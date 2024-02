Heftiger Regen, begleitet von Blitzen und heftigen Hagelstürmen, traf am Morgen des 12. Februar 2024 die Stadt Al Ain und andere Teile der Vereinigten Arabischen Emirate und verursachte beeindruckende Hagelansammlungen.

Berichten zufolge ist dies der stärkste Hagelsturm, den Al Ain seit 40 Jahren erlebt hat. Dies geschah, nachdem NMC eine Reihe von Wolkenimpf-Flügen durchgeführt hatte.

Vom Nationalen Zentrum für Meteorologie (NCM) der Vereinigten Arabischen Emirate geteilte Videos zeigten Hagel, von dem einige sogar größer als Golfbälle waren und Al Ain, die Region Al Wothba, Bani Yas in Abu Dhabi und andere Teile des Landes trafen.

Andere Videos zeigen überflutete und beschädigte Autos, und die Bewohner von Al Ain, die normalerweise an das Auftreten von Hagel unter solchen Bedingungen gewöhnt sind, waren von der Intensität des Phänomens überrascht.

Laut Gulf News trat die Wolkenimpf-Abteilung des NCM am Wochenende in Aktion und schickte an zwei Tagen 14 Spezialflüge, um die Niederschläge im ganzen Land zu verstärken.

„Dank ihrer Bemühungen genossen die Bewohner am 11. und 12. Februar regnerisches Wetter mit mäßigen bis starken Regenfällen und sogar Hagel im ganzen Land“, heißt es in ihrem Bericht.

„Wir haben am Montag seit Mitternacht vier Flüge und seit Sonntag [11. Februar] insgesamt 14 Cloud-Seeding-Flüge durchgeführt“, sagte Dr. Ahmad Habib, leitender Meteorologe des NCM, gegenüber Gulf News in einem Exklusivinterview.

Die katastrophalen Auswirkungen der Wettermanipulation-Operation sehen Sie hier: