DNA Implantate: Die Erschaffung von Adam und Eva

Im Buch Genesis wird uns die Geschichte der Erschaffung des ersten Menschen namens Adam präsentiert. Die Geschichte erzählt weiter, wie Gott Adam eine „Gehilfin“ gab und aus Adams Rippe die erste Frau, Eva, erschuf.

Anstatt diese Geschichte blind auf ihren wörtlichen Inhalt hin zu betrachten, gehen wir davon aus, dass wir untersuchen, was der ursprüngliche Autor des alten hebräischen Textes uns sagen wollte.

Adam ist kein Eigenname. Das Wort ist ein gebräuchliches Substantiv im Hebräischen und bedeutet „Mensch“. „Jahve bildete ha-adam (den Mann) aus dem Staub von ha-adamah“ oder dem Boden. Adamah bedeutet Erde oder Erde.

Daher wurde der erste Mensch oder Adam Kodman nicht unbedingt Adam genannt, obwohl es in der gesamten Bibel und auch im Neuen Testament immer wieder Hinweise auf Adam gibt. Adam wurde immer als Eigenname verwendet, aber wir glauben, dass dies auf Schreibfehler von Schriftgelehrten zurückzuführen ist, die nicht nachgedacht haben.

Wenn es einen ersten Menschen gegeben hätte, der von einer äußeren Kraft magisch auf den Planeten gebracht worden wäre, hätte er keine Sprache gehabt, weil er kein Bedürfnis hatte, mit anderen seinesgleichen zu kommunizieren.

Es hätte noch keine anderen seiner Art gegeben. Daher hatte er wahrscheinlich keinen Namen, oder wenn er überhaupt darüber nachdachte, nannte er sich etwas mit einem gutturalen Klang wie Ugggg.

Wir glauben jedoch nicht, dass das Erscheinen des ersten Mannes so einfach war, wie diese Geschichte es erscheinen lässt. Die Entdeckung verschiedener Knochen von Primaten mit humanoidem Aussehen, die weit in die Vergangenheit zurückreichen, deutet darauf hin, dass etwas anderes im Gange war, das die Ankunft des modernen Menschen beschleunigte.

Es scheint Bemühungen der frühen Ordensgemeinschaft und insbesondere der römisch-katholischen Kirche gegeben zu haben, jegliche Hinweise auf DNA-Manipulationen von Erdprimaten durch außerirdische Besucher zu vertuschen. Es wurde beschlossen, die historischen Aufzeichnungen zu ändern und „den Göttern“ oder den Elohim jegliche Anerkennung zu entziehen und sie stattdessen dem einen Gott zu geben.

Der Verweis auf Elohim, der „Götter“ und nicht „Gott“ bedeutet, und der Genesis-Bericht über die „Söhne Gottes“, die auf die Erde kamen und sich mit den Töchtern der Menschen paarten, um „mächtige Männer von früher, Männer von Ansehen“ zu erschaffen, scheinen auf ein außergewöhnliches historisches Ereignis hinzuweisen.

Möglicherweise handelte es sich um eine ferne Erinnerung an die Manipulation der Primaten-DNA durch Außerirdische. Ein solches Ereignis hätte den Intellekt und das Bewusstsein der Kinder ausgewählter Primaten beschleunigt, so dass sie die ersten Menschen oder Homo Sapiens wurden.

Es ist interessant festzustellen, dass das Wort „Homo“ das lateinische Wort für Boden ist.

Aus der Vielfalt der Knochen humanoider Primaten, die auf der ganzen Welt gefunden wurden, gab es viele Experimente mit DNA-Implantationen bei verschiedenen Primaten. Da es bei uns so viele Unterschiede in Rasse, Sprache, Hautfarbe und Bräuchen der Menschen gibt, scheint es, dass wir aus verschiedenen Quellen und möglicherweise aus einer Vielzahl von Experimenten stammen.

Die heute existierenden Rassen waren die erfolgreichen Experimente. Die Neandertaler waren eine nahezu erfolgreiche Variante, die Tausende von Jahren im Wettbewerb blieb, bevor sie verschwand.

Da die Menschen nicht die DNA der außerirdischen Rasse tragen, die die Erde besucht hat, sondern die Körper von Primaten, die von der Erde abstammen, wurden sie gewissermaßen zu Kindern sowohl der Außerirdischen oder „Söhne Gottes“, die den Planeten besuchten, als auch die Mutter Erde.

Die ganze Geschichte wird in Genesis 6 kurz erzählt: „Es gab Riesen auf der Erde in jenen Tagen und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und ihnen Kinder gebar. Das waren die mächtigen Männer von einst, Männer von Ansehen.“

Ist dies nicht eine Beschreibung einer außerirdischen Rasse von Wesen, die durch die Töchter von Männern, die eine neue und veränderte Generation von Kindern zur Welt brachten, eine sexuelle Revolution auf die Erde brachte?

Dass es sich um DNA-Einpflanzungen handelt, wird deutlich, wenn wir die Geschichte in Genesis 2 untersuchen, in der erklärt wird, wie „Gott“ Eva erschaffen hat. Er ließ „Adam in einen tiefen Schlaf fallen“. . . Und er nahm eine seiner Rippen und schloss das Fleisch an ihrer Stelle ein. Dann machte er aus der Rippe, die Gott, der Herr, dem Menschen genommen hatte, eine Frau.“

Tatsächlich weiß jeder, der sich mit Medizin auskennt, dass einer der besten Orte, um DNA zu finden, das Knochenmark ist. Diese Geschichte erzählt also von einem frühen chirurgischen Eingriff, der an einem Mann durchgeführt wurde, um das Knochenmark des Menschen entweder zu entfernen oder zu verändern.

Es gibt eine seltsame Geschichte, die aus den erhaltenen alten hebräischen und anderen Welttexten hervorgegangen ist und von Lilith, der ersten Frau Adams, erzählt.

Es gibt viele Variationen dieser Geschichte. Eine der interessanteren Versionen besagt, dass Adam Eva bevorzugte, weil sie blond war, während Lilith mit Haaren bedeckt war.

Diese seltsame Geschichte legt nahe, dass alles, was in dieser Zeit geschah, zu raschen Veränderungen im Aussehen und im geistigen Denken der Primaten führte, die sich zu Menschen entwickelten.