Die Große Pyramide von Gizeh befindet sich genau im Mittelpunkt der Landmasse der Erde

Viele Menschen halten die Große Pyramide von Gizeh für eines der ältesten, größten und vollkommensten wissenschaftlichen „Denkmäler“ auf der Erde, das vor Tausenden von Jahren erbaut wurde.

Viele Menschen sind sich jedoch nicht bewusst, dass die Große Pyramide nicht nur ein architektonisches und technisches Wunderwerk ist, sondern auch ein geografisches: Sie befindet sich genau am Schnittpunkt des LÄNGSTEN BREITENGRADS und des LÄNGSTEN LÄNGENGRADS.

Die Große Pyramide von Gizeh ist ein einzigartiges, faszinierendes und unglaublich komplexes antikes Bauwerk.

Selbst Tausende Jahre nach ihrer Errichtung ist uns noch immer nicht klar, wie die Menschen der Antike etwas so Massives und Präzises errichten konnten.

Tatsächlich wird geschätzt, dass die Große Pyramide von Gizeh aus rund 2.300.000 STEINBLÖCKEN besteht, deren Gewicht zwischen 2 und 30 Tonnen variiert. Einige der Blöcke wiegen schätzungsweise rund 50 Tonnen.

Stellen Sie sich vor, wie es war, solche Blöcke ohne den Einsatz von Technologien wie dem Rad abzubauen, zu transportieren und an Ort und Stelle zu platzieren.

Die meisten Gelehrten gehen davon aus, dass es den Erbauern der Großen Pyramide gelang, dieses faszinierende antike Wunder nur mit Werkzeugen aus Stein und Kupfer zu errichten.

Die Große Pyramide von Gizeh war ein Wunderwerk antiker Ingenieurskunst und es ist erwiesen, dass die Grundfläche der Großen Pyramide von Gizeh 55.000 m² (592.000 ft²) beträgt, wobei jede Seite eine Fläche von mehr als 20.000 m² (218.000 ft²) aufweist.

Die Große Pyramide ist jedoch nicht nur ein architektonisches und technisches Mysterium. Sie ist auch ein geografisches. Forschern zufolge ist die Große Pyramide das am genauesten ausgerichtete Bauwerk überhaupt und ist mit einer Fehlertoleranz von nur 3/60 Grad genau nach Norden ausgerichtet.

Die Position des Nordpols ändert sich im Laufe der Zeit, und die Pyramide war einst genau ausgerichtet. Die faszinierendste Entdeckung wurde jedoch wahrscheinlich 1877 gemacht.

Der Autor und Theologe Dr. Joseph Seiss wies 1877 nach, dass sich die Große Pyramide von Gizeh genau am Schnittpunkt des LÄNGSTEN BREITENGRADES und des LÄNGSTEN LÄNGENGRADES befindet – mit anderen Worten, genau im Zentrum ALLER LANDMASSEN des Planeten Erde .

Dr. Seiss erläuterte:

„Es wurde festgestellt und eindeutig nachgewiesen, dass in den Maßen, Ausrichtungen, der Form und den Merkmalen dieses großen urzeitlichen Monuments … ein massives und unzerstörbares steinernes Denkmal eines vollständigen und fehlerlosen Wissens über den Aufbau des Universums, der exakten und physikalischen Wissenschaften, sowohl der irdischen als auch der kosmischen, steckt, die Festlegung eines perfekten Maß- und Gewichtssystems, das wissenschaftlich dem entspricht, was der Opifex Mundi (Schöpfer der Welt) in den Dingen festlegte, als er einen Kompass um die Welten legte und die Hügel mit einer Waage wog.

Wissenschaftliche Untersuchungen verschiedener hierfür qualifizierter Männer haben deutlich gemacht, dass in dieses Bauwerk eine Aufzeichnung des Himmels zur Zeit seiner Errichtung eingebaut ist, die sein Alter durch Astronomie angibt und in voller Übereinstimmung mit allen äußeren Anzeichen und Beweisen steht; außerdem eine Aufzeichnung der Größe, Form und des Gewichts der Erde und ihrer Beziehung zur Sonne und ihrer Entfernung von ihr, der tatsächlichen Länge des Sonnenjahres, der Zahl der Jahre im Präzessionszyklus, der Durchschnittstemperatur der bewohnbaren Welt, zusammen mit den zahlreichen kosmischen Fakten und mathematischen Formeln und Proportionen, die durch die derzeit existierenden Wissenschaften nicht besser erklärt werden können“ (Joseph Seiss, Gospel in the Stars, S. 175).