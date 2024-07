Heißeste Stadt der Welt, in der Fische im Meer kochen und Vögel vom Himmel fallen

Wenn Sie bei Ihrem Urlaubsziel an einen sonnigen Ort reisen möchten, steht Ihnen aufgrund des katastrophalen Klimawandels die Welt offen.

Aus irgendeinem Grund gab es in den letzten Wochen in Deutschland, obwohl eigentlich Hochsommer hätte sein sollen , bewölkten Himmel und sogar einige Regengüsse, die man als „sittichartig“ bezeichnen könnte.

In diesem Teil der Welt scheint es etwas kühler zu werden, was theoretisch eine erfreuliche Sache ist, aber es gibt einen Grund, warum viele Deutsche im Sommer gerne verreisen .

Allerdings gibt es auch so etwas wie „zu heiß“, wenn es ums Wetter geht. Ein Blick auf die Wettervorhersage für diesen Ort für die nächsten Wochen zeigt, dass es an den kältesten Tagen im restlichen Juli 32 °C und 42 °C am wärmsten sein werden.

Dies ist Kuwait-Stadt , die heißeste Stadt der Welt, die es tatsächlich schaffte, zeitweise auf einer Stufe mit einigen der heißesten Orte überhaupt auf unserem Planeten zu stehen.

Wenn Sie diese Woche mal ins Death Valley gefahren wären, hätten Sie festgestellt, dass es dort nur geringfügig heißer ist als in Kuwait-Stadt. Stellen Sie sich nun eine Stadt vor, in der über drei Millionen Menschen unter derartigen Bedingungen leben.

Dem Mirror zufolge sind die Temperaturen so hoch, dass die örtliche Tierwelt damit einfach nicht klarkommt. So wird beispielsweise von „toten Vögeln, die vom Himmel fallen“ und „in der Bucht kochenden Seepferdchen“ berichtet.

Natürlich sind solche sengenden Temperaturen auch für Menschen unglaublich gefährlich, wenn man nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen trifft – und selbst dann ist es eine Herausforderung.

Dehydrierung, Hitzeerschöpfung und eine Vielzahl anderer Probleme, die durch die hohen Temperaturen verursacht werden, belasten die Stadt.

Hier in Deutschland wären 30 °C für ältere und kranke Menschen ein Grund zur Sorge und wir denken, dass es an der Zeit ist, Schatten, kühle Luft und eine gute Wasserversorgung aufzusuchen und gleichzeitig ein Auge auf die Schwächeren, wie etwa ältere Verwandte, zu haben.

Teile der Welt, die solch extremer Hitze ausgesetzt sind, müssen zwangsläufig Wege finden, sich daran anzupassen.

Laut phys.org haben einige Einheimische damit begonnen, Bäume zu pflanzen, um den von der Sonne ausgebrannten Boden abzukühlen. Zudem verbraucht das Land einen Großteil seiner Energie dafür, die Klimaanlagen fast ständig laufen zu lassen.

Zu den Hauptsymptomen eines Hitzschlags gehören:

Unwohlsein nach 30 Minuten Ruhe an einem kühlen Ort und reichlichem Trinken

Kein Schwitzen, auch wenn es zu heiß ist

Eine Temperatur von 40 °C oder mehr

Schnelle Atmung/Herzschlag oder Kurzatmigkeit

Verwirrt sein

Krampfanfälle

Bewusstlosigkeit

Nichtreaktion