Neuer Film zeigt: US-Regierung weiß, dass „außerirdische Betrüger“ mit der Menschheit spielen (Video)

Der neue UFO-Film „The Cosmic Joker“ untersucht das „Trickster“-Element bei Begegnungen mit UFOs und Außerirdischen und wie die dahinter stehende Intelligenz ihr Erscheinungsbild irgendwie an das anpasst, was wir zu sehen erwarten.

Der Film ist vom verstorbenen Autor und US-Ufologen John Keel inspiriert (berühmt für sein Buch und den Film „Mothman Prophecies“ mit Richard Gere).

Keel war von Beruf Journalist und nutzte seine investigativen Fähigkeiten, um das UFO-Phänomen zu untersuchen. Er durchforstete nicht nur Tausende archivierter Zeitungsberichte, sondern befasste sich auch mit seltsamen Luftsichtungen im Laufe der Geschichte.

Er kam zu dem Schluss, dass sie ein seltsames, fast paranormales Element in sich trugen und sich irgendwie an die Kultur unserer Zeit anpassten. Er nannte es den kosmischen Joker oder Trickster, da es immer so schien, als würde es mit der Menschheit spielen … uns necken … wir kommen der Wahrheit näher, denken, wir kennen die Wahrheit, und dann … zack … kommt etwas anderes daher, das uns verwirrt.

So sahen wir beispielsweise in biblischen Zeiten Engel am Himmel, in den alten Hindu-Texten ist von Vimanas die Rede, die man für fliegende Tempel hielt, dann entwickelte sich daraus Feen und Kobolde, und heute, im technologischen Zeitalter, sehen wir sie als Raumschiffe (oder nehmen sie als solche wahr).

Der preisgekrönte Filmemacher und UFO-Forscher Mark Christopher Lee erklärt:

„Ich wollte diesen Film machen, um die schiere Seltsamkeit der UFO-Erfahrung im Detail zu untersuchen.

Wir untersuchen den Robert-Taylor-Vorfall in Schottland, bei dem ein Waldarbeiter behauptete, er sei von einem Außerirdischen angegriffen worden, der wie eine Seemine aussah und seltsame, scharfe metallische Gliedmaßen hatte.

Dann vergleichen wir dies auch mit dem Pascagoula-Vorfall in den USA, bei dem zwei Männer beim Fischen von Wesen mit seltsamen, krabbenartigen Scheren an Bord eines Raumschiffs gebracht wurden … warum … was bedeutet das? Hat Keel recht, dass es da draußen einen kosmischen Joker gibt – eine Intelligenz, die mit uns spielt?“

Sah das Gebilde, das einer Seemine ähnelte, wie es Robert Taylor, ein Veteran des Weltkriegs, sah, weil er dieses Bild aus seiner Zeit beim Militär hatte, oder nahm der Geheimdienst dieses Erscheinungsbild aufgrund seiner Erfahrung an?

Haben die beiden Fischer Calvin Parker und Charles Hickson die Außerirdischen mit krabbenartigen Gliedmaßen gesehen, weil ihnen dieses Bild bekannt vorkam, oder hat diese Intelligenz diese Erscheinung absichtlich herbeigeführt?

Lee fügt hinzu:

„Es gibt definitiv genügend Beweise dafür, dass diese Betrüger hinter den UFOs stecken, vielleicht ist es eine Intelligenz aus einem anderen Reich oder einer anderen Dimension der Realität.

Ich glaube, dass die US-Regierung das weiß und deshalb die Wahrheit niemals an die Öffentlichkeit bringen wird … denn es ist viel seltsamer und es steckt mehr dahinter als nur Außerirdische von einem anderen Planeten!“

Der Film wird jetzt weltweit auf Tubi gestreamt. Neuer UFO-Film – The Cosmic Joker – jetzt weltweit auf TUBI.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=212KNbEQp3o