Seine letzten Worte: Mann verschwindet für immer in einem Sinkloch (Video)

Jeffrey Bush gilt seit 2013 als tot, doch seine letzten Worte sind unvergesslich.

Die bleibende Erinnerung an einen geliebten Menschen ist ein schwer zu vergessendes Bild, und noch schlimmer ist es, wenn dies auf so dramatische Weise geschieht.

Für den in Florida lebenden Jeremy Bush ist die letzte Erinnerung an seinen Bruder Jeffrey tief in sein Gedächtnis eingebrannt.

Jeremy erinnert sich, dass er im März 2013 seinen Bruder aus seinem Schlafzimmer in ihrem Haus in Seffner nach ihm rufen hörte. Als er hineineilte, um zu sehen, welche Hilfe er brauchte, bot sich ihm ein Anblick, der ihn seither nicht mehr loslässt.

Statt seines Geschwisters fand er ein riesiges Erdloch auf dem Boden und keine Spur von seinem Bruder.

Jeremy nahm an, Jeffrey sei hineingefallen, und versuchte hineinzugreifen. Er kletterte sogar hinein, um seinen Bruder zu schnappen. Doch alle Bemühungen waren vergebens, denn Jeremy konnte seinen Bruder überhaupt nicht finden, behauptet aber, er könne seine Schreie immer noch hören.

Er sagt, die letzten Worte seines Bruders habe er nie vergessen: „Der Boden gab immer noch nach und die Erde rutschte immer noch ab, aber das war mir egal.“

„Er schrie meinen Namen. Ich könnte schwören, dass ich ihn meinen Namen brüllen hörte, damit er ihm half. Ich wollte meinen Bruder retten. Aber ich konnte einfach nichts tun.“

Jeremy sprang hinein und steckte bis zum Hals im Schlamm fest. Ein Polizist des Tampa Police Department rettete ihn.

Von Jeffreys Leiche fehlte jedoch jede Spur, und selbst als später Geräte in das Erdloch hinabgelassen wurden, konnten keine Spuren von ihm gefunden werden.

Der Verlust war für Jeremy und seine Familie verheerend, darunter auch seine Frau und Tochter, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Haus befanden.

Das Haus wurde für zu unsicher erklärt, als dass Jeremy und seine Familie darin bleiben konnten. Die Rettungsbemühungen wurden abgebrochen und den Ingenieuren wurde die Fortsetzung der Suche untersagt.

Schließlich wurde das Anwesen abgerissen und mit Kies aufgefüllt, sodass die Familie keine Ahnung hatte, wo Jeffrey sein könnte.

Jeremy sagte: „Sie fragt ständig, wo ihr Onkel Jeff ist. Ich habe alles verloren. Ich arbeite so hart, um meine Frau und mein Kind zu unterstützen, und ich habe alles verloren.“

Da Jeffrey jedoch seit über einem Jahrzehnt vermisst ist, gilt er mittlerweile als tot.

Das Erdloch öffnete sich einige Jahre nach Jeffreys Verschwinden erneut und musste aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit abgesperrt werden.

Laut der Datenbank des Umweltschutzministeriums von Florida wurden im Jahr 2022 im gesamten Bundesstaat etwa 27.000 Dolinenvorfälle gemeldet.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=oYbPXYc13-c