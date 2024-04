Milliarden Jahre altes UFO im Korallenriff vor Venezuela? (Video)

Der UFO-Forscher Scott Waring schreibt auf seiner Seite:

Hallo zusammen, ich habe das gestern Abend, am 17. März 2024, gefunden und dachte, hey, ich nehme es besser auf, damit andere es sich ansehen können.

Ich habe Google Earth verwendet, keine Koordinaten. Folgen Sie einfach den Details im Video, um es zu finden.

Es ist wirklich da und etwa 200 Meter lang, eingebettet in die Koralle, was bedeutet, dass es etwa 1 Milliarde Jahre alt ist.

Das würde bedeuten, dass die Außerirdischen auf der Erde gelandet sind, als es nur mikrobielles Leben und noch kein tierisches Leben gab.

Ich kann mir vorstellen, dass Außerirdische an einem solchen Planeten interessiert sind … und vielleicht haben sie sogar das Tierleben auf der Erde gesät.

Das ist vielleicht der Grund, warum wir jetzt existieren und warum ich das jetzt schreibe.

Billion year old UFO caught in coral reef 🐠🪸🛸 off Venezuela, a time when only single cell organisms existed on Earth 🌍 UAP sighting news. 📰 what were they doing here? pic.twitter.com/Mq9KYpncxX

— UFO Sightings Daily (Website) (@UFOSightings101) March 17, 2024