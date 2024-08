Zeugen berichteten, dass das mysteriöse „Portal“ am Himmel über China erschien (Video)

Ein ungewöhnliches Phänomen wurde von Augenzeugen in China festgehalten; für viele ist dieses Video wie eine Raumzeit im Testportal eines außerirdischen Schiffs.

Am Himmel über China ist eine geheimnisvolle Struktur aufgetaucht, die einem Portal ähnelt. In den im bewölkten Himmel veröffentlichten Bildern erscheint ein ungewöhnliches Licht.

Dann zoomt die Kamera, die das seltsame Phänomen filmt, auf das Bild, und etwas Seltsames zeichnet sich deutlicher am Himmel ab, das einer Art Formation ähnelt.

Einige Augenzeugen verglichen das „Loch im Himmel“ mit einem Portal, während andere meinten, ein riesiges Raumschiff außerirdischer Zivilisationen schwebe am Himmel, das versehentlich wie ein helles Licht aufleuchtete.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=EKo3o6XIbII&t=10s