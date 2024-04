Ist Yoga dämonisch?

Netzfund:

Als Ex-Yoga-Lehrer fühle ich mich extra verurteilt, um die Menschen vor den spirituellen Auswirkungen dieser okkulten Praxis zu warnen. Yoga ist NICHT „nur Stretching“. Yoga ist in erster Linie eine virtuelle Praxis. Yoga bedeutet buchstäblich, die Geister hinter Yoga zu „aufzufangen“.

Yoga wurde von alten Heiden entworfen, um als verkörperte Form der spirituellen Anbetung für 33 Millionen kleine „g“ Hindu-Götter (auch: „Dämonen“) zu dienen. Yoga ist eine Eingabedroge in die Hardcore Hexerei!

Das sind Bilder aus meinem Leben in BC als Yogini. Yoga war meine ganze Welt, meine absolute Leidenschaft, bevor Jesus mich im Februar 2021 radikal rettete und mich zu einer neuen Schöpfung machte!

Davor, fast ein Jahrzehnt lang, war ich komplett besessen von meiner täglichen Yoga- & Meditationspraxis. Ich habe 4 Jahre lang in einem Yoga-Ahram in Frankreich gelebt, mich als Yogalehrerin in Bali qualifiziert, Unterricht & Retreats auf der ganzen Welt unterrichtet.

Ich liebte Yoga! Beim Blick auf meine persönliche Praxis würde ich zwischen 5 und 7 Stunden am Tag auf der Matte verbringen. Ich kam an den Punkt, an dem ich in so tiefe Meditationsstände eintreten konnte, dass ich meinen Körper nach Belieben verlassen und ein Astroprojekt im ganzen Universum Portale öffnen und mit unreinen Geistern kommunizieren konnte.

Einmal habe ich einen Fuß vom Boden geschwebt (von Dämonen aufgehängt). Ich dachte, Yoga wäre meine Superkraft & meine Rettung! Es gab mir das Gefühl, mächtig zu sein und gab mir ein vorübergehendes Glück, nach dem ich extrem süchtig wurde. Aber egal, wie viel Yoga und Meditation ich gemacht habe, ich brauchte immer mehr, um mich ausgeglichen zu fühlen und die Angst und Depression in Schach zu halten.

Mehr war nie genug. Ich bin schnell in tiefere, dunklere spirituelle Betäubungsmittel übergegangen.

Als direkte Folge von Yoga begann ich, Geister zu kanalisieren & Energiearbeit & Chakrenheilung durchzuführen, die zu Wahrsagung, Manifestation und anderen Formen der Hexerei führen.

Bald hatte ich ein Kundalini-Erwachen (vollständige dämonische Besessenheit) & begann im Serpentingeist zu arbeiten. Ich habe mich in Gebärmutterweisheiten, Klangheilung, Spiraldynamik & Astrologie eingelassen, die mich letztendlich zu Göttinnenanbetung führten.

Innerhalb eines Jahres wurde ich zu einer vollständig dämonkontrollierten Bluthexe. Ich habe Blutangebote und elementare Magie verwendet, um Zaubersprüche zu sprechen und alles zu manifestieren, was ich wollte.

Ich wurde von meinen Geistführern (Galaktische Föderation des Lichts) als psychisches Medium Starseed aktiviert und begann in dämonischen Zungen (Lichtsprache) zu sprechen und Portale zu öffnen (Gitterarbeit).

Als Gott mich aus der Falschlicht-Täuschung der New Age Spiritualität herausgezogen hat, öffnete Jesus meine Augen, um die dunkle Wahrheit über Yoga zu sehen.

Ich habe sofort dafür bereut, Hexerei zu praktizieren und habe dauerhaft auf Yoga verzichtet und Gott hat mich von den vielen Dämonen befreit, die ich so viele Jahre lang Yoga praktizierte.

Yoga ist nicht nur EXTREM spirituell gefährlich für JEDEN Menschen, in irgendeiner Funktion zu praktizieren, sondern für diejenigen, die behaupten, den Gott der Bibel zu kennen, ist Yoga auch ein direkter Verstoß gegen das 1. & 2. Gebote unseres Herrn. WAHRE FOLGER VON JESUS CHRISTUS KÖNNEN YOGA NICHT ÜBEN! Yoga ist, nach biblischer Definition, pure IDOLATRIE & HEXENWERK !

Jeder (gläubige oder Ungläubige), der jemals Yoga praktiziert hat, muss den Kundalini-Geist (der durch Yoga kommt) RENOUNZIEREN und diese dämonische Tür endgültig fest geschlossen schließen! 🚪

Wenn du mehr wissen willst, folge den untenstehenden Links und schau dir die Podcast-Episoden „Dark Side of Yoga“ an, die ich und Angelamarie Scafidi und ich kürzlich mit unserem Bruder @demonerasors auf Heaven & Healing Podctast

TEIL EINS: https://www.youtube.com/live/FOerDjQpn9w?si=3wygjpWpy1BQ2qz2

ZWEITER TEIL: https://www.youtube.com/live/A2PexeoOGLA?si=UTul0YG85R10YUzh

In diesem ausführlichen zweiteiligen Podcast besprechen wir VOLLSTÄNDIG genau WARUM und WIE Yoga eine antichristliche Praxis ist, die Teilnahme der Dämonenbesessen.

Wir enthüllen die dunkle Wahrheit über Yoga VOLLSTÄNDIG und erklären, wie es NICHT ist und NIEMALS „nur dehnen“ ist.

YOGA IST DÄMONISCH AUS DER WURZEL❗️Glaubt mir nicht? Schau dir unseren Podcast an und wir beweisen es dir. 🙏🏽

Mögen alle Blinden sehen, Mögen alle, die gebunden sind, frei gemacht werden! In Jesu Namen! ❤️ 🔥🕊 ✝️