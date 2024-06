Italiens Mittelmeerküste im Schock: Mysteriöser Knall wirft Fragen auf

Ein Erdbeben? Nein, das konnte schnell ausgeschlossen werden. Doch was stattdessen die Ursache eines ohrenbetäubenden Knalls war, weiß noch niemand sicher.

Campo nell‘Elba – Ein Knall, der von der Toskana bis nach Korsika zu hören ist – doch was ist der Ursprung? Viele denken zuerst an ein Erdbeben, wie es bereits 2023 Italien erschütterte. In der Adria-Region gab es im März 2024 ein weiteres Erdbeben.

Doch der wahre Grund für das Geräusch, das an der Mittelmeerküste in Italien und auf der französischen Insel am Donnerstag (20. Juni 2024) für Angst und Verwirrung sorgte, ist weiter unklar.

Nachdem ein Erdbeben ausgeschlossen worden konnte, kursieren verschiedene Theorien zum mysteriösen Phänomen. Manche vermuten die Ursache im All, andere im Meer oder in der Luft. Das Kurioseste daran ist aber vielleicht, dass ein solches Ereignis in diesem Raum bereits öfter vorgekommen sein soll.

Donnern an der Küste des Mittelmeeres: Geräusch ist in der Toskana, auf Elba und auf Korsika zu hören

Auf Facebook teilte die Stadt Campo nell‘Elba (älteste Kommune auf der Insel Elba) mit, dass eine nahegelegene Messstation um 16.30 Uhr ein „seismisches akustisches Ereignis“ aufgezeichnet habe, „das von jedermann wahrgenommen wurde“.

Medienberichten zufolge war der Knall auch auf der zirka 60 Kilometer entfernten Insel Korsika deutlich wahrzunehmen. Im Vorjahr hatte ein heftiges Erdbeben Italien und auch die Toskana erschüttert.

Der toskanische Regionalpräsident Eugenio Giani sprach zunächst von einem Erdbeben. Er ruderte dann aber zurück, da die italienische Erdbebenwarte keinerlei Beben registrierte.

Knall am Mittelmeer ist offenbar kein Einzelfall

Nun stehen alle vor einem Rätsel. Und es wird noch mysteriöser: Der ominöse Knall ist offenbar kein Einzelfall. Der Zeitung zufolge war es nicht das erste derartige Geräusch. Bereits 2012, 2016 und 2023 seien ebenfalls auf Elba ähnliche Ereignisse gemeldet worden. Die Ursache bis heute unklar.

Laut dem toskanischen geophysikalischen Institut soll der Knall von Donnerstag zehnmal stärker gewesen sein.

Sogar eine noch längere zeitliche Regelmäßigkeit wird vermutet: „Die Explosionen wiederholten sich seit mindestens zehn Jahren“, erklärte Gianmario Gentini vom Katastrophenschutz West-Elba vor zwei Jahren bei Il Tirreno.

Gegend nahe Insel Montecristo wohl Ursprungort von Mittelmeer-Knall

Doch was war der Ursprung? Einige Experten glauben, dass der Knall wahrscheinlich von oben kam. Das geophysikalische Institut der Toskana und die Universität Florenz erklärten, Messungen zufolge habe sich der Auslöser der Erschütterung mit einer Geschwindigkeit von mehr als 600 Kilometern pro Sekunde bewegt.

„Ein in die Atmosphäre eingedrungener Meteorit scheint am wahrscheinlichsten und steht im Einklang mit den registrierten Daten“, hieß es. Ein Meteorit sorgte jüngst indes für Aufsehen, weil er auf eine mögliche bahnbrechende Entdeckung hindeutet.

Bei dem Himmelskörper über dem Mittelmeer soll sich laut dem toskanischen geophysikalischen Institut möglicherweise um ein Fragment eines Asteroiden handeln, der in der Erdatmosphäre zerfiel und große Energiemengen freisetzte.

Marco Morelli, Direktor der Parsec-Stiftung, sprach diese Vermutung aus. Die Berechnungen identifizierten die Quelle des Knalls südlich der Insel Montecristo.

Es gibt keine Beweise für einen Meteoriteneinschlag am Mittelmeer

Der Meteorit über dem Mittelmeer soll sich von dort aus mit 1.440 Kilometern pro Stunde nach Norden bewegt haben. Nach Überprüfungen scheint dieses Szenario laut dem Institut „am plausibelsten und stimmt mit den aufgezeichneten Daten überein.“

Doch Beweise gibt es nicht, der Meteorit ist nur eine von vielen Theorien. Die Tageszeitung Corriere della Sera zitierte einen ungenannten Mitarbeiter der italienischen Katastrophenschutzbehörde, der nicht an einen Einschlag glaubt: „Ein Einschlag wäre von Seismographen registriert worden.

Es gab keine registrierten Beobachtungen eines Feuerballs. Ebenso hat die Hafenbehörde von Livorno „keine Meldungen“ über einen Meteoriten.

Knall am Mittelmeer kein Einzelfall: Es könnte ein Flugzeug gewesen sein

Der Mitarbeiter hat eine andere Theorie: „Die wahrscheinlichste Hypothese ist immer noch ein Flugzeug.“ Regionalpräsident Giani hingegen schließt diese Theorie wiederum aus: Er habe sich von der Luftwaffe versichern lassen, dass kein Flugzeug dort einen Überschallknall hätte abgeben können.

Und noch eine Theorie ist in Umlauf: Der Ursprung für den Knall könnte auch aus dem Meer gekommen sein. Laut Medienberichten könnte den Knall ein Unterwasser-Gasausbruch hervorgerufen haben.

