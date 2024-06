US-Regierung bereitet sich auf die Enthüllung außerirdischer Geheimnisse vor: Frist für UFO-Offenlegung auf Oktober 2024 festgelegt

Daniel Sheehan, der einige der führenden UFO-Whistleblower vertreten hat, behauptet, dass die US-Regierung plant, in den nächsten Jahren alle Informationen über Begegnungen mit Außerirdischen zu veröffentlichen.

Ein prominenter Anwalt, der führende UFO- Whistleblower vertritt, hat eine überraschende Enthüllung gemacht: Die US-Regierung wird ihre Alien-Geheimnisse bis zum 18. Oktober 2024 enthüllen.

Daniel Sheehan, ein lautstarker Befürworter der Offenlegung der Begegnungen des Pentagons mit Außerirdischen, gab diese Information im Freedom Pact-Podcast preis.

Sheehan, der sich seit mehreren Jahren für die „Offenlegung“ einsetzt, behauptet, dass ein 64-seitiges Dokument, das von einer überparteilichen Gruppe von Senatoren unterzeichnet wurde, zu einem kürzeren Gesetzentwurf zusammengefasst wurde, der eine entscheidende Frist für die Offenlegung enthält.

Er behauptet, dass der Gesetzentwurf, der am 22. Dezember 2023 in Kraft tritt, einen 300-tägigen Countdown einleitet.

„Die Realität ist der 24-seitige Gesetzentwurf, der vom Repräsentantenhaus verabschiedet und damit zum Gesetz erhoben und von Präsident Biden unterzeichnet wurde“, erklärte Sheehan.

Er fuhr fort: „Das Gesetz sieht nun vor, dass alle sechs Teilstreitkräfte der Vereinigten Staaten, alle 18 Geheimdienste der Vereinigten Staaten und alle 32 Verteidigungsbehörden der Vereinigten Staaten angewiesen werden, jede einzelne Information, die sie im Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen und nicht-menschlichen Geheimdiensten, die dafür verantwortlich sein sollen, erhalten haben, zusammenzutragen.

„Sie sollen all das zusammentragen und bis zum 18. Oktober 2024 in digitalisierter und abrufbarer Form verfügbar machen“, berichtet der Daily Star.

Der Gesetzesentwurf soll alle UFO-Daten umfassen, die älter als 25 Jahre sind und zuvor als geheim eingestuft wurden. Dazu würden einige der bekanntesten Begegnungen gehören, wie der Roswell-Zwischenfall, die Phoenix-Lichter und vielleicht die überzeugendste Sichtung, die weniger bekannte RB-47-Begegnung von 1957.

UFO-Analyst Chris Lehto meint, die US-Regierung befinde sich nun in einer Zwickmühle: Sie könne die Informationen nicht als geheim einstufen, ohne ihre Existenz zuzugeben.

Daniel behauptet, die US-Regierung sei dabei, „ein kontrolliertes Offenlegungsprogramm einzurichten, um diese Informationen über einen Zeitraum von sieben Jahren dem amerikanischen Volk und der Welt preiszugeben.“

Er behauptet, für mehrere Whistleblower im US-Militär zu sprechen, deren Identität bisher nicht öffentlich bekannt gegeben wurde.

Einer habe ihn darüber informiert, dass ein abgestürztes außerirdisches Raumschiff „Raum und Zeit verzerrt“ und „innen größer“ zu sein schien, wie die Tardis von Dr. Who.

In einem Interview im Jahr 2023 erwähnte er, dass eine seiner Quellen an der Bergung eines 9 Meter großen, untertassenförmigen Raumschiffs beteiligt war, das in der Erde vergraben war.

Er führte weiter aus: „Sie ließen einen Mann hineingehen. Er kam hinein und es war so groß wie ein Fußballstadion. Er war völlig aus dem Häuschen und ihm wurde übel, er war so desorientiert, weil es so riesig war.

„[Innen] hatte es die Größe eines Fußballstadions, während der Außendurchmesser nur etwa 9 Meter betrug.“