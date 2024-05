Die moderne Demokratie ist selbst in demokratischen Ländern oft zu einem politischen Spektakel verkommen, bei dem die höchsten Ämter von ziemlich eigenartigen Personen besetzt werden.

Bei den bevorstehenden US-Wahlen beispielsweise könnten die Wähler das Gefühl haben, zwischen „schlechten“ und „sehr schlechten“ Optionen wählen zu müssen.

Dieses Gefühl wird von vielen geteilt, darunter auch von republikanischen und demokratischen Politikern.

Die politische Struktur scheint so beschaffen zu sein, dass selbst populäre Persönlichkeiten wie Nikki Haley, die von einflussreichen Anhängern unterstützt wird, nur geringe Chancen haben, ins Weiße Haus einzuziehen.

Dies wirft Fragen über die Natur der Demokratie auf, wenn normale Bürger, denen eine solche Unterstützung fehlt, scheinbar überhaupt keine Chance haben.

Vom 27. Mai bis zum 1. Juni findet in Genf ein Treffen statt, das bei einigen Menschen Besorgnis auslöst. Sie befürchten, dass einer nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Person ein beispielloses Maß an globaler Autorität verliehen werden könnte, mit der Befugnis, Notstände auszurufen, Impfungen und Impfpässe vorzuschreiben.

Diese Person könnte auch die Befugnis haben, Fabriken zu schließen, den Welthandel zu stoppen und abweichende Meinungen zu zensieren.

24 Gouverneure äußern Bedenken hinsichtlich eines Pandemie-Abkommens, das ihrer Ansicht nach dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, für Notfälle weitreichende Befugnisse einräumen würde.

In ihrer Korrespondenz mit Präsident Joe Biden argumentieren sie, dass er von einer Billigung des Abkommens absehen sollte, da dieses die WHO ermächtigen könnte, einen globalen Gesundheitsnotstand auszurufen, was die Vereinigten Staaten möglicherweise dazu zwingen würde, Quarantänen und Impfvorschriften einzuführen.

Derzeit verhandeln die Gesundheitsbeamten der 194 WHO-Mitgliedsstaaten über den Text des Abkommens.

Ziel des Abkommens ist es, nach den Millionen von Todesfällen, die das Coronavirus verursacht hat, die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung künftiger Krankheitserreger zu verstärken.

Dieses Abkommen, das die bestehenden Gesundheitsvorschriften hinsichtlich Krankheitsausbrüchen aktualisiert und einen neuen rechtlich verbindlichen Vertrag einführt, soll während der Weltgesundheitsversammlung, die vom 27. Mai bis 1. Juni im schweizerischen Genf stattfindet, fertiggestellt werden.

Dabei könnte es sich um die bedeutendste Ausweitung der Befugnisse der Agentur seit ihrer Gründung im Jahr 1948 handeln.

Gouverneure wie Ron DeSantis aus Florida und Greg Abbott aus Texas argumentieren, dass dies „die nationale Souveränität untergraben, in die Rechte der Bundesstaaten eingreifen und die durch die Verfassung garantierten Freiheiten gefährden“ würde.

„Die Absicht dieser Maßnahmen besteht darin, die WHO und insbesondere ihren unkontrollierten Generaldirektor zu stärken und so die Rechte der US-Bürger einzuschränken“, heißt es in dem Brief vom 22. Mai.

Laut der Vereinbarung könnten die Amerikaner grundlegende „Freiheiten wie Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Reisefreiheit, Wahlfreiheit bei der medizinischen Versorgung und informierte Zustimmung verlieren, was zu einem Verstoß gegen die Kernprinzipien unserer Verfassung führen würde“, behaupten die Gouverneure.

Anstatt dass die US-Gesetzgeber im Notfall die Gesundheitspolitik bestimmen, hätte Tedros, wie es in dem Brief heißt, die Autorität, den US-Bürgern Maßnahmen vorzuschreiben.

In dem Brief heißt es: „Die öffentliche Gesundheitspolitik ist eine Domäne der einzelnen Staaten und nicht der Bundesregierung und schon gar nicht internationaler Organisationen wie der WHO.“

Nationen und Völker haben über Jahrhunderte hinweg Millionen von Menschenleben geopfert und dabei behauptet, dass Außenstehende kein Recht hätten, ihr Schicksal zu bestimmen. Dieses Recht verteidigen die Ukrainer jetzt, um sicherzustellen, dass kein Außenstehender ihr Leben kontrollieren oder ihnen ihr Handeln diktieren kann.

Und doch hat auf dem Planeten Erde ein Wandel stattgefunden. Anstatt die Handlungen von Organisationen wie der UNO und der WHO in Frage zu stellen, scheint es einen Konsens zu geben, eine Bereitschaft, ihnen die Schlüssel zum Frieden anzuvertrauen.

Alte religiöse Texte prophezeien, dass solche Wege zu einem tragischen Ende führen, sowohl für die Welt als auch für die Sterblichen, die sich für göttlich halten.

Dieses Ende wird voraussichtlich schnell kommen.