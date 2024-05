Medienbericht: Mysteriöses Objekt flattert über schottischer Stadt durch den Himmel (Video)

Eine schottische Frau kratzte sich am Kopf, als sie einen seltsamen UFO-Sturm am Nachthimmel entdeckte, bevor sie außer Sichtweite verschwand.

Der rätselhafte Fall ereignete sich Berichten zufolge letzten Montagabend in der Stadt Aberdeen, als die als Stacey identifizierte Zeugin in der Nähe des historischen Golfplatzes Kings Links am Meer fuhr.

„Ich habe etwas Seltsames aus dem Fenster gesehen. Es war weder auf der Straße noch am Himmel“, beobachtete sie und beschrieb den Ort der Anomalie als „fast dazwischen“.

Zu Staceys Überraschung begann sich die seltsame Beleuchtung dann ziemlich schnell über den Himmel zu bewegen, was dazu führte, dass sie die mysteriöse Szene, die sich vor ihren Augen abspielte, mit ihrem Handy festhielt.

„Es war nur dieser grüne Strich, der über den Himmel flog“, erinnerte sich Stacey, „und ich dachte ‚Wow‘, so etwas erwartet man normalerweise nicht.“

Obwohl sie die Möglichkeit in Betracht gezogen hat, dass es sich bei dem seltsamen Leuchten um einen Vogel oder ein Spiegelbild handeln könnte, stellte die verwirrte Zeugin fest, dass auch ihre Freunde das seltsame Licht sahen, was das letztere Szenario scheinbar ausschließen würde.

Letztendlich schloss Stacey die Idee nicht aus, dass das Objekt jenseitiger Natur sei, und überlegte: „Vielleicht ist es etwas, das es nicht sein sollte.“

Was hat sie Ihrer Meinung nach gesehen, als sie die Straße in der Nähe von Kings Links entlangfuhr?

Video: