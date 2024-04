„Meerjungfrau“ wird in Papua-Neuguinea an Land gespült, Experten sind verblüfft

Ein mysteriöses, verwesendes Meerestier, das an einem Strand in Papua-Neuguinea angespült wurde. Experten gehen davon aus, dass es sich um ein Meeressäugetier handelt, können es aber nicht identifizieren.

Wissenschaftler sind ratlos und möchten unbedingt mehr über eine seltsame „Meerjungfrau“ erfahren, die Berichten zufolge an einem Strand in Papua-Neuguinea angespült wurde und die menschliche Faszination für die Tiefen des Ozeans neu entfacht hat.

Fotos des gespenstisch weißen Fleischklumpens in Form einer Meerjungfrau wurden auf einer Facebook-Seite namens „New Irelanders Only“ geteilt.

Die seltsame, blasse und verfallene Masse, die einer Meerjungfrau ähnelt, wurde bereits am 20. September von Menschen auf der Insel Simberi in der Bismarcksee in Papua-Neuguinea gefunden. Experten sind sich über ihre wahre Natur nicht sicher, glauben aber, dass es sich eher um ein Meerestier als um ein mystisches Wesen handelt.

Laut Live Science ist es als Globster bekannt, eine nicht identifizierte organische Masse, die an Land gespült wird. Der Ursprung dieser mysteriösen Klumpen ist schwer zu bestimmen, da ein Großteil der Leiche verrottet ist und es sich bei den meisten um fehlende Körperteile handelt, die im Meer abgefallen sind.

In diesem Fall fehlen der größte Teil des Kopfes der Kreatur und große Stücke ihres Fleisches.

Es gibt keine Informationen über die Größe und das Gewicht der Leiche, da sie vor der Beerdigung durch die Einheimischen nicht richtig gemessen wurde, sagten NIO-Vertreter gegenüber WordsSideKick.com.

Und niemand hat DNA-Proben gesammelt, was eine ordnungsgemäße Identifizierung nahezu unmöglich macht.

Helene Marsh , Umweltwissenschaftlerin an der James Cook University in Australien, sagte gegenüber Live Science, dass es wie ein Meeressäugetier aussehe. „Danach bleibt es jedermanns Sache“, fügte sie hinzu.