Die geheime Magie der Kerzen

Verwendung von Kerzen bei magischen Arbeiten

:

Kerzen sind seit vielen Jahrhunderten ein wichtiges Werkzeug für Hexen. Kerzen werden verwendet, um die Kraft eines Zaubers zu erhöhen und eine bestimmte Kraft zu beeinflussen.

Die Farbe der Kerze, die für ein bestimmtes Ritual oder eine magische Arbeit verwendet wird, ist einfach ein weiteres Werkzeug. Jede Farbe strahlt eine bestimmte Schwingung aus und zieht daher bei Verwendung unterschiedliche Einflüsse an.

Es wird als angemessen erachtet, für jede magische Arbeit nur eine Kerze zu verwenden. Sie sollten keine Kerze verwenden, die bereits für einen früheren Zauber verwendet wurde, es sei denn, sie wird für denselben Zauber verwendet.

Sie verwenden beispielsweise eine braune Kerze in einem Ritual, um einen verlegten Gegenstand zu finden. Sie erlischt, bevor sie vollständig abgebrannt ist. Sie sollten diese Kerze dann nicht für eine magische Arbeit verwenden, um Konzentration und Gleichgewicht zu fördern.

Es ist jedoch zulässig, eine Kerze für einen Zauber oder ein Ritual zu verwenden, das wiederholt wird. Beispielsweise verwende ich jeden Monat dieselbe weiße Stumpenkerze für mein Vollmondritual. Sie wird jedes Mal für denselben Zauber und Zweck verwendet, und das wird als akzeptabel erachtet.

Kerzen für magische Zwecke vorbereiten

Bevor Sie eine Kerze für rituelle oder magische Zwecke verwenden, sollte sie gereinigt und geweiht werden.

Eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Reinigen der Kerze(n) besteht darin, sie mit Salbei zu räuchern.

Um Ihre Kerzen zu weihen, ist es üblich, eine kleine Menge Salböl zu verwenden und es über die gesamte Oberfläche der Kerze zu reiben. Dies sollte entweder während der zunehmenden Mondphase oder bei Vollmond erfolgen.

Indem Sie Ihre Kerzen reinigen und weihen, geben Sie den Kerzen nicht nur Ihre Energie, die während der magischen Arbeit freigesetzt wird, sondern Sie drücken damit auch Ihre Absicht aus, die Kerzen für magische Übungen zu verwenden. Sobald Sie Ihre Kerze(n) geweiht haben, können Sie sie weglegen und bei Bedarf verwenden.

Vor einer magischen Arbeit können Sie Ihrer Kerze mehr Energie und Wirkung verleihen, indem Sie vor dem Abbrennen magische Symbole hineinmalen oder schnitzen. Die Symbole können die Form von Sternzeichen, Planetensymbolen, Elementen oder Symbolen für Gott und/oder Göttin haben.

Magische Symbole

Es gibt zahlreiche Symbole, die wir in unseren magischen Arbeiten verwenden. Ich habe einige der gebräuchlichsten Symbole aufgeführt. Die folgenden Bilder sind nur einige der gebräuchlichsten Symbole, die Sie in Ihre magischen Arbeiten einbeziehen können, um die Energien, nach denen Sie suchen, zu verstärken und zu fokussieren.

Allgemeine Wicca-Symbole

Elementare Symbole

Planetensymbole

Sternzeichen

Thebanische Schrift

Salböl für Kerzen

Es gibt viele Öle, die speziell zum Salben von Kerzen hergestellt werden und im Allgemeinen nicht sehr teuer sind. Sie haben auch die Möglichkeit, Salböle für bestimmte Zwecke zu kaufen, um der Kerze zusätzliche Magie zu verleihen.Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Salböl mit sehr geringem Aufwand und Kosten selbst zu Hause herzustellen.Du wirst brauchen:

Ein Öl (üblicherweise werden Jojoba-, Oliven- oder Süßmandelöle verwendet)

Kräuter zur Reinigung (Angelikawurzel, Johannisbrot, Cayennepfeffer, Zimt, Fenchelsamen, Ysop, Pfefferminze, Rosmarin, Salbei, Meersalz oder Sternanis). Sie können eines oder eine Kombination einiger der aufgeführten Kräuter verwenden.

Ein Behälter, in den Sie das Öl und die Kräuter geben können

Käsetuch

Anschließend füllen Sie das Öl in einen Behälter, geben die Kräuter hinzu, die Sie verwenden, und verschließen den Behälter. Lassen Sie den Behälter 3 bis 4 Tage stehen, damit die Kräuter Zeit haben, das Öl mit ihren Wirkstoffen zu versorgen. Anschließend filtern Sie die Kräuter mit ein paar Lagen Käsetuch aus dem Öl.Sie können das Salböl dann in einem verschlossenen Behälter aufbewahren und für die Verwendung beiseite legen, wenn Sie neue Kerzen salben möchten.Mein Kerzenlöscher

Gedanken zum Ausblasen von Kerzen

In vielen Büchern und auf vielen Websites wird gesagt, dass man eine Kerze niemals ausblasen sollte. Ich glaube, das liegt daran, dass es als respektlos gegenüber dem Element Feuer gilt, da es zeigt, dass Luft über Feuer dominiert. Feuer wird jedoch als dominant über Luft angesehen, da es im Allgemeinen durch Luft an Stärke gewinnt.Dann gibt es noch den Glauben, dass das Ausblasen der Kerze die Energie des Zaubers, für den sie verwendet wurde, unterbricht und der Zauber nicht richtig funktioniert. Ich nehme an, dass ich jeden Standpunkt nachvollziehen und verstehen kann, woher jeder kommt.Ich hingegen glaube, dass es nichts Falsches ist, eine Kerze auszublasen. Ich bin überzeugt, dass man beim Ausblasen einer Kerze nicht nur mehr Energie in den Zauber (den Atem) einbringt, sondern auch dabei hilft, diese Energie in den Wind zu senden.Ich habe einen Kerzenlöscher und benutze ihn normalerweise auch (es ist eine hübsche Glasblume), aber ich habe nicht das Bedürfnis, ihn jedes Mal ohne Ausnahme zu benutzen. Wie bei allem anderen ist es Ihre Entscheidung, das zu tun, was sich für Sie richtig anfühlt. Ich persönlich glaube, dass Ihre Absicht bei solchen Angelegenheiten auch sehr wichtig ist. Wenn Sie nicht beabsichtigen, das Element Feuer zu beleidigen, werden sie das meiner Meinung nach verstehen.Quelle