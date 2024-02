Wir leben auf einer riesigen Insel: Teil unserer Großen Erdenebene

Netzfund:

Wir leben an einem Ort namens Bharata, dem abfallenden südlichen Teil von Jambudvipa oder einer riesigen Insel – Teil unserer Großen Erdenebene.

Bharata, zu dem auch unsere bekannte Erde gehört, war einst Teil des irdischen Paradieses namens Jambudvipa und war ein einziges Land mit riesigen Bäumen, Tieren und Menschen.

Wir lebten ein sehr langes Leben in Frieden und Harmonie und die Götter wandelten unter uns.

Dann, vor etwa 5125 Jahren, im Jahr 3102 v. Chr., begann das Kali Yuga und die „Dämonen“ begannen zu kommen, und 35 Jahre später, im Jahr 3067 v. Chr., war es so schlimm, dass Krishna (Christus) in ein „sauberes Haus“ kommen musste.

Dies war der Kumkshetra-Krieg, der Bharata verwüstete, das heute noch in Trümmern liegt. Der 18-tägige Krieg löste schwere Geschütze und Katastrophen aus, die die gesamte Region in eine Winterwüste verwandelten. Später wurde es nur teilweise restauriert.

Von der riesigen Wüste aus Eis und Schnee, die diesen gesamten Sektor bedeckte, waren nur neun große Landmassen zu sehen. Um das Leben in Bharata wiederzubeleben, machten sich die Götter daran, auf diesen Landmassen gewölbte Umgebungen zu schaffen, die das Leben ermöglichten.

Kuppeln sind für das Leben in Bharata ABSOLUT WESENTLICH.

Ohne sie würde die gesamte Region eine einzige Eis- und Schneeschicht bleiben.

Die Kuppeln zogen Licht und Wärme der Großen Äußeren Sonne sowie Wärme und Feuchtigkeit aus dem Untergrund an und hielten sie fest, wodurch Leben und Vegetation sprießen und wachsen konnten.

Flüsse und Täler wurden gegraben, Bäume gepflanzt und alle Arten von Tieren und Menschenfamilien wurden überall verteilt und es wurde befohlen, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren.

Die erste Generation der Menschen wurde von den Göttern in allen Künsten und Wissenschaften sowie in der Landwirtschaft, in der Regierung, im Militär usw. geschult und erzogen, bis sie für sich selbst sorgen konnten. Im Jahr 3032 v. Chr., oder 35 Jahre nach dem Großen Kumshetra-Krieg, verließen die Götter, einschließlich Krishna, unsere menschliche Geschichte, wie wir sie kennen, die anschliessend begann.

Dieser Krieg war ein großer Neustart für die Menschheit in Bharata, aber es folgten weitere, und mit jedem Neustart wurde das Leben kürzer und schwieriger.

Zwei solcher Resets sind die Sintflut Noahs und der Turmbau zu Babel. Wir sind von einem etwa tausendjährigen Leben im Körper (vor der Sintflut) zu einem Leben übergegangen, in dem der Körper 100 Jahre überdauert.

Außerdem verringerten sich unsere geistigen und übersinnlichen Fähigkeiten um etwa das Zehnfache und wir wurden körperlich kleiner.

Krishna/Christus (derselbe) und andere Avatare haben an verschiedenen Punkten unserer Geschichte eingegriffen und werden dies erneut tun, sonst würde die Menschheit sicherlich verloren bleiben und letztendlich von dunklen Mächten zerstört werden, insbesondere in unserem gegenwärtigen geschwächten und betäubten Zustand.

Unser Körper mag Satan gehören, aber unsere Seelen und Geister gehören uns, und die Herausforderung für die Menschheit bleibt, diese physischen Windungen zu überwinden und unsere Göttlichkeit zurückzugewinnen.

Nur wenige haben es geschafft, so wie Neo in der Matrix, der Krishna oder Christus repräsentiert, aber wir werden Erfolg haben und wir müssen Erfolg haben.

Dies geschieht durch angemessene Bildung, intuitive Führung und Mut. Wir haben alles, was wir zum Erfolg brauchen, in uns, aber wir müssen es erschließen und weiterentwickeln.

Fasten ist einer der großen Schlüssel, der uns hilft, diese Welt mit all ihren Lüsten und Wünschen zu überwinden, die uns hier gefangen halten.

Die Bösen werden von ihren Lüsten und Wünschen so sehr beherrscht, dass sie zu Dämonen werden, die uns quälen und versklaven. Nur wenn wir unsere niedere fleischliche Natur besiegen, werden wir endlich Frieden sowohl persönlich als auch kollektiv finden.

Die meisten von uns schaffen es nicht alleine, aber es gibt immer großartige Lehrer und Gottheiten, die uns helfen können, wenn wir es wirklich wollen.

Wir werden nicht als Graue enden, die ihre Seele und ihren Geist zugunsten geistiger und technologischer Überlegenheit opferten.

Wir müssen sowohl unsere intuitive weibliche als auch unsere spirituelle Männlichkeit annehmen und die mentale und materielle Seite herunterspielen, die unsere moderne Gesellschaft zu lange mit destruktiven Folgen dominiert hat.

Wissenschaft und Technologie werden uns nicht retten – ebenso wenig wie religiöser Aberglaube. Die organische Natur ist unser größter Lehrer.

Wir müssen lernen, uns wieder mit unserer Umwelt zu verbinden und sie nicht zu zerstören, wie wir es jetzt tun. Die Eingeborenen verstanden dies, bevor die Mauraud-Kolonisten sie niedertrampelten.

Unser großes modernes Experiment der letzten paar hundert Jahre ist beendet und nicht mehr nachhaltig.

Unser luxuriöser westlicher Lebensstil geht zu Lasten ärmerer Nationen, von denen viele immer noch mit Sklavenarbeit zu kämpfen haben.

Außerdem gehen wir sehr verschwenderisch und verantwortungslos mit unserem Vermögen um, das größtenteils in den Händen einer kleinen Elite liegt. Hoffentlich wird dies behoben, wenn der Strom von West nach Ost verlagert wird.

Wird Bharata in sein Land zurückgebracht oder wird es weiterhin der Mülleimer von Jambudvip sein?

Es wird zweifellos göttliches Eingreifen erfordern, wie es vor etwa 5.100 Jahren der Fall war, als Krishna und seine Armeen dort Horden von Dämonen besiegten. Das muss wieder passieren und vielleicht passiert es gerade jetzt, auch wenn wir nicht alles sehen.

Der Kampf ist sowohl geistiger als auch körperlicher Natur, und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen.

