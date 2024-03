Geist? Gruseliges CCTV-Video zeigt Getränke, die auf mysteriöse Weise vom Rand der Bar rutschen (Video)

Seltsame CCTV-Aufnahmen, die im Jolly Sailor Pub in Fawley in der Nähe von Southampton aufgenommen wurden, zeigen, wie zwei Pints ​​Bier auf mysteriöse Weise zweimal am selben Tag von der Bar rutschen, was Gäste und Managerin Emily Waters verblüfft zurücklässt.

Trotz Versuchen, das Phänomen zu entlarven, indem man auf nasse Oberflächen oder Unebenheiten prüfte, war die Bar trocken und eben.

Waters führte ihr eigenes Experiment mit Sodawasser durch, aber die Gläser blieben unbewegt, was sie zu dem Schluss brachte, dass etwas Paranormales im Spiel sein könnte.

In der Kneipe kam es in der Vergangenheit zu ungeklärten Ereignissen, darunter herabfallende Gegenstände und unerklärliche Stimmen.

Spekulationen unter Mitarbeitern und Gästen deuten darauf hin, dass der Geist von James Martin, dem Sohn des ursprünglichen Wirts, für die unheimlichen Ereignisse verantwortlich sein könnte, da er während seiner Zeit im Pub in den 1870er Jahren den Ruf hatte, bei der Platzierung des Pints ​​sehr sorgfältig vorzugehen.

Video: