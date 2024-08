Bevor ich mit der kurzen Liste der wahren Chronologie der letzten 1000 Jahre beginne, werde ich zunächst darlegen, wie sie der Chronologie der wahren Geschichte zunächst 1712 nicht existierende Jahre hinzugefügt haben! Von Gorgi Shepentulevski

Alle Geschichtsbücher, die im Bildungssystem existieren, wurden im 19. Jahrhundert n. Chr. im Deutsch-Nordischen Institut verfasst, sodass es von 1900 n. Chr. bis zurück in die Geschichte kein einziges Originaldokument, Manuskript oder Buch gibt .

Sie fügten zunächst 1712 nicht existierende Jahre zur Chronologie der Zeitleiste hinzu. Ich habe von diesem deutsch-nordischen Institut durch den mazedonischen Historiker, Wissenschaftler, Forscher und Publizisten Dr. Petar Popovski erfahren, als er bei seiner eingehenden Forschung zur Weltgeschichte viele Ungereimtheiten der gefälschten Geschichte entdeckte, die das deutsche nordische Institut förderte und darüber geschrieben.

Erstens wurden 1152 nicht existierende Jahre zur wahren Chronologie der Geschichte zwischen den Jahren 1 n. Chr. und 1152 n. Chr. hinzugefügt.

Anatoly Fomenko entdeckte 1152 nicht existierende Jahre, die der Geschichte von der Geburt Jesu bis 1152 n. Chr. hinzugefügt wurden.

Eine Person namens Joseph Scaliger, ein französischer Jesuitenmönch, der das schuf, was wir als Null n. Chr. kennen, die Geburt Christi, und 33 Jahre später wurde Christus gekreuzigt. Und das legt den Zeitplan fest, dem wir bis heute folgen.

Jeder schaut also auf Null und geht zurück, aber in Wirklichkeit hat dieser Wissenschaftler und ein Mathematiker aus Russland namens Fomenko sieben Bände darüber geschrieben und 27 Jahre damit verbracht, dieses Problem mit der Geschichte zu verknüpfen.

Fomenko bewies mithilfe der Astronomie und astronomischen Forensik, dass der Chronologie der Geschichte 1152 nicht existierende Jahre hinzugefügt wurden.

Nach Angaben des Sterns von Bethlehem, wo er sich damals am Himmel befand, konnte er mit einem Algorithmus ein Reverse-Engineering durchführen, und mit der von ihm entwickelten Software nutzte er das gleiche Wissen von heute, um das, was wir hatten, tatsächlich rückzudatieren und zu berechnen. Null n. Chr., war tatsächlich das Jahr 1152.

Es war im Jahr 1152, als sich der Stern von Bethlehem an einer bestimmten Stelle am Himmel befand.

Zweitens wurden der wahren Chronologie der Zeitachse der Geschichte weitere 263 nicht existierende Jahre hinzugefügt, wodurch sie auf das Jahr 796 n. Chr. zurückgeschoben wurde.

Dr. Hans-Ulrich Niemitz schrieb: „Zwischen 1152 n. Chr. und 1500 n. Chr. zählen Historiker in ihrer Chronologie etwa 263 Jahre zu viel.“

Drittens wurden dieser wahren Chronologie der Geschichte zwischen 1500 und 1900 n. Chr. weitere 297 nicht existierende Jahre hinzugefügt, um das sogenannte „Frühmittelalter“ zu schaffen, das in Wirklichkeit nie existierte.

Laut dem deutschen Historiker Heribert Illig ist der Gregorianische Kalender eine Lüge und ein Teil der 297 Jahre des Mittelalters sei vollständig erfunden.

Im Jahr 1991 behauptete Heribert Illig, dass es in der Vergangenheit eine Verschwörung dreier Weltherrscher gegeben habe, die zusammenkamen und den Kalender änderten und ihm 297 nicht existierende Jahre hinzufügten.

Heribert Illig behauptet weiter, dass das Trio bestehende Dokumente verändert und gefälschte historische Ereignisse und Personen geschaffen habe, um sich selbst zu untermauern.

Er behauptet, dass der falsche Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Karl der Große, in Wirklichkeit kein echter Herrscher war, sondern lediglich eine Legende vom Typ König Artus. Er erklärt, dass durch all diese Manipulationen und Fälschungen die Geschichte um weitere 297 Jahre verlängert wurde.

Heribert Illig sieht darin ein unzureichendes System zur Datierung mittelalterlicher Artefakte sowie eine übermäßige Abhängigkeit von geschriebener Geschichte. Nach seinen Recherchen stimmen die Jahre zwischen 614 und 911 n. Chr. nicht ganz überein.

Die Jahre vor 614 waren reich an historisch bedeutsamen Ereignissen, ebenso wie die Jahre nach 911. Die Jahre dazwischen seien jedoch ungewöhnlich langweilig gewesen, behauptet er.

Mit dieser Behauptung war Heribert Illig nicht allein. Dr. Hans-Ulrich Niemitz veröffentlichte 1995 einen Artikel mit dem Titel „Did the Early Middle Ages Really Exist?“ Dr. Hans-Ulrich Niemitz kam zu dem Schluss, dass es das frühe Mittelalter nie gegeben hat, sondern dass es sich um eine fiktive Erfindung von Ereignissen und Menschen handelt, die diesen nicht existierenden Zeitraum von 297 Jahren ausfüllt.

Jesus Christus wurde 1712 geboren!

Wenn man all diese 1712 nicht existierenden Jahre herausnimmt, ist es nur logisch, den Schluss zu ziehen, dass Jesus Christus im Jahr 1712 n. Chr. geboren wurde, also vor nur 312 Jahren, gemessen am heutigen Jahr 2024.

Fomenko glaubte, dass Jesus im Jahr 1151 geboren wurde, weil er nicht berücksichtigte, dass weitere 560 nicht existierende Jahre zur Chronologie der Geschichte hinzugefügt wurden, die Niemitz und Illig entdeckt hatten!

Sie haben die Geschichte und ihre Chronologie so sehr durcheinander gebracht, dass sich Religionsvertreter auch heute noch mit Meinungsverschiedenheiten herumschlagen, weil es KEIN einziges historisches Originaldokument gibt, das älter als 200 Jahre ist und das jemand lesen und konsultieren könnte.

An dieser Stelle wäre es gut zu erwähnen, dass es vor der Schaffung der traditionellen Chronologie mehr als 200 Daten gab, die die Geschichte an das biblische Konzept anpassen wollten. Der Altersunterschied war wirklich beeindruckend. Der Zeitraum von der Schöpfung bis zu Jesus Christus lag im Zeitraum zwischen 3.483 und 6.984 Jahren. Mehr als 3.500 Jahre Unterschied.

Was sie taten, war, dass sie Namen und Ereignisse aus der realen mazedonischen Geschichte der Alten Welt übernahmen und viele fiktive Geschichten erfanden, die nie existierten, um eine gefälschte Erzählung von Ereignissen und Namen zu erstellen, und sie in Millionen gefälschter Geschichtsbücher der Neuen Welt veröffentlichten. Das heutige Bildungssystem nutzt die Ordnung, um die Massen zu unterrichten.

Es gibt also heute kein einziges ORIGINALBUCH, das älter als 200 Jahre ist, und jedes einzelne öffentliche Buch, das es gibt, ist eine fiktive Geschichte, die im Deutsch-Nordischen Institut geschrieben wurde, das 2012 geschlossen wurde, nachdem alles erfunden wurde Ein einziges Fach, das wir in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt lernen.

Sie erweiterten die Geschichte zunächst um das Jahr 1712, indem sie die Geschichte von Land zu Land kopierten. Sie änderten die Namen und Daten von Orten und Charakteren, verwendeten aber dieselbe Geschichte, mit hier und da ein paar geänderten Details, da verschiedene nicht existierende Nationen und Ereignisse stattfanden künstlich geschaffen.

Die wahre Geschichte ist also in codierten Mustern in Büchern verborgen, zu deren Schreiben die KI angewiesen wurde, und wenn sie diese Bücher heute lesen, können sie die codierten Richtlinien konsultieren, um sie zu entschlüsseln, indem sie sie durch einen Computer verarbeiten, und der Computer wird die wahre Geschichte der Welt vermitteln, die für den normalen Leser, der keinen Zugang zu dieser Softwaretechnologie zum Entschlüsseln hat, eine falsche Erzählung und ein anderes Verständnis haben wird. Es geht um Spiele mit Worten.

Die wahre Geschichte liegt offen in den Büchern vor Ihnen verborgen, aber Sie müssen wissen, wie man sie entschlüsselt, um sie richtig verstehen zu können.

Ja die Geschichte wurde manipuliert, nein es gab kein Tartaria, eine Alte Welt oder Old World, Schlammflut, Mudfosslis etc, es sind alles reine Internettheorien die irgendwann den Weg in Bücher fanden. Mehr über die gefälschte Geschichte finden Sie in „Die Schlammflut-Hypothese„