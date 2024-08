Alaska: Video zeigt Gletscherausbruch, der eine Flutwelle nach Juneau schickte und „beispiellose“ Überschwemmungen verursachte

Eine von einem erkrankten Gletscher ausgelöste Wasserflut ließ einen Fluss in Alaska am Dienstag auf einen Rekordpegel anschwellen und verursachte in Juneau verheerende Überschwemmungen, fast ein Jahr nach einem ähnlich schweren Ereignis .

Hier das Video im Zeitraffer.

Mehr als 100 Häuser wurden durch die sogenannte Gletschersee-Überschwemmung entlang des Mendenhall River im Mendenhall Valley beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen, so Stadtbeamte, die die Schwere der Überschwemmung als „beispiellos“ bezeichneten.

Zu Gletscherseeausbrüchen kommt es, wenn ein See aus schmelzendem Schnee, Eis und Regen „schnell abläuft – so, als würde man den Stöpsel einer vollen Badewanne ziehen“, nachdem er sich so hoch aufgetürmt hat, dass er über den Gletscher hinausragt, der ihn zurückhält, erklärte die Stadt Juneau in einer Pressemitteilung .

Diese Ausbrüche sind seit 2011 ein regelmäßiges Ereignis und eine Folge des natürlichen Klimawandels. Die Arktis, einschließlich Alaska, erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest des Planeten, da die globalen Temperaturen aufgrund der Verschmutzung durch fossile Brennstoffe steigen.

Dies führt dazu, dass Gletscher dünner werden oder ganz schmelzen, darunter auch die Mendenhall- und Suicide-Gletscher, wo die Fluten ihren Ursprung hatten. Ein Teil der einst eisigen Fläche des Suicide-Gletschers wurde durch eine Erdmulde ersetzt, die jeden Sommer wie eine Badewanne aufgefüllt wird und damit den Prozess in Gang setzt.

Der See im Suicide Basin füllte sich bis zum Rand und überflutete am 1. August den Gletscher, berichteten Stadtbeamte. Dies geschah nach einem sehr nassen Juli mit etwa doppelt so viel Regen wie üblich. Am Sonntag war klar, dass das Wasser aus dem See den Fluss erreichte , und am Montag warnten Stadtbeamte die Bewohner, dass sie möglicherweise evakuiert werden müssten.

Der Wasserstand des Sees im Suicide Basin ist nach dem Ausbruch dieses Jahres um mehr als 400 Fuß gesunken , davon um mehr als 350 Fuß innerhalb von 24 Stunden von Montag auf Dienstag.

Durch dieses Wasser stieg der Pegel des Mendenhall River am Dienstagmorgen auf rekordverdächtige 4,8 Meter und war damit mehr als 30 Zentimeter höher als im letzten Jahr, als Häuser über das erodierte Flussufer in den Wasserweg stürzten.

Die Überschwemmungen dieses Jahr reichten tiefer ins Mendenhall Valley hinein. „Es war viel mehr Wasser im Tal, auf den Straßen, in den Häusern der Menschen“, sagte der stellvertretende Stadtdirektor von Juneau, Robert Barr, gegenüber Associated Press .

Auf Facebook veröffentlichten Bildern der Katastrophenschutzbehörde von Alaska waren Häuser zu sehen, die von einer milchigen Flut umgeben waren, die so hoch war, dass sie die Motorhauben der Fahrzeuge bedeckte.

Einige Straßen standen zeitweise 3 bis 4 Fuß unter Wasser, möglicherweise sogar mehr, sagte Barr. Niemand wurde verletzt und die Stadt richtete eine Notunterkunft ein, in der über Nacht etwa 40 Menschen untergebracht waren.

Der Gouverneur von Alaska, Mike Dunleavy, erklärte den Katastrophenfall, um die Hilfsmaßnahmen und Wiederaufbaumaßnahmen zu unterstützen.

„Ich bin dankbar, dass bei der Flut heute Morgen niemand verletzt oder getötet wurde“, sagte Dunleavy. „Die Rettungskräfte und -manager haben hervorragende Arbeit geleistet, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.“

Da der Gletschersee nicht mehr voll ist und der Pegel des Flusses unter die Hochwassermarke gefallen ist, sind die Fluten inzwischen zurückgegangen, teilte der Nationale Wetterdienst in Juneau mit.