UFO-Untersuchung in Japan eingeleitet, nachdem US-Bericht die Region als „Hotspot“ für Sichtungen bezeichnet

UFO-Sichtungen sollten nicht einfach abgetan werden, weil es sich in Wirklichkeit um Überwachungsdrohnen oder Waffen handeln könnte, sagen japanische Politiker, die am Donnerstag eine Gruppe zur Untersuchung der Angelegenheit ins Leben gerufen haben.

Die Untersuchung erfolgt weniger als ein Jahr, nachdem das US-Verteidigungsministerium einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem die Region als „Hotspot“ für Sichtungen der mysteriösen Objekte bezeichnet wurde.

Die überparteiliche Gruppe, zu deren über 80 Mitgliedern auch ehemalige Verteidigungsminister gehören, wird Japan dazu drängen, seine Fähigkeiten zur Erkennung und Analyse unbekannter anomaler Phänomene (UAP), besser bekannt als UFOs oder unbekannte Flugobjekte, zu verbessern.

Obwohl das Phänomen in der allgemeinen Vorstellung oft mit kleinen grünen Männchen in Verbindung gebracht wird, ist es in den Vereinigten Staaten zu einem heißen politischen Thema geworden.

Das Pentagon teilte im vergangenen Jahr mit, dass es 510 UFO-Berichte untersucht habe – mehr als das Dreifache der Zahl in seiner Akte von 2021.

Die japanischen Parlamentarier hoffen, die Wahrnehmung der UAP im Inland mit der ihres Verbündeten in Einklang zu bringen, nachdem es zu mehreren Alarmsignalen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Überwachungsoperationen gekommen war.

„Es ist äußerst unverantwortlich von uns, uns mit der Tatsache abzufinden, dass etwas nicht bekannt ist, und weiterhin die Augen vor dem Unbekannten zu verschließen“, sagte Gruppenmitglied und ehemaliger Verteidigungsminister Yasukazu Hamada vor dem Start.

Für das japanische Verteidigungsministerium war es eine Blamage: In den chinesischen sozialen Medien kursierten kürzlich unerlaubte Aufnahmen eines angedockten Hubschrauberzerstörers, nachdem offenbar eine Drohne in eine Militäranlage eingedrungen war.

Und im vergangenen Jahr äußerte das Ministerium die „starke Annahme“, dass es sich bei den in den letzten Jahren am japanischen Himmel gesichteten Flugobjekten um Überwachungsballons aus China handele.

In Japan gelten UFOs schon seit Langem als „eine okkulte Angelegenheit, die nichts mit Politik zu tun hat“, sagte der Oppositionsabgeordnete Yoshiharu Asakawa, ein zentrales Mitglied der Gruppe.

Doch wenn sich herausstellen sollte, dass es sich dabei um „hochmoderne Geheimwaffen oder getarnte Spionagedrohnen handelt, können sie eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes darstellen.“

„Hotspot“ für UAP-Sichtungen

Das US-Verteidigungsministerium richtete 2022 das All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) zur Untersuchung von UAP ein und startete im folgenden Jahr eine Website , um der Öffentlichkeit freigegebene Informationen über die mysteriösen Objekte zur Verfügung zu stellen.

Ein AARO-Bericht bezeichnete im letzten Jahr die Region, die sich von Westjapan bis China erstreckt, basierend auf Trends zwischen 1996 und 2023 als „Hotspot“ für UAP-Sichtungen.

Später kam man in einer vom Kongress angeordneten 60-seitigen Untersuchung zu dem Schluss, dass es weder Beweise für die Existenz außerirdischer Technologie noch für Versuche der US-Regierung gebe, diese vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Die japanischen Gesetzgeber werden darauf drängen, dass das Land ein Äquivalent zur AARO des Pentagons schafft und die Geheimdienstkooperation mit den Vereinigten Staaten weiter ausbaut.

Christopher Mellon, ein UAP-Experte und ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter, bezeichnete die Gründung der Gruppe als „bemerkenswert“.

Von Drohnen bis zu Hyperschallfahrzeugen habe der Krieg in der Ukraine gezeigt, dass „unbemannte Waffen und künstliche Intelligenz sehr ernste neue Herausforderungen schaffen“, sagte Mellon den japanischen Abgeordneten in einer Online-Ansprache.

Im Dezember wurde ein Stützpunkt der US-Luftwaffe wochenlang auf mysteriöse Weise von Drohnen angegriffen, aber „wir wissen immer noch nicht, woher sie kamen“, sagte er.

Ein „UAP-Einsatz trägt zu unserem Verständnis dieser Art von Problemen bei.“

In den USA hat der Kongress ein zunehmendes Interesse daran gezeigt, mehr über die Erkennung und Meldung von UAPs zu erfahren. Ein Unterausschuss des Repräsentantenhauses hielt im vergangenen Sommer eine schlagzeilenträchtige öffentliche Anhörung ab , bei der ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter und zwei Piloten über ihre Erfahrungen mit UAPs aussagten. Die Abgeordneten fordern weiterhin Antworten und hielten kürzlich eine vertrauliche Besprechung mit dem Generalinspekteur der Geheimdienste ab.

Im September fand eine von der NASA einberufene unabhängige Gruppe von Wissenschaftlern und Experten keine Beweise dafür, dass UAPs „außerirdischer“ Natur seien, betonte jedoch, dass zum Verständnis einiger Begegnungen, für die es bisher keine Erklärung gab, bessere Daten erforderlich seien.

Die NASA hat die 16-köpfige Expertengruppe im Jahr 2022 gegründet, um zu untersuchen, wie die Raumfahrtbehörde besser zum wissenschaftlichen Verständnis der Objekte beitragen kann, die von Hunderten Militär- und Verkehrspiloten gemeldet wurden.