Stell dir vor, es ist noch nicht so lange her, als rundherum riesige Bäume wuchsen. In den heiligen Hainen unseres Landes zum Beispiel könnten das 100 Meter Eichen gewesen sein.

In diesen heiligen Hainen wuchsen nicht nur riesige Bäume, sondern auch unzählige Heilkräuter und Sträucher, die Tiere und Menschen aus der Ferne riechen und angezogen haben.

Erst gestern habe ich den russischen Text studiert, in dem steht, dass während der Regierung von Vladimir I. bis zu 50 Meter hohe Riesen sich in dichten russischen Wäldern und wilden Bergen versteckten – jeder kann in russischen Kräutern (Svyatogor) davon lesen.

Diese Riesen haben gelebt, aber mehr oder weniger einfach überlebt.

Angeblich gibt es Gräber dieser Riesen rund um die Stadt Sterlitamak. Legenden besagen, dass an der Begräbnisstelle das Blut der Riesen zu kleinen Ölseen und ihre Knochen zu Mineralien wurden.

Es war für Menschen fast unmöglich, diese Riesen zu begraben.

Sequoias sind etwa 80 Meter hoch und durch diesen Wald zu laufen war für mich eine Lebenserfahrung.

Ein Mensch im Wald wird merken, dass alles einmal wirklich anders war. Der 50-Meter-Riese würde diese Bäume um weitere 30 Meter hoch machen.

Und das sind immer noch nur Tipps, wie gigantisch alles früher war.

Mehr über echte und gefälschte Riesen lesen Sie in „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“