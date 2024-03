CERN testet den LHC während der bevorstehenden Sonnenfinsternis: „Apep der altägyptische Geist des Bösen, der Dunkelheit und der Zerstörung“

Der beliebte X-Account „Concerned Citizen“ kommentierte die Sonnenfinsternis-Tests des CERN und wies auch darauf hin, dass die NASA während der Veranstaltung Raketen abfeuern wird, die nach einer ägyptischen Schlangengottheit benannt sind.

Die NASA-Mission, bekannt als Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path oder APEP, erhielt das Akronym zu Ehren der „Schlangengottheit aus der altägyptischen Mythologie“, die ein „Erzfeind der Sonnengottheit Ra“ war.

According to scientists at CERN, a mysterious entity was detected inside their particle collider. Physicists claim they have “captured and calculated the characteristics of a ‘ghost-like’ structure—an invisible entity that can alter the paths of particles…” pic.twitter.com/XcgVEqru7H

