Alles, was wir über das antike Griechenland wissen, ist eine gefälschte fiktive Geschichte, die in den letzten 200 Jahren hauptsächlich von Computern mit künstlicher Intelligenz auf der Grundlage von Algorithmenanweisungen geschrieben wurde, die ihnen sagen, was sie schreiben sollen, und zwar im Deutsch-Nordischen Institut in Deutschland, das von Jesuiten geleitet und finanziert wird! Von Gorgi Shepentulevski

Historiker geben zu, dass sie das antike Griechenland erfunden haben!

Wissenschaftler entschuldigen sich dafür, dass sie Demokratie einer imaginären Zivilisation zuschreiben.

WASHINGTON: Eine Gruppe führender Historiker hielt am Montag eine Pressekonferenz in der National Geographic Society ab, um bekannt zu geben, dass sie sich voll und ganz dem antiken Griechenland verschrieben haben, einer Kultur, von der lange Zeit angenommen wurde, dass sie die intellektuelle Basis der westlichen Zivilisation darstellt.

„Ein Team von etwa 24 Historikern, Anthropologen und Klassikern arbeitete zwischen 1971 und 1974 rund um die Uhr daran, griechische Dokumente und Artefakte zu fälschen.“

Professor Gene Haddlebury: „Wir waren jung und versuchten, in unserer Karriere voranzukommen, also erfanden wir Homer, Aristoteles, Sokrates, Hippokrates, alle Arten von Kolumnen, alle.“

In wenigen Stunden wurde die größte und einflussreichste Zivilisation aller Zeiten geboren.

Und doch „existierte der Ort namens Griechenland nie, wie wir ihn heute kennen.“ Die heute im sogenannten Griechenland lebenden Menschen wurden während des Byzantinischen Reiches „Romej“ und während des Osmanischen Reiches „Raja“ genannt.

Der Name Griechenland existierte in byzantinischer Zeit nie.

Die heute in Griechenland lebenden Menschen sind nicht, wie die Geschichte behauptet, Nachkommen des antiken Griechenlands. Die antike Kultur und Zivilisation, die eigentlich eine illyrisch-pelasgische Zivilisation war und in der Neuzeit fälschlicherweise und absichtlich als „Griechen“ bezeichnet wurde, war in Wirklichkeit Mazedonier.

Nach der großen Flut von 1802 n. Chr. und dem anschließenden Machtwechsel im Jahr 1900 n. Chr. wurde das neue Land Griechenland gegründet.

Den vollständigen Artikel können Sie hier lesen:

Historiker geben zu, die alten Griechen erfunden zu haben!

https://theonion.com/historians-admit-to-inventing-ancient-greeks-1819571808/?fbclid=IwY2xjawEvGSNleHRuA2FlbQIxMAABHZ_cUmxJn4PKIV1eT4TQXZ71gaIkwgwSEEucNvxKx2lyV8IOUGYoQAuWJw_aem_Wxjfko-6EezbbQIYkT0dtQ

Wir leben in einer Welt, in der uns die Realität als Fantasie, Fantasie und Realität präsentiert wird. Diese Welt ist nicht das, was uns erzählt wurde, und alles, was wir wissen, sind erfundene, fiktive Geschichten.

Was sie taten, war, dass sie Namen und Ereignisse aus der echten tatarisch-mazedonischen Geschichte der Alten Welt übernahmen und viele gefälschte fiktive Geschichten erfanden, die nie existierten, um gefälschte Erzählungen von Ereignissen und Namen zu erstellen und diese in Millionen gefälschter Geschichtsbücher zu veröffentlichen. welches das Bildungssystem der Neuen Weltordnung heute nutzt, um die Massen zu unterrichten.

Das erste Foto unten zeigt Athen im Jahr 1865 als dörfliche Siedlung rund um den Hügel der Akropolis! Der Rest dessen, was wir heute über Athen wissen, war eine karge Einöde, in der kein einziges Haus oder eine einzige Person zu sehen war.

Klingt alles nett und schön doch die Aussagen und die verlinkte Seite sind Informationen einer SATIRE-Website!?

Ja die Geschichte wurde manipuliert, nein es gab kein Tartaria, eine Alte Welt oder Old World, Schlammflut, Mudfosslis etc, es sind alles reine Internettheorien die irgendwann den Weg in Bücher fanden. Mehr über die gefälschte Geschichte lesen Sie in „Die Schlammflut-Hypothese„