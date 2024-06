UFO-Experte äußert sich nach Veröffentlichung von DNA-Ergebnissen zu „außerirdischen“ Leichen in Mexiko

Die „nicht-menschlichen“ Körper wurden letzte Woche in Mexiko-Stadt präsentiert.

Ein UFO-Experte hat sich zu den in Mexiko enthüllten angeblichen „außerirdischen“ Körpern geäußert und erklärt, er habe einen „Widerspruch“ entdeckt, vor dem die Menschen auf der Hut sein sollten.

Die „nicht-menschlichen“ Körper wurden 2023 bei einer Kongressanhörung in Mexiko-Stadt vom Journalisten und Ufologen Jaime Maussan präsentiert.

Er behauptete, sie seien von der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) untersucht worden und ihr Alter sei durch DNA- Extraktion und Radiokarbon-Datierung bestimmt worden.

In einer eidesstattlichen Erklärung vor dem gesetzgebenden Kongress von San Lazaro erklärte Herr Maussan: „Diese Exemplare sind kein Teil unserer irdischen Evolution … Das sind keine Wesen, die nach einem UFO-Absturz gefunden wurden. Sie wurden in Kieselalgenminen gefunden und später versteinert.“

Die beiden mumifizierten Leichen wurden in Kisten mit Fenstern ausgestellt, nachdem sie zuvor aus Cusco in Peru gebracht worden waren.

An der Veranstaltung nahmen auch mexikanische Wissenschaftler teil, unter anderem Ryan Graces, ehemaliger Pilot der US Navy und Geschäftsführer von Americans for Safe Aerospace, sowie Professor Abraham Avi Loeb, Leiter der Astronomieabteilung von Harvard und Autor der Oumuamua- Theorie, der sich per Videolink an der Diskussion beteiligte.

Nun hat sich der Ufologe Jeremy Corbell , Moderator des Podcasts „Weaponized“ , zu der Sache geäußert und zugegeben, das Ganze wäre „umwerfend“, wenn es wahr wäre.

Doch selbst er bleibt skeptisch und sagt auf X: „UFOs gibt es wirklich, und manche scheinen von biologischen ‚Piloten‘ gesteuert zu werden (oder solche zu enthalten). Und es ist gut dokumentiert und wird aktuell darüber berichtet, dass unsere Regierung wahrscheinlich einige dieser bösen Buben übernommen und auf Eis gelegt hat!“

„Aber die angeblichen ‚Alien-Mumien von Peru‘? Haben Sie (zumindest) die DNA-Ergebnisse gelesen?

„Angesichts der Tatsache, dass die Wissenschaft eine völlig andere Geschichte erzählt als die Berichterstattung, bietet dieser Widerspruch einen Einblick in EINEN der Gründe, warum ich vermute, dass Sie (gelinde gesagt) misstrauisch sein sollten.

Vor vielen Jahren hat eine Firma versucht, mich dazu zu überreden, diese ganze Sache fürs Fernsehen zu ‚untersuchen‘ (also wirklich zu bewerben) – Sie können sich vorstellen, was ich ihnen damals erzählt habe.“

Er fügte hinzu: „Nur zur Klarstellung: Ich würde es LIEBEN, wenn ich mich irren würde … das wäre unglaublich umwerfend!!!“

Im dazugehörigen Clip des Podcasts beschrieb Corbell die Körper als „kleine, falsche Alienkörper“.

„Das Problem ist, dass es von Anfang an so absurd war – wenn man sich nur die grundlegenden Informationen ansieht“, fügte er hinzu.