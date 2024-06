Geheimnisse des Channeling und das Gesetz der Anziehung

Channeling ist der Prozess des Empfangens von Nachrichten, Informationen oder Inspirationen von einem externen Wesen, während man sich in einem veränderten Bewusstseinszustand befindet.

Der zum Channeling erforderliche Bewusstseinsgrad variiert von Person zu Person, von sehr tiefer Trance bis zu einem sehr leichten, meditationsähnlichen Zustand.

Wesenheiten, die Menschen angeblich channeln, sind so vielfältig wie die Channeler selbst – Götter, Heilige, Engel, Dämonen, Geister, Außerirdische, Wesen aus höheren Dimensionen, verstorbene Verwandte und Freunde und sogar lebende Menschen.

Menschen channeln auch Ideen, Wissen, Kunst, Entdeckungen … im Alltag.

Channeling ist viel mehr als ein tranceähnlicher Zustand mit einem bewusstlosen Medium, das in einer Fremdsprache spricht.

Viele der psychischen Werkzeuge, die wir heute kennen, sind tatsächlich Formen des Channelings, darunter Reiki und andere Methoden der Energieheilung, automatisches Schreiben, inspiriertes Schreiben, Séancen und die Verwendung eines Ouija-Bretts.

Es gibt zwei Hauptarten des Channelings. Die erste ist Trance-Channeling , bei dem man im Grunde einschläft oder in eine extrem tiefe Meditation versetzt wird – oder in einen hypnotischen Zustand, während eine äußere Entität oder Energie die Kontrolle übernimmt, normalerweise durch Sprechen durch den Körper und die Stimme des Channelings. Beim Aufwachen hat der Channeling-Medium keine Erinnerung daran, was während der Trance passiert ist. ( Edgar Cayce war ein solches Medium)

Die am weitesten verbreitete Art des Channelings ist das bewusste Channeling – dabei bleibt der Channeler bei Bewusstsein und lässt zu, dass das gechannelte oder übertragene Wesen oder die Energie seinen Geist und seine Emotionen beeinflusst und sich durch seinen Körper ausdrückt. ( Jane Roberts /Seth ist ein sehr berühmtes Beispiel für diese Art des Channelings), Richard Bach „Die Möwe Jonathan“ , Neal Donald Walsh „Gespräche mit Gott“ …

Viele meiner eigenen Artikel sind ebenfalls gechannelt: Jeder, der meditiert, kann eine höhere Bewusstseinsebene erreichen, wenn wir universelles Wissen oder spirituelle Wahrheiten channeln und dies durch Worte ausdrücken können… Es gibt viele Hubbers, die beim Schreiben auch Liebe, Frieden und universelles Wissen channeln…

Eigentlich KANALIEREN oder ÜBERTRAGEN WIR ALLE ständig ENERGIE ODER IDEE, wenn wir von etwas beeinflusst oder von etwas oder jemandem angezogen werden.

Ich werde Channeling auf zwei Arten erklären:

Vergleich mit Energieblasen Vergleich mit Radiosender oder Software Bitte stellen Sie sich unser Universum als großen Ozean aus Energie vor (was das Universum sicherlich ist). In diesem großen Ozean aus Energie existiert alles Wissen dieser Welt (und der anderen Welten), alle Ideen, alle Überzeugungen – ob gut oder schlecht – ebenfalls in Form von Energie und sind in etwas gespeichert, das wir mit Blasen vergleichen könnten. Auf dieser Energieebene sehen wir auch wie Blasen aus, ebenso wie andere lebende oder imaginäre Wesen und andere Entitäten: wie Engel, Propheten, Götter oder Dämonen.

Wenn Sie mit einer anderen Blase kommunizieren oder Informationen abrufen möchten, die in einer anderen Blase gespeichert sind, müssen Sie die Blase auswählen, die Sie „lesen und übersetzen oder mit der Sie kommunizieren“ möchten, und dann Folgendes tun:

-sei offen, um dein Gehirn zu leeren

-auf Energieebene – Sie müssen EINS mit der anderen Blase werden. (Das ist so, als ob Sie vollständig in die andere Blase eintreten und anfangen, Informationen zu empfangen.

dann müssen Sie nur die Informationen übersetzen, die Sie erhalten. NATÜRLICH; UM ETWAS ZU ERHALTEN; MÜSSEN SIE FRAGEN STELLEN.

Auf diese Weise können Sie mit jeder Blase kommunizieren, ob real oder fiktiv – beispielsweise mit lebenden oder verstorbenen Heiligen, Engeln, Erzengeln, Avaloki Theshwara, Jesus, Ra, Seth, Allah, Jehova … oder Albert Einstein oder Michelangelo. Oder sogar mit Figuren wie Superman oder Spider-Man … Sie können auch mit Blasen kommunizieren, die Ideen aus den Bereichen Wissenschaft, Medizin oder bestimmte Religionen speichern.

Nun, jede Kommunikation mit einer bestimmten Blase verändert auch beide Blasen … eine stärkere und größere Blase beeinflusst schwächere Blasen … in jedem Fall werden auch Sie verändert.

Darüber hinaus ist die Blase, mit der Sie kommunizieren, ganz sicher das, was Sie als diese Blase wahrnehmen. Wenn Sie von der Blase, mit der Sie kommunizieren, Rache erwarten, wird Rache kommen, und wenn Sie Liebe erwarten, wird auch Liebe kommen. Die Qualität von Informationen wird also IMMER von der Qualität der Erwartungen und der damit verbundenen Emotionen bestimmt.

…

Sie können jede Blase auch mit einer Software oder einem Radiosender vergleichen, die intelligent und emotional sind … und lebendig. Wenn Sie den Radiosender oder die Software wechseln, erhalten Sie ein völlig anderes Programm.

..

Diese ganze Welt ist Energie. Stellen Sie sich Lebewesen, Ideen und Wissen vor, die in Energieblasen „gespeichert“ sind.

Davon gibt es eine Menge: menschliches Wissen, Blasen, die Religion repräsentieren, Blasen, die Engel, Heilige, Götter, Künstler, Außerirdische darstellen …

Wählen Sie die Blase aus, die Sie „kanalisieren“ oder mit der Sie kommunizieren möchten.

Werden Sie eins mit der gewählten Entität oder Idee.

Was das Gesetz der Anziehung mit Channeling zu tun hat.

Alle Religionen und spirituellen Wege nutzen irgendeine Art von Channeling. Channeling wurde in der Vergangenheit genutzt (Propheten der Bibel, des Korans und anderer heiliger Bücher) und wird auch heute noch genutzt. Heutzutage ist es im Christentum sehr beliebt, Botschaften von Mutter Maria zu channeln.

Große Teile der heiligen Bücher und Schriften, alte wie moderne, wurden TEILWEISE durch „Channeling“ geschrieben, unabhängig davon, ob das Channeling transinduziert oder bewusst erfolgte.

Das System ist immer dasselbe: Prophet, Hellseher oder Priester stimmt sich auf eine bestimmte Frequenz ein (betritt eine Blase SEINER WAHL) und empfängt Informationen aus dieser Blase und interpretiert sie auf die Art und Weise, wie er sie versteht, oder besser gesagt, übersetzt Informationen in menschliche Worte.

Natürlich hängt das Endergebnis des Channelings vom Empfänger ab: Wenn die Person, die die Informationen erhält, ihre eigenen starken Überzeugungen hat, die den erhaltenen Informationen entgegenstehen, kann es sein, dass sie Teile der erhaltenen Informationen blockiert oder sie auf völlig andere Weise interpretiert – DIE ÜBERSETZUNG IST IMMER der „knifflige“ Teil der Geschichte.

Die Reinheit der erhaltenen Informationen ist also sehr relativ. Darüber hinaus wird beim Lesen heiliger Bücher sehr deutlich, dass einige Teile verändert wurden, einige Teile in einem ganz „normalen“ Bewusstseinszustand mit einer bestimmten Absicht hinzugefügt wurden, einige Teile einfach Teile der Geschichte bestimmter Menschen, alte Legenden usw. sind. In heiligen Schriften finden wir sogar alte Zivilgesetze, die fälschlicherweise als Gebote Gottes dargestellt werden (obwohl sie in Wirklichkeit nur Zivilgesetze einer Stadt oder eines Staates waren).

Dasselbe gilt für moderne spirituelle Lehren und Bücher, die heute gechannelt werden: Einige Teile können später auch geändert oder abgeändert werden oder in einem völlig normalen Bewusstseinszustand mit bestimmten Absichten geschrieben werden. Selbst das beste Medium kann nicht immer ein Medium sein, sodass sich auch der Bewusstseinsgrad beim Empfangen von Informationen usw. ändert. Sogar im transinduzierten Zustand kann das Medium auch Blasen in Trans verändern, sodass das niemandem auffällt.

Dies geschieht auch bei transinduziertem Channeling, obwohl es weniger sichtbar ist. Das Problem bei transinduziertem Channeling ist, dass die Leute immer das channeln, was ihnen ihre Überzeugungen „sagen“ (vergessen Sie nicht, dass wir bewusste und unbewusste Überzeugungen haben, sowie einen Teil von uns, dessen wir uns überhaupt nicht bewusst sind).

ALSO WIRD JEDER MENSCH IMMER DAS CHANNELNEN, WAS IHN/IHN INSPIRIERT, was seine/ihre alten Überzeugungen unterstützt oder neue Überzeugungen unterstützt oder ihm/ihr hilft, sich zu ändern und weiterzuentwickeln, GEMÄSS DEM GESETZ DER ANZIEHUNG.

Manche Blasen sind mächtiger als andere, manche sind sogar noch aggressiver.

Man kann leichter von einer stärkeren Blase beeinflusst werden als von einer schwächeren.

Jede Blase verändert sich, wenn wir sie beobachten, abhängig von unseren Erwartungen.

Viele Menschen, die mit derselben Blase in Kontakt kommen, verändern diese Blase sehr schnell, indem sie ihr ihre eigene Energie hinzufügen.

Menschen fügen jeder Blase, mit der sie in Kontakt sind, ihre Gedanken, Gefühle und Erwartungen hinzu. Daher verändern sich Blasen im Laufe der Zeit.

WIE MAN DIE WAHRHEIT BEIM CHANNELING ERKENNT

Wahrheit ist genau das, was SIE GLAUBEN, DASS WAHRHEIT IST. Alle Channelings dieser Welt sind nicht genau zu befolgen, sondern sollen die MENSCHEN dazu INSPIRIEREN, IHR EIGENES GEHIRN ZU BENUTZEN, und sie dazu inspirieren, sich zu ändern und NACH IHRER EIGENEN WAHRHEIT ZU SUCHEN. Aber das muss jeder selbst herausfinden.

Veränderung ist das, was das gesamte Universum voranbringt, was uns lebendig macht. Ohne Veränderung könnte das gesamte Universum nicht existieren, es würde stagnieren und auseinanderfallen.

Die Wahrheit ist auch, dass wir eins und viele sind. Und wir spielen gerne mit anderen Seifenblasen. Also viel Spaß beim Seifenblasen, Channeln und viel Spaß beim Entdecken von Inspiration und Informationen, die Sie auch von anderen Seifenblasen-Kanälen erhalten.

