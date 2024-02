Geheimnisvoller Schleim: Die Bewohner von Caracas werden von einer mysteriösen schwarzen Substanz heimgesucht (Video)

Seit fast 40 Jahren ist die venezolanische Hauptstadt einem ungewöhnlichen Phänomen ausgesetzt, das Wissenschaftler nicht vollständig erklären können.

Von Zeit zu Zeit taucht auf den Straßen von Caracas eine schwarze Substanz unbekannter Herkunft auf, die Autounfälle verursacht und Menschen tötet.

Es heißt La Mancha Negra, was aus dem Spanischen „der dunkle Fleck“ bedeutet. Journalisten bevorzugen einen faszinierenderen Namen – „geheimnisvoller schwarzer Schleim“.

Die Zeitschrift Popular Mechanics veröffentlichte einen Artikel, in dem sie versuchte, eine Antwort auf die Frage zu finden, was es ist. Zu den möglichen Versionen gehören ein Ölleck, „Hallo“ von Außerirdischen und eine politische Provokation. Oder vielleicht etwas Unheimlicheres.

Autos verloren die Kontrolle, 1800 Menschen starben

„Seit 1986 terrorisiert ein seltsamer schwarzer Schlamm die Straßen der Stadt, verursacht Todesfälle und lässt Mythen entstehen“, beginnt das populärwissenschaftliche Magazin seinen Artikel.

Der erste derartige Ort wurde 1986 bei der Renovierung der Autobahn entdeckt, die Caracas mit dem nach Simon Bolivar benannten örtlichen Flughafen verbindet.

Straßenarbeiter bemerkten es. Die Stelle war etwa 40 Meter lang und gab zunächst keinen Anlass zur Sorge.

Doch dann begann es zu wachsen, immer größer zu werden, und 1992, als die Chicago Tribune beschloss, darüber zu schreiben, nahm es ein 12 Kilometer langes Straßenstück ein.

Die Substanz wurde als dicke schwarze Flüssigkeit mit der Konsistenz von gebrauchtem Kaugummi beschrieben.

Es wurde berichtet, dass es seit dem Erscheinen dieses Ortes aufgrund seines Verschuldens zu vielen Autounfällen kam, bei denen 1800 Menschen starben. Die Autos verloren einfach die Kontrolle, als sie sich auf einem Straßenabschnitt befanden, der mit einer unbekannten Substanz bedeckt war.

Die klebrige Masse machte die Fahrbahn extrem gefährlich – Fahrzeuge prallten ineinander oder fuhren an den Straßenrand.

Fünf Jahre später ist der Schleim zurück

In den 1990er Jahren hatte die schwarze Substanz bereits viele Straßen von Caracas erreicht. Die venezolanische Regierung hat beschlossen, Mittel zur Beseitigung der mysteriösen Substanz bereitzustellen. Es war jedoch unmöglich, ihn zu entfernen: Der Schleim trat immer wieder auf.

Sie spülten es mit Wasserstrahlen ab, behandelten es mit Reinigungsmitteln, entfernten die darin getränkte Asphaltschicht und legten eine neue darüber – alles ohne Erfolg. Der Fleck erschien erneut.

Bei einem Versuch, die Aufschlämmung zu entfernen, wurde zerkleinerter Kalk verwendet, in der Hoffnung, die Oberfläche zu trocknen. Dies half einige Zeit, führte jedoch dazu, dass die Stadtbewohner an Kalkstaub zu ersticken begannen.

1996 wurde die neueste deutsche Ausrüstung zur Schadstoffbekämpfung nach Venezuela gebracht, und der schwarze Fleck schien vorbei zu sein.

Doch im Jahr 2001 kehrte der mysteriöse Schleim zurück. An manchen Stellen erreichte der Niederschlag auf den Straßen von Caracas eine Dicke von bis zu einem Zentimeter.

Theorien von der Kanalisation bis zu Außerirdischen

Das Seltsamste ist, dass die beteiligten Experten die Natur dieser Substanz nicht zuverlässig feststellen konnten.

Die chemische Analyse ergab, dass es Motoröl, Bremsflüssigkeit, Staub und einige organische Verbindungen enthielt. Aber woher kommt das alles?

Es wurden verschiedene Hypothesen aufgestellt:

Abwasser aus Slums an den Hängen der umliegenden Hügel gelangt unter den Asphalt; Sie lösen eine chemische Reaktion aus, die dazu führt, dass eine Aufschlämmung auf der Oberfläche entsteht.

Asphalt ist von schlechter Qualität, was sich in der Bildung einer ölähnlichen Substanz äußert.

In Caracas gibt es viele alte Autos und ständig tropfen Öl und andere technische Flüssigkeiten auf die Straßenoberfläche; Mit Staub vermischt bildeten sie eine glitschige Masse.

Dieser Schleim wurde von Oppositionellen, die den Ruf des venezolanischen Präsidenten Carlos Andres Perez schädigen wollten, gezielt auf die Straßen gesprüht.

Keine dieser Versionen wurde überzeugend begründet. Angesichts des Mangels an Informationen sollte man sich über das Aufkommen von Verschwörungstheorien nicht wundern. Tatsächlich ist die letzte Hypothese – über politische Provokation – eine davon.

Es gab auch Gerüchte, dass La Mancha Negra das Werk von Außerirdischen sei. Eine Art Versuch, der Menschheit eine Botschaft zu übermitteln.

„Um diese Geschichte ranken sich viele Mythen. „Die Größe, das Ausmaß, der Zeitpunkt des Austretens dieses Öls, sein Wiederauftauchen – all das ist zu einem echten Rätsel geworden“, sagte Ramanan Krishnamurthy, Professor für Chemie- und Erdöltechnik an der University of Houston, dem Autor des Artikels.

Öl oder schlechter Asphalt?

Im Laufe der Zeit blieben den Wissenschaftlern nur noch zwei Hypothesen übrig. Erstens: schwarzer Schleim – die Folgen von minderwertigem Asphalt (wurde bereits erwähnt). Zweitens: Es handelt sich um Spuren von Öl, das aus dem Untergrund sickert.

Logischerweise lohnt es sich, zunächst darüber nachzudenken: Venezuela ist ein Öl produzierendes Land. Wissenschaftler sehen jedoch Mängel in dieser Hypothese.

„Normalerweise tritt diese Art von Versickerung aus dem Untergrund an einer Stelle auf, es ist unwahrscheinlich, dass sie sich über eine acht Meilen lange Straße ausbreitet. Darüber hinaus neigt Schweröl eher dazu, sich abzusetzen, als dass es versucht, an die Oberfläche zu steigen. Der Grund ist also höchstwahrscheinlich schlechter Asphalt“, sagt Krishnamurti.

„Dies ist die einfachste Erklärung: Die Phasen des behandelten Asphalts trennten sich, und eine davon „schwamm“ an die Oberfläche und hinterließ einen schwarzen und leicht fettigen Fleck auf den Straßen“, schlägt ein anderer Forscher vor, Dozent am Fachbereich Erdöltechnik an der University of Houston, Reynaldo Gonzalez.

Doch diese Theorie stößt auch auf Kritik. Egal wie schlecht der Asphalt ist, Wissenschaftler können sein seltsames „Verhalten“ nicht erklären. Nirgendwo in anderen, ärmeren Ländern der Welt – etwa in Afrika und Asien – ist so etwas jemals beobachtet worden.

Der „geheimnisvolle schwarze Schleim“ von Caracas wartet also immer noch auf eine ernsthaftere und gründlichere Erforschung.

Video: