Medienbericht: Mysteriöse UFO-Ansammlung über Flughafen in Argentinien gefilmt (Video)

Ein Mitarbeiter eines Flughafens in Argentinien filmte eine seltsame Ansammlung von UFOs, die am Nachthimmel über der Anlage erschienen.

Die rätselhafte Sichtung ereignete sich Berichten zufolge letzten Donnerstag in der Stadt Bariloche.

Ein Fluglotse vor Ort entdeckte zunächst ein einzelnes Licht am Himmel und wunderte sich, da es sich nicht um ein Flugzeug handelte, das vom Flughafen kam oder abflog.

Ihre Verwirrung wurde ein paar Sekunden später noch verstärkt, als sich zu der leuchtenden Kugel mehrere andere unheimliche Lichter gesellten, die neben ihr am Himmel erschienen.

Erstaunlicherweise sagten andere Flughafenmitarbeiter, die die Lichter ebenfalls sahen, dass die gesamte Sichtung satte 30 Minuten dauerte und dass die Anomalien auch von den Personen an Bord der Flugzeuge beobachtet wurden, die den Flughafen anflogen.

Die Mitarbeiter gaben an, dass das Ereignis am vergangenen Donnerstag nicht das erste Mal war, dass sich ein solch seltsamer Vorfall an diesem Ort ereignet hat, da es seit etwa August 2023 mehrere ähnliche Ereignisse gegeben hat.

Was glauben Sie, hat der Fluglotse über dem Flughafen gefilmt?

Video: