Forscher entdecken mögliche UFO-Trümmer

UFO-Forscher haben mysteriöses Material entdeckt, das ihrer Meinung nach von einem abgestürzten außerirdischen Raumschiff stammen könnte.

Die verlockenden Objekte (im Video unten zu sehen und unten isoliert) wurden Berichten zufolge letztes Wochenende beim jährlichen Symposium des Mutual UFO Network (MUFON) enthüllt.

Der Leiter der internationalen Ermittlungen der Gruppe, Bob Spearing, erklärte, dass das Material durch einen russischen Beobachter namens Arkady in die Hände der Forscher gelangt sei, der behauptet, mit einem außerirdischen Wesen in Kontakt zu stehen.

Dieser Besucher, sagte er, habe die mysteriösen Objekte aus dem Nichts in einem Phänomen manifestiert, das in paranormalen Kreisen als Apportion bekannt ist.

Laut Arkady brachte er die seltsamen Stücke anschließend in zwei russische Labore, wo man feststellte, dass sie nur 10 % des Materials identifizieren konnten, während der Rest ein komplettes Rätsel darstellte.

Diese Feststellung, so grübelte Spearing bei der Präsentation des Falles, lässt darauf schließen, dass die Objekte nicht aus Metall sind, es sei denn, sie sind ein bisher unentdecktes Element oder eine unentdeckte Legierung.

Interessanterweise wies Arkady darauf hin, dass der ET-Kontakt, der ihm die Stücke lieferte, sagte, es handele sich um Trümmer eines abgestürzten UFOs. Als ob die Geschichte nicht schon fantastisch genug wäre, versuchte MUFON verständlicherweise, einen Teil des Materials zu erwerben, und obwohl sie tatsächlich mehrere Stücke erhielten, behauptete die Gruppe, dass ein erheblicher Teil anscheinend auf dem Weg von Russland nach Amerika gestohlen worden sei.

Wie dem auch sei, die Objekte, die MUFON beschaffen konnte, wurden ähnlichen Tests unterzogen wie die in Russland, und die rätselhaften Ergebnisse schienen zu stimmen.

Nachdem Spearing die Stücke in der Hand gehalten und untersucht hatte, stellte er fest, dass „es sich um ein sehr, sehr leichtes Material handelt. Es sieht fast porös aus“ und spekulierte, dass es sich um „eine Art Verbundwerkstoff“ handele, der möglicherweise zu Isolierungszwecken entwickelt wurde.

Während die Gruppe plant, das verlockende Material weiter zu untersuchen, wäre es ratsam, die Erwartungen zu dämpfen, da die UFO-Geschichte voll ist mit allen möglichen Objekten, von denen gesagt wird, sie seien von außerirdischen Raumschiffen gekommen, die sich später als irdisch herausstellten.

Was halten Sie von dem seltsamen Fall, den MUFON präsentiert?

Lighter than petal alien spacecraft’s debris is on Earth. UFO hunters say it has ’non-human‘ origin

Read: https://t.co/8uvK0N1Afchttps://t.co/8uvK0N1Afc

— WION (@WIONews) July 18, 2024