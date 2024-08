Einsturz einer 1.000 Jahre alten Pyramide löst Befürchtungen eines „bevorstehenden Untergangs“ aus

Der Einsturz einer antiken Pyramide in Mexiko hat bei den einheimischen Stämmen Angst ausgelöst und sie warnten, die Zerstörung sei ein „schlechtes Omen“.

Die 1.100 Jahre alte Ziegelpyramide in der archäologischen Zone Ihuatzio im mexikanischen Bundesstaat Michoacán ist aufgrund starker Regenfälle in der Region auf einer Seite eingestürzt.

Die Pyramiden wurden am Ostufer des Pátzcuaro-Sees errichtet, der vom Jahr 900 n. Chr. bis zur Ankunft spanischer Eroberer in der Region im Jahr 1530 n. Chr. vom Purépecha-Reich besetzt war.

Nachfahren des alten Purépecha -Stammes, der das Bauwerk errichtet hatte, sagten, der Sturm könne ein Zeichen für drohendes Unheil sein, da ähnliche Ereignisse schon einmal „aus Unmut der Götter“ passiert seien.

Die Pyramide stürzte in den frühen Morgenstunden des 30. Juli ein, nachdem ein Sturm durch die Region gefegt war.

Das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) in Mexiko gab an, dass es im Seebecken heftige Regenfälle gegeben habe, deren Gesamtniederschlagsmenge über dem erwarteten Durchschnitt liege.

„Im zentralen Teil der Südfassade einer der Pyramidenbasen der archäologischen Zone Ihuatzio ist es zu einem Einsturz gekommen“, heißt es in einer Erklärung des INAH weiter.

„Die zuvor in der Region gemessenen hohen Temperaturen und die daraus resultierende Dürre verursachten Risse, die das Eindringen von Wasser in das Innere des prähispanischen Gebäudes begünstigten.“

Mindestens sechs Stufen der Pyramide auf den Außenwandplatten waren beschädigt. Bilder der Szene zeigten einen Wasserfall aus Ziegeln, der an der Seite herunterfiel und auf einem Haufen in der Nähe des Bauwerks landete.

Obwohl das INAH behauptete, der Einsturz sei auf natürliche Ursachen zurückzuführen, vermutete ein Mitglied des Purépecha-Stammes, dass etwas Unheilvolleres im Gange sei.

„Für unsere Vorfahren, die Erbauer, war dies ein schlechtes Omen, das auf die Nähe eines wichtigen Ereignisses hinwies“, schrieb Tariakuiri Alvarez, ein Stammesmitglied, auf Facebook.

„Vor der Ankunft der Konquistadoren geschah etwas Ähnliches, was nach der damaligen Weltanschauung der Purépecha auf den Unmut der Götter Nana Kuerhaepiri und K’eri Kurikweri zurückzuführen war.“

Die Ihuatzio-Zone galt auf dem Höhepunkt ihrer Besetzung als Hauptstadt des Herrschaftsgebiets des Purépecha-Volkes, bis die Herrschaft des Stammes im frühen 16. Jahrhundert zu Ende ging.

Auf seinem Höhepunkt erstreckte sich die Stätte über rund 370 Acres und beherbergte mindestens 84 Bauwerke, von denen sieben noch heute im archäologischen Park ausgestellt sind.

Es diente außerdem als Kulisse für den Sieg des Purépecha-Volkes über das Aztekenreich in den 1470er Jahren – was den Stamm zu einer der wenigen indigenen Gruppen in der Region machte, die nicht von den Azteken erobert wurden.

Fast zehn Jahre lang verteidigte Tzitzic Pandacuare, König des Purépecha-Reiches, seinen Stamm gegen die Angriffe der Azteken, die versuchten, die Herrschaft über die gesamte Region zu erlangen.

Während der Schlacht töteten seine Leute Berichten zufolge über 20.000 aztekische Soldaten, wodurch die Purépecha vom 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert ihre Macht über Westmexiko behaupten konnten.

Heute gelten die Pyramiden von Ihuatzio als eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Region.

Das INAH teilte mit, es habe Schritte zum Schutz und Wiederaufbau der Pyramiden unternommen und die Agroasemex Insurance Company, die alle archäologischen Stätten versichert, benachrichtigt, mit der Beschaffung der Mittel zu beginnen.

„Die Schadensermittlung dauert an und konzentriert sich nicht nur auf die Bergung der betroffenen Teile, sondern auch auf die gründliche Reparatur der Gebäudestruktur“, erklärte das INAH.

Die zerstörten Bauwerke folgen zudem der Zerstörung einer beliebten Stätte in einem Nationalpark in Utah, die am Donnerstag aufgrund von Erosion plötzlich einstürzte.

Der Double Arch, der auch Toilet Bowl und Crescent Pool genannt wird, besteht aus 190 Millionen Jahre altem Navajo-Sandstein, der in der Zeit zwischen der späten Trias und der frühen Jurazeit entstand.

Diese feinkörnige Sandformation war seit ihrer Entstehung dem Abplatzen und der Erosion durch Witterung, Wind und Regen ausgesetzt.

Der National Park Service sagte, man wisse noch nichts über die Ursache des Einsturzes der Toilettenschüssel und teilte mit, es seien keine Verletzungen dadurch gemeldet worden.