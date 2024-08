3D Drucker im Jahr 1931: Alte Welt Technologie? (Videos)

Auf TikTok und in etlichen Tartaria / Old World / Alte Welt-Gruppen in den Sozialen Medien kursiert ein Video, dass wiedermal beweisen soll, dass eine der beiden oberen Pay Ops war sein soll.

Liebe Leute, diese Theorien basieren ALLE auf Fotos und Videos die irgendwelche Schlaumeier im Netz analysiert haben und zunächst 2016 in russischen YouTube Videos auftauchen. Null echte Wissenschaft. Null Untersuchungen vor Ort.

Dann kommen clevere Buchautoren die dann Bücher dazu schreiben. Doch oft sind deren waghalsige Theorien hanebüchene Märchen.

In dem besagten Video wird eine Frau mit einer Kamera erfasst und daraus eine Skulptur erstellt. Zu dumm, dass es eine ganz normale Erfindung aus den 1870 Jahren ist, die im Verlauf der Jahre verfeinert wurde. Also keine Lüge, keine Täuschung, alles ganz normal.

Stichwort: Automatische Drehmaschine

Da aber die meisten Jünger und Gläubigen der oberen Psy Ops zu faul sind nachzudenken oder selbst zu recherchieren, wird schnell daraus eine weitere „Lüge“.

Auf Wikipedia können Sie lesen:

In der Metall- und Holzverarbeitung ist ein Drehautomat eine Drehmaschine mit automatisch gesteuertem Schneidprozess. Drehautomaten wurden erstmals in den 1870er Jahren entwickelt und mechanisch gesteuert.

Seit dem Aufkommen von NC und CNC in den 1950er Jahren wird der Begriff Drehautomat im Allgemeinen nur für mechanisch gesteuerte Drehmaschinen verwendet, obwohl einige Hersteller (z. B. DMG Mori und Tsugami) Schweizer CNC-Drehmaschinen als „automatisch“ vermarkten.

Hier das Video:

Das Original-Video ist von British Pathe aus dem Jahre 1939 und nennt sich „Photo Sculpture (1939)“:

Verschiedene Aufnahmen von Marcus Adams bei der Arbeit in seinem Studio, wo er sein weibliches Modell auf einem sich ständig drehenden Stuhl posiert. Dann macht er mit einer speziell angepassten Kamera Hunderte von Fotos des Modells. Verschiedene Aufnahmen, wie sie im Vollblock reproduziert werden.

M/S, wie ein Mann Konturen auf die fertige Statue legt und sie bemalt. M/S des fertigen Modells des Mädchens. M/S, wie Gummi in die Form gegossen wird, um eine Replik zu erstellen, M/S davon auf der Werkbank. Verschiedene Aufnahmen anderer Foto-Skulpturen, einige von Prominenten.

Ein weiterer Fund zeigt z. B. einen 3D-Drucker in den 1930er Jahren der ein Haus druckt.

Lassen Sie uns die Patente und die Technologie hinter der Urschel-Wandbaumaschine untersuchen. Wir werden auch besprechen, was dies für die heutige 3D-gedruckte Bauindustrie bedeutet, da die Leute darum konkurrieren, Patente für ihre 3D-gedruckten Haustechnologien zu gewinnen.

Der wahre OG war hier in Amerika und sein Name war William E. Urschel. Sein Unternehmen existiert noch heute als Beweis für die Funktionalität und den innovativen Charakter seiner Designs, obwohl sie sich heutzutage hauptsächlich auf die Lebensmittelverarbeitung konzentrieren.

Tschüß Psy Op „Alte Welt / Old World“!

Mehr über die echte Geschichtsfälschung lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese„.