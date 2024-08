Mysteriöse Quallen-UFOs und ihre alarmierenden Begegnungen (Videos)

MUFON ist die größte ufologische Organisation in den USA und der Welt. Sie besteht aus etwa 700 begeisterten Forschern, die seit den 1960er Jahren UFO- und vermutete Aliensichtungen sammeln und analysieren. Ihre Archive enthalten etwa 137.000 Berichte von Augenzeugen.

Im Januar 2024 wurde im Internet ein Video eines ungewöhnlichen UFOs in Form einer Qualle veröffentlicht, das über einem US-Militärstützpunkt im Irak flog.

Obwohl sie zunächst skeptisch waren, stellten die Ufologen von MUFON schnell fest, dass quallenähnliche UFOs kein neues Phänomen sind, da ihre Archive voller ähnlicher Beobachtungen sind.

Das vom Journalisten Jeremy Corbell veröffentlichte Filmmaterial wurde offenbar 2018 vom US-Militär gefilmt und laut Corbell wurde das im Video sichtbare Objekt vom Pentagon offiziell als UAP (unbekanntes Luftphänomen) eingestuft.

Bisher hat sich das Pentagon weder öffentlich zu dem Filmmaterial geäußert noch eine offizielle Stellungnahme abgegeben.

Diese Objekte ähneln einem ovalen Körper mit baumelnden Tentakeln oder Fäden, daher der Name „Qualle“, obwohl sie manchmal auch „Tintenfisch“ genannt werden.

Dieser Tintenfisch wurde 1977 in Russland gesichtet (MUFON)

Besonders besorgniserregend ist, dass die fliegenden Quallen uns nicht nur von oben beobachten, sondern manchmal auch Menschen „jagen“ und ihnen sogar Lebensenergie „aussaugen“.

Früher wurden in Dänemark häufig Quallen-UFOs gesichtet. Laut dem Ufologen Bob Spearing enthält das MUFON-Archiv viele Zeichnungen und Fotos dänischer Quallen-UFOs aus den 1970er Jahren.

Dieser schwimmende Tintenfisch wurde 1975 in Dänemark fotografiert (MUFON)

Kleine Quallen-UFOs können sogar in die Häuser von Menschen fliegen. In einem Fall in Singapur drangen mehrere Quallen-UFOs mit in verschiedenen Farben schimmernden Tentakeln in das Schlafzimmer einer Frau ein, während diese schlief.

„Sie bemerkte in der Ecke des Raumes seltsame tintenfischartige Objekte mit biolumineszierenden Tentakeln. Eines dieser Wesen, was auch immer es war, heftete sich an ihren Rücken, verursachte ihr Schmerzen und weckte sie auf“, sagt Bob Spearing.

„Das Wesen war intelligent, denn es sprang sofort weg. Die Frau hatte das Gefühl, dass es wirklich besorgt war, als ob sie eine telepathische Verbindung mit ihm hätte.“

Laut der Frau schien der „Tintenfisch“ zu versuchen, ihr die Lebenskraft auszusaugen.

Unter anderem gab es Geschichten über Sichtungen von Quallen-UFOs in Vancouver in den Jahren 2016 und 2024 sowie zwei weitere im Iran.

Die Iranerin wachte mit Narben am Bauch auf (MUFON)

„Im Iran war eine 45-jährige verheiratete Frau mit zwei Söhnen Augenzeugin. Sie hörte zuerst ein seltsames Geräusch und spürte, dass ihr etwas folgte. Ein paar Nächte später wachte sie mit einem Druckgefühl auf der Brust auf.

„Sie sagte laut: ‚Was ist passiert?‘ und sah etwas, das aussah wie eine quadratische Qualle mit vielen kurzen Beinen. Sie war halb blau, halb rot und sah einem echten Meerestier sehr ähnlich. Die Qualle schwebte über ihr, bevor sie auf dem Boden landete.

„Die Quallen verschwanden nach ein paar Minuten. Am nächsten Tag bemerkte die Frau eine mehrere Zentimeter lange Narbe auf ihrem Bauch. Es juckte und brannte, als käme es von innen. Die Frau war sehr beunruhigt.“

Videoaufnahme einer UFO-Qualle, die drei kleine Kugeln über New York produziert, 2022:

Ein Vorfall aus dem Jahr 1954, bei dem ein fliegendes, quallenähnliches Objekt einem BOAC Stratocruiser in 19.000 Fuß Höhe über Goose Bay in Kanada folgte, ergänzt die Liste solcher Sichtungen und weist darauf hin, dass dieses Phänomen nicht auf die heutige Zeit oder bestimmte Regionen beschränkt ist.

Die Theorie, dass es sich bei manchen UFOs um biologische Wesen handeln könnte, die möglicherweise aus einer anderen Dimension stammen, ist nicht neu.

Jacques Vallée, ein renommierter Informatiker und Ufologe, stellte die Theorie auf, dass UFOs und ähnliche Phänomene Manifestationen von Wesen aus anderen Dimensionen sein könnten.

Diese Wesen müssen laut Vallée nicht unbedingt außerirdisch sein, sondern könnten einer Realität angehören, in der andere physikalische Gesetze gelten. Diese Hypothese legt nahe, dass das Phänomen außerirdischer Besucher nicht aus unserer physischen Realität oder dem Weltraum stammen könnte, sondern aus alternativen Realitäten oder Paralleluniversen.

In ähnlicher Weise äußerte sich Dr. Allen Hynek in seinen späteren Jahren skeptisch gegenüber der traditionellen Ansicht, dass UFOs Raumschiffe aus anderen Welten seien.

Er argumentierte, dass die mit UFOs verbundenen Verhaltensweisen – wie das Anhalten von Autos, das Sammeln von Bodenproben und das Erschrecken von Menschen – für eine technologisch fortgeschrittene Rasse unlogisch erschienen.

Hynek schlug vor, dass UFOs stattdessen aus anderen Dimensionen oder Parallelrealitäten stammen könnten, die auf anderen Frequenzen als unseren existieren.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=pcEEXLOORLI&t=1s