelzen?

Die Erfahrung des tibetischen Yoga und des Totenbuches „Bardo Thodol“ beschreibt solche Transformationen.

Eine alte Quelle besagt, dass das Licht der sechs Lokas von Samsara vor dem Verstorbenen erscheinen wird, den Welten, in denen die Reinkarnation stattfinden wird. Eine Welt, die heller brennt als andere und für eine neue Geburt bestimmt ist. Es wird eine Beschreibung dieser sechs Lichter gegeben: Weißes Licht entspricht der Welt der Devas, Grün der Welt der Asuras, Gelb der Welt der Menschen, Blau der Welt der Tiere, Rot der Welt der Pret und Grau der Hölle.

Zu diesem Zeitpunkt nimmt der Körper unter dem Einfluss des Karmas die Farbe der Welt an, in der die Geburt stattfinden soll. Es ist notwendig, darüber nachzudenken, dass diese Welten nur ein Schein sind, eine Art Scheinbild, das eine Neugeburt verhindern hilft.

Und nachdem Sie das Strahlen des reinen Lichts gesehen haben, verstehen Sie, dass Ihr Geist leer ist, aber dies ist nicht die Leere des Nichts, sondern das Bewusstsein, leuchtend und frei, untrennbar mit diesem Licht verbunden, und dann werden Sie mit ihm verschmelzen und den Zustand des göttlichen Geistes verstehen.

Wenn der Verstorbene die Illusion des Geschehens nicht akzeptieren kann, wird er sich den Toren des Mutterleibs nähern. Winde, Eisböen und Hagel werden hereinblasen, Dunkelheit und Menschenmassen werden dich umgeben, und doch werden, egal wo du geboren wirst, Zeichen dieser Orte auftauchen.

Das Wandern in Sidpa Bardo ist durch die Abwesenheit des eigenen Bildes in einem Spiegel oder im Wasser gekennzeichnet; Der Körper wirft keinen Schatten, was auf den Verlust des materiellen Prinzips, bestehend aus Fleisch und Blut, hinweist. Visionen von der Vereinigung von Männern und Frauen werden auftauchen, und wenn Sie in diesem Moment in die Gebärmutter eintreten und Ihren Instinkten gehorchen, können Sie als Pferd, Vogel, Hund oder Mann geboren werden.

Wenn alle aufgeführten Phänomene als illusorisch und unwirklich erkannt werden und halluzinatorische Formen des Geistes darstellen, kann alles umgekehrt werden. Es werden Visionen der vorläufigen Orte der Neugeburt entstehen und es wird sich die Möglichkeit eröffnen, den Bewusstseinstransfer in diese Welten durchzuführen.

Wenn Sie dazu bestimmt sind, unter den Göttern geboren zu werden, dann wird sich vor Ihnen in einem matten weißen Glanz eine Welt der Freude öffnen – die Welt der Devas, die dank ihrer Verdienste in Reinheit geboren werden. Sie werden wunderschöne Tempel und Paläste aus Edelsteinen sehen. Treten Sie dort ein, wenn diese Welt Sie akzeptieren wird.

Devas leben viel länger als Menschen, sind aber immer noch sterblich und dazu verdammt, in die unteren Welten zurückzukehren. Die Angst vor der Unvermeidlichkeit, die Unmöglichkeit einer freiwilligen Entscheidung sowie ein Sättigungsgefühl werden Ihren Aufenthalt in dieser Welt nicht glücklich machen.

Wunderschöne Haine oder Feuerkreise, die sich in einem schwachen grünen Schein in entgegengesetzte Richtungen drehen, sind die Welt der Asuras, Halbgötter-Dämonen. Dies ist eine Welt der Macht und des Reichtums, aber auch des hektischen Neids und der Eifersucht, die Ihnen entgegentreten wird. Sobald Sie dort angekommen sind, werden Sie unerträgliche Qualen der Feindseligkeit und des Kampfes ertragen.

Höhlen in den Felsen, tiefe Löcher im Boden und hängender mattblauer Nebel gehören zur Tierwelt, der Welt der Unwissenheit. Dort erwartet Sie das Leid der Sklaverei, Unwissenheit und Dummheit, ein ständiges Leben mit unmittelbaren Bedürfnissen und Hunger. Der Sinn der Existenz wird sich nur auf die Suche nach Nahrung, Unterkunft und Fortpflanzung beschränken.

Ein trübes rotes Licht erhellt die Wüstenebenen mit ihren flachen Gruben, den ausgetrockneten Wald und die Sümpfe – das ist die Welt der Pretas (hungrige Geister).

Eine Welt voller leidenschaftlicher und unbefriedigter Wünsche. Hier herrschen Gier und Anhaftung, und wer es betritt, wird unter Hunger und Durst leiden.

Wenn Sie Klagegesänge hören, öffnet sich vor Ihnen eine düstere Gegend mit schwarzen und roten Häusern, Löchern im Boden und Straßen, die Sie entlanggehen möchten. Der Wunsch, diese Welt zu betreten, wird enorm sein, aber hier herrschen Wut, Eifersucht, Neid und Aggression.

Wenn Sie in dieses trübe graue Strahlen eintreten, werden Sie unter unerträglichen Qualen von Hitze und Kälte leiden und es wird sehr lange dauern, bis Sie diese Welt, die Welt der höllischen Kreaturen, verlassen können.

Du solltest nicht in alle diese Welten gehen, wenn du die Kraft hast, kannst du dein Schicksal ändern. Sie sollten sich nicht vom schwachen gelben Licht der Menschenwelt verführen lassen.

Dies ist ein Hindernis auf dem Weg der Befreiung. Sie sollten ihre illusorische Natur akzeptieren, Ihren Geist in der Leere auflösen und mit dem ursprünglichen strahlenden Licht verschmelzen, um Erleuchtung zu erlangen.

Wir können eine Hypothese aufstellen, die das Vorhandensein solcher Phänomene aus wissenschaftlicher Sicht zumindest irgendwie erklären kann. Da Informationen in Bezug auf den Träger unveränderlich sind, gibt es eine bestimmte wesentliche Grundlage, die den Teil der Welten im Universum durchdringt, die uns am nächsten sind und in denen wir existieren .

Diese Grundlage manifestiert sich, wie in der Abhandlung angegeben, im ersten Moment des Todes, wenn jeder das reine Licht spürt, das die Existenz durchdringt.

Als nächstes folgen Visualisierungen dieser Grundlage in unserem irdischen (nicht-kosmischen Bewusstsein), die auch Yoga-Praktizierenden erscheinen können. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich das sind, was sie zu sein scheinen. Es ist unser irdisches Bewusstsein, das sie auf diese Weise wahrnimmt. Wahrscheinlich öffnen sich derzeit Portale zu Parallelwelten, in die das Bewusstsein übergehen kann.

Aber die alte Abhandlung empfiehlt dies nicht und weist darauf hin, die höchste Essenz zu begreifen – die Auflösung im einzigen Informationsfeld des Universums, das als das Wahre Leuchtende Licht beschrieben wird.

Aber nur die Entwicklung der Wissenschaft und die Verbesserung unseres Bewusstseins werden es ermöglichen zu verstehen, was tatsächlich geschieht: die Übertragung des Bewusstseins auf andere Medien in anderen Welten und die Verschmelzung mit dem Wesen des Universums, oder ist es nur eine Halluzinose eines sterbenden Gehirns.