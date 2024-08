Geheimnis am Berg Kailash: Seltsame antike Anomalie in Gipfelnähe entdeckt

Der Berg Kailash ist ein Berg in der Präfektur Ngari in der Autonomen Region Tibet in China. Er liegt im Kailash-Gebirge des Transhimalaya im westlichen Teil des tibetischen Plateaus.

Der Gipfel des Bergs Kailash liegt auf einer Höhe von 6.638 m nahe dem Dreiländereck zwischen China, Indien und Nepal.

Im tibetischen Buddhismus nimmt der Berg Kailash als Axis Mundi oder Zentrum des Universums einen besonderen Platz ein. Stellen Sie ihn sich als das Herz von allem vor, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen.

Dieser heilige Berg ist nicht nur ein beliebiger Gipfel; er ist wie der kosmische Mittelpunkt, der verschiedene Welten miteinander verbindet.

Im Jahr 1999 behauptete eine Expedition russischer Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Ernst Muldashev, der Berg Kailash sei zu perfekt geformt für einen natürlichen Berg.

Sie entdeckten, dass die Spitze des Berges Kailash in Wirklichkeit eine künstlich geschaffene Vakuumpyramide ist. Sie ist von mehr als 100 weiteren kleinen Pyramiden umgeben.

Nach vorläufigen Schätzungen beträgt die direkte Höhe des Pyramidenkomplexes zwischen 100 und 1.800 Metern, während die ägyptische Pyramide nur 146 Meter hoch ist.

Es wird auch angenommen, dass hier der Sitz des Gottes Shiva ist, des Gottes der Zerstörung und Wiedergeburt, und dass hier auch die ersten Menschen erschaffen wurden.

Der Legende nach hat Shiva auf dem Gipfel des Berges einen riesigen Fußabdruck hinterlassen. Trotz intensiver Suche konnte bisher kein konkreter Beweis für diesen Fußabdruck gefunden werden.

Als ich den Berg Kailash mit Google Earth erkundete, entdeckte ich in der Nähe des Gipfels eine große, ungewöhnliche Anomalie. Sie ähnelt zwei Händen mit jeweils vier sichtbaren Fingern, die einander gegenüberliegen und scheinbar in den Fels gehauen sind.

Könnten diese riesigen Hände eine Art „Fußabdruck“ von Shiva sein, nach dem die Menschen gesucht haben?

Was das Erklimmen des Gipfels angeht, haben einige wagemutige Bergsteiger versucht, dies zu tun, aber ohne Erfolg. Es heißt auch, dass diejenigen, die den Kailash besteigen, schnell altern.

Die Zeit, die ein Mensch braucht, um zwei Wochen zu altern, beträgt nur 12 Stunden am Berg. Zahlreiche Wanderer haben beschrieben, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Nägel und Haare innerhalb von 12 Stunden schnell wachsen.

Eine Wanderung bis zum Gipfel des Mount Kailash gilt unter Hindus als verboten, da man befürchtet, die Heiligkeit des Berges zu verletzen und die dort vorhandenen göttlichen Energien zu stören.

Sogar Flugzeuge fliegen nicht über Kailash, da der Berg Kailash angeblich eine mysteriöse magnetische Anomalie aufweist, die Navigationsinstrumente und Kompassmessungen stört.

Dieses Phänomen hat Wissenschaftler vor ein Rätsel gestellt und bis heute keine konkrete Erklärung dafür geliefert.

Der Berg Kailash ist noch immer ein Mysterium. Der unbezwungene Gipfel ist noch immer in Mythen, Legenden und spirituelle Geschichten gehüllt.