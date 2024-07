Königliche Familien und die Kirche verboten den Kontakt mit Bewohnern unterirdischer Gemeinschaften

Unter den Großstädten der ganzen Welt existiert ein Tunnelnetz, das Länder und Kontinente verbindet. Die Erforschung dieser Tunnel ist jedoch streng verboten.

Die Behörden sind sich der Existenz unterirdischer Zivilisationen bewusst, doch Einzelheiten darüber bleiben streng geheim. Die folgenden Informationen bieten einige Erklärungen für diese Geheimhaltung.

Ein Dokument aus dem Jahr 1552, das im königlichen Archiv in Wien aufbewahrt wird, berichtet, dass ein Bergmann namens Arbogast in Kalwang, Österreich, einen unterirdischen Gang entdeckte.

Er traf auf eine Gruppe von Untergrundbewohnern, die als Kamen bekannt waren, und begann eine Handelsbeziehung mit ihnen.

Als die Kirche von diesen Machenschaften erfuhr, verbot sie jeglichen Handel mit den „Untergrundwesen“.

Als Begründung nannte sie „Sorge um die Bürger des Landes“ und verwies auf „bekannte jüngste Ereignisse“. Die Kirche bezeichnete die unterirdischen Wesen als „Dämonen“ und betrachtete alle Zugänge zu ihrem Reich als „Tore zur Hölle“.

Gemäß der Anweisung der Kirche wurden diese Eingänge mit Erde aufgefüllt, mit Steinen abgedichtet und mit „Baumischungen“ zementiert, um ein Aufsteigen von unten zu verhindern.

Zur Sicherheit ordnete die Kirche eine doppelte Schließung aller Zugangspunkte an. Soldaten überwachten die Operation und hielten Zivilisten vom Arbeitsbereich fern.

Ein weiteres in diesem Archiv entdecktes Dokument stammt aus dem Jahr 1512. Es zeigt, dass die Familie Raming, Feudalherren, „Handelsbeziehungen mit unterirdischen Wesen“ unterhielt.

Diese Partnerschaft war so fruchtbar, dass es der Familie Raming gelang, „den geschätzten Herren des Schwarzen Steins zu helfen“ und durch den „Schwarzen Stein“, den die „unterirdischen Wesen“ lieferten, „unabhängig“ zu werden.

Auf dem Konzil von Trient im Jahre 1550 wurde ein offizielles Verbot der Kommunikation mit „unterirdischen Wesen“ erlassen und die Anweisung gegeben, „alle Eingänge zur Unterwelt zu versiegeln“.

Dieses Edikt wurde von Königsfamilien, der katholischen Kirche im Westen, der orthodoxen Kirche im Osten und Vertretern des Osmanischen Reiches gebilligt und in Kraft gesetzt.

In der Folgezeit erhielten Kirchen und Gemeinden den Auftrag, in Predigten die Gemeindemitglieder aufzufordern, alle zufällig entdeckten Eingänge zur Unterwelt sofort zu versiegeln und mit Steinen zu verbarrikadieren.

Zahlreiche Dokumente beziehen sich auf Wesen, die als „Uni-Volk“, „Volk von Stirpa“ und „Volk von Sandadi“ bekannt sind. Sie ähnelten nicht den Menschen, waren aber offensichtlich empfindungsfähige Wesen.

Seit Jahrhunderten stören die Archonten und ihre Anhänger die menschliche Interaktion nicht nur mit Außerirdischen, sondern auch mit einheimischen unterirdischen Bewohnern. Diese Einmischung war auf die Inkonsistenz mit der überwiegend fiktiven Erzählung zurückzuführen, die gefördert wurde.

Darüber hinaus könnten diese anderen Wesen den Menschen möglicherweise „gefährliche“ Einblicke in die tatsächliche globale Hierarchie gewähren.

Die unterirdischen Bewohner waren Gegenstand von Intrigen. Einige Staaten haben sich mit ihnen beschäftigt, während die Kirche solche Interaktionen historisch ablehnte.

In den letzten Jahrzehnten haben Forscher begonnen, die Existenz geheimnisvoller Tunnel zu vermuten, die verschiedene Länder und, manchen Berichten zufolge, sogar Kontinente miteinander verbinden. Dieses Netzwerk gilt als Überbleibsel einer alten Zivilisation .

Eine solche Theorie mag zwar fantastisch erscheinen, aber ich finde nichts daran unplausibel. Wir leben in einer bemerkenswerten Welt, in der sich manchmal die unglaublichsten Dinge als wahr erweisen.

So befahl beispielsweise das Oberhaupt der katholischen Kirche Mitte des 16. Jahrhunderts die Schließung aller mit diesem Tunnelsystem verbundenen Durchgänge. Das wirft natürlich die Frage auf: „Warum?“

In der Vergangenheit haben Philosophen und Historiker auf Interaktionen zwischen Oberflächenbewohnern und unterirdischen Wesen hingewiesen. So ist beispielsweise überliefert, dass antike Griechen ernsthaft davon sprachen, Oliven, Wein und Früchte mit rätselhaften unterirdischen Wesenheiten zu tauschen und dafür Goldklumpen, Barren und Edelsteine ​​zu bekommen.

Die Identität dieser Wesen bleibt ein Rätsel, ebenso wie der Grund für die Ablehnung dieser Wesen durch die katholische Kirche.

Zahlreiche schriftliche Quellen beschreiben die Bewohner der Unterwelt als kleine, stämmige Männer und Frauen.

Die Realität ist jedoch viel vielfältiger und umfasst viele verschiedene Rassen. Einige leben in den tiefsten Winkeln, Kilometer unter der Oberfläche, wo sie menschlichen Kontakt meiden, Licht scheuen, keine Augen haben und keinerlei Ähnlichkeit mit Menschen aufweisen. Die Bergregionen werden hauptsächlich von den anfangs beschriebenen bevölkert, zusammen mit verschiedenen Tiermenschenformen.

Die unterirdischen Völker sind seit langem eine Quelle der Verärgerung für die Menschen. Seit dem 11. Jahrhundert verurteilen Kirchenvertreter den Umgang zwischen Menschen und diesen unterirdischen Wesen.

Frühe Anschuldigungen in Italien und Frankreich bezeichneten sie als Boten und Anhänger des Teufels, die in Verliesen leben. Diese Ansicht gewann erst im späten 15. Jahrhundert nennenswerte Unterstützung in der Kirche, als die Führer der katholischen Kirche darauf bestanden, dass die örtlichen Geistlichen die in den Verliesen lebenden Menschen zum Christentum bekehren sollten.

Die unterirdischen Bewohner behielten ihren Glauben und ihre religiösen Praktiken bei, und Mitte des 16. Jahrhunderts wurde in Europa ein Verbot von Beziehungen, einschließlich des Handels mit ihnen, erlassen.

Während sich die Menschen nach außen hin an das Gesetz hielten, fand der Austausch von Ressourcen im Verborgenen statt. Als das Oberhaupt der katholischen Kirche dies entdeckte, verfügte es, dass alle Zugangspunkte versiegelt werden sollten. Folglich drohte denjenigen, die weiterhin mit den sogenannten Anhängern des Teufels verkehrten, Gefängnis oder Hinrichtung.

Im Jahr 1588 kam es zu einem bedeutsamen Treffen zwischen christlichen und muslimischen Führern, bei dem man sich darauf einigte, „die Tore der Hölle zu schließen“. Daraufhin wurden in Europa, Asien und Afrika viele Gebiete mit Steinen bedeckt.

Das Osmanische Reich erkannte die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, um Konflikte zu lösen und brisante Angelegenheiten zu stabilisieren. Mitte des 18. Jahrhunderts war jeglicher Kontakt mit unterirdischen Wesen beendet.

Doch selbst in der heutigen Zeit berichten Forscher, Reisende und das einfache Volk gelegentlich von Begegnungen mit diesen unterirdischen Wesen.

Es gibt Berichte von Menschen, die zufällig auf die Städte dieser Kerkerbewohner gestoßen sind. Diese Wesen haben den Menschen oft geholfen und zeigen uns gegenüber weiterhin ein freundliches Verhalten. Gerüchten zufolge arbeiten die chinesischen Behörden mit den Ktons zusammen, den unterirdischen Bewohnern Asiens.

Interessanterweise wurde Mitte des 20. Jahrhunderts in einer russischen Stadt mit dem großangelegten Diamantenabbau begonnen.

Dabei wurde in einer Tiefe von 90 Metern ein mehrstöckiges Tunnelnetz freigelegt, bei dem jede Ebene etwa 2 Meter hoch war. Gerüchten zufolge wurde dieses Ereignis geheim gehalten, da es zu einem Dialog zwischen den Menschen und den Tunnelbewohnern kam.

Es wird spekuliert, dass Vertreter der UdSSR letztlich die Umsiedlung dieser winzigen Wesen im Austausch für bestimmte Kenntnisse und Technologien ausgehandelt haben. Darüber hinaus sollen diese unterirdischen Bewohner die Bergbauarbeiten geleitet und Ratschläge zu Hohlräumen, Risiken und den Standorten großer Vorkommen gegeben haben.

Es besteht die Vermutung, dass die gegenwärtigen Behörden heimlich weiterhin mit ihnen kommunizieren könnten, obwohl dies eher einem Volksmärchen ähnelt.

Informierte Quellen behaupten, dass die Erde hohl sei und Wesen aus alten Zivilisationen und kosmische Repräsentanten beherberge.

Mehr über unterirdische Welten und Wesen lesen Sie in den Büchern „DUMBs“ und „DUMBs 2“.