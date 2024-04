Invasion der Körperfresser: Eine wahre Geschichte?

Angenommen, eine außerirdische Rasse ist vor vielen tausend Jahren heimlich auf der Erde eingedrungen und lebt immer noch unter uns.

Nehmen wir an, dass diese Wesen vier- oder fünfdimensional sind. . . dass sie in einem Paralleluniversum leben, aber die Fähigkeit haben, als Geister zu existieren, die für uns in unserer dreidimensionalen Welt völlig unsichtbar sind.

Und nehmen wir an, sie könnten durch mentale Gedanken mit uns kommunizieren, aber das ist alles, was sie tun können. Da sie in geistiger Form existieren, können sie uns nicht berühren. Sie können uns zu nichts zwingen.

Nehmen wir außerdem an, dass diese außerirdische Rasse, wie jede Invasionsmacht, von Anfang an versucht hat, uns zu kontrollieren.

Wir befanden uns im Prozess der Entwicklung und die Außerirdischen wussten, dass sie entdeckt werden würden, wenn wir jemals unsere geistigen Kräfte entwickeln würden, anfangen würden, Gedanken zu lesen und unseren Körper zu verlassen.

Da wir das Potenzial haben, geistig stärker zu werden als sie, haben wir auch die Fähigkeit, sie zu kontrollieren und, wenn wir wollen, zu zerstören. Daher wurde die Entscheidung getroffen, alles Mögliche zu tun, um unsere natürliche Entwicklung zum vollständigen menschlichen Bewusstsein zu blockieren.

Nehmen wir nun an, diese Wesen hätten herausgefunden, dass sie ihre Gedanken dazu nutzen könnten, uns zu kontrollieren, indem sie uns eine Vielzahl von Ideen in den Kopf setzten.

Da sie in unserem Raum lebten und sich möglicherweise sogar von unserer Energie ernährten, wussten sie, dass wir uns ihrer Existenz irgendwann bewusst werden würden.

Also entwickelten sie einen Masterplan. Sie schufen das Konzept eines externen Gottes, der alle Dinge erschuf, einschließlich einer Schar von „Engeln“, die auf der Erde platziert wurden, um der Menschheit zu dienen, und nutzten Schlüsselpersonen, um die anderen Mitglieder der Gemeinschaft davon zu überzeugen, die Geschichten zu glauben.

Folglich teilen alle Weltkulturen, vom Fernen Osten bis zu den getrennten Stämmen, die in entlegenen Winkeln des Planeten leben, den Glauben an irgendeine Form eines „Gottes“, der angebetet, geopfert und gedient werden muss.

Es ist notwendig, diese Dinge zu tun, damit die Menschen gute Jagden, gutes Wetter für eine ausreichende Ernte und alle anderen sogenannten Segnungen genießen können, die ein äußerer Gott bringen kann.

Infolgedessen entstand im Laufe der Jahre eine komplexe Anzahl unterschiedlicher Glaubenssysteme, die alle auf der früheren Existenz besonderer „Boten Gottes“ beruhten.

In den Glaubenssystemen geht es nicht nur um die Segnungen, die die Götter in diesem Leben bringen können, sondern weil wir alle Seelen besitzen, die in die andere Dimension übergehen, nachdem unsere Körper in diesem Universum abgenutzt sind und sterben, somit haben uns die Außerirdischen eine weitere große Lüge erzählt.

Dies beinhaltet ein System von Belohnungen und Strafen für das „Bewahren des Glaubens“ und den guten Dienst an den Göttern in diesem Leben. Somit verfügen alle Religionen der Welt über einen eingebauten Angstfaktor, der die Menschen im Gleichschritt mit dem außerirdischen Programm der Massensklaverei hält.

Dieses System wäre genial, wenn es einer Menschenrasse eingeführt würde, die ahnungslos überfallen wurde. Da sie die Außerirdischen nicht sehen oder erkennen konnten, dass sie damit beschäftigt waren, unsere Gedanken zu manipulieren, würden Menschen nie vermuten, dass sie kontrolliert werden.

Man könnte meinen, wenn ein solches Ereignis tatsächlich eintreten würde und die Leute davon erfahren würden, wären sie sehr wütend.

Nehmen wir aber auch an, dass diese Außerirdischen die Zukunft sehen können, weil sie an einem Ort leben, an dem es keine Zeit gibt. Und sie wissen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr talentierte Leute eintreffen würden, die die Täuschung durchschauen und Schritte unternehmen könnten, um sie aufzudecken.

Folglich wurde eine „Schadensbegrenzung“ in das religiöse Glaubenssystem eingebaut. Im Christentum beinhaltet es ernste Warnungen vor einer schrecklichen Person, die auf die Welt kommen würde.

Diese Person würde dem dunklen Meister der Sünde dienen. . . ein böser und gefallener Engel namens Satan. Er zeigte große Kräfte, täuschte viele Menschen und führte alle seine Anhänger zum ewigen Gericht in einem „Feuersee“, wo sie für immer und ewig brennen würden.

Ziemlich verrückte Geschichte, nicht wahr? Doch Millionen Menschen auf dieser Welt kennen diese Geschichte, glauben jedes Wort davon und wagen es nie, sie in Frage zu stellen.

Es wäre eine brillante Strategie der außerirdischen Mächte. Wenn diese Art von Geschichte in den kulturellen Mythos verwoben ist, wäre es schwierig, viele Menschen dazu zu bringen, etwas anderes zu glauben, selbst wenn jemand die große Lüge beweisen könnte.