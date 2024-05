Plasmaentladungen: Was wissen wir wirklich?

Netzfund:

Stellen Sie sich vor: Sie bauen ein Puzzle mit 10.000 Teilen. Alle Teile sind auf dem Tisch gestreut und man hat die Box mit dem großen Bild als Hinweis darauf, wie sie aussehen soll.

Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben die falsche Box, egal wie Sie jede Form neu ausrichten, sie passt nicht zu dem Puzzle, das Sie sich ansehen.

Dies ist analog zu einer Philosophie, man kann alle Phänomene haben, die sich auf eine Philosophie beziehen, aber wenn man nicht die richtige Philosophie hat, werden all diese Phänomene einfach wie bloße unverbundene Zufälle aussehen.

Wir können die Weisheit unserer Vorfahren nicht aussuchen und wählen, eine Zivilisation, die Finsternis kartieren und unseren Kosmos besser verstehen kann, als wir, können keine rückständige Wilden sein, die ohne wichtigen Grund in Höhlen leben.

Es ist an der Zeit, dass wir die Lehren der überlebenden alten Zivilisationen neu bewerten, wie den Mayans, den Eingeborenen Amerikanern, den Aborigines Australiens, all den noch unkontaktierten Stämmen, die die Antwort darauf haben, was wirklich vor sich geht.

Orchideenfarbenes Bild einer elektrischen Plasmaentladung im Labor des Elektroingenieurs Anthony Peratt, Ph. D.

Dr. Peratt stellte Petroglyphen zusammen, die als „Buchstaben Figuren“ bekannt sind, um sie mit seiner elektrischen Plasmaentladung im Labor zu vergleichen, in seiner Hypothese, dass es „riesige und überraschende Plasmakonfigurationen die auch von unseren Vorfahren am Himmel gesehen wurden.“

Unsere Vorfahren beobachteten über viele Generationen hinweg die Natur und den Himmel und zogen somit Schlüsse auf unsere Existenz auf der Erde und im Universum.

Der heutige Mensch beschäftigt sich mit dubiosen Internettheorien wie Flache Erde, Tartaria, Schlammflut, Eiswand, etc. die gefüllt sind mit Halbwissen. Seine Beobachtungen sind auf Videos und Artikel im Internet beschränkt.

Erstaunliche Enthüllungen lesen Sie in den Büchern Antarktis – Hinter der Eiswand

oder über Tartaria in der Schlammflut-Hypothese